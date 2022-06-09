По последним данным, 13 человек погибли, около 50 пострадали", - информирует РИА Новости со ссылкой на местное агентство Tasnim.
При сходе с рельсов пассажирского поезда в Иране погибли по меньшей мере 13 человек
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Все вузы России исключены из Болонского процесса
С учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса. Эта декларация не договор, нам не надо разрывать, выходить из кого-то договора. Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее", - сказал чиновник.
За все эти годы перечень программ специалитета не сокращался, а расширялся, отвечая тем потребностям, которые заявляли работодатели отрасли, прежде всего в ряде инженерных направлений", - заключил Афанасьев.
Россия, говорят, присоединилась к Болонской декларации. На самом деле в 2003 году Россия не взяла на себя никаких международных обязательств. То есть наше согласие с декларацией - это не договор, не надо разрывать какой-то договор, выходить из какого-то договора. Я бы сказал, Болонская система из нас вышла, а не мы из нее", - цитирует Афанасьева ТАСС.
Люди поняли, осознали, что не тем путем пошли, и хотя уже много нарубили дров, они решили назад перейти. Это действительно правильно... наверное, это даст новый импульс, тем более сейчас, когда России объявили санкции. Зачем им нужно подражать западу?" - говорит Абраимов.
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При взрыве на складе в Бангладеш погибли по меньшей мере 40 человек
НЬЮ-ДЕЛИ. 6ИЮНЯ - Не менее 40 человек погибли и более 450 получили ранения в результате пожара на складе морских контейнеров в городе Читтагонге на юго-востоке Бангладеш, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщил сотрудник полиции при государственной больнице медицинского колледжа Чаттаграма, на данный момент в морг поступили 40 тел погибших.
По данным полиции, пожар вспыхнул вечером в субботу, примерно через два часа на месте пожара раздался сильный взрыв, когда огонь, предположительно, добрался до контейнеров с химикатами, после чего пожар распространился на большую площадь. В тушении огня принимают участие не менее 19 пожарных подразделений, сообщает РИА Новости.
Как отмечают медики, большинство пострадавших получили ожоги легкой и средней степени тяжести, но состояние нескольких человек оценивается как критическое.
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Глава МИД Индии напомнил европейцам, что их проблемы - это не проблемы всего мира
Европе пора отказаться от следующей установки: "Мои проблемы - это проблемы всего мира, а проблемы всего мира - это не мои проблемы. Если у тебя беда, то это у тебя беда, а если у меня беда, то это у нас беда", - цитирует RT министра иностранных дел Индии.
В России казахстанцы голосуют на референдуме по поправкам в Конституцию РК
Граждане Казахстана также могут реализовать свое право на четырех участках, созданных при генеральных консульствах РК в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске", - сообщили в пресс-службе посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.
Голосование завершится в 20.00 по местному времени", - добавили в пресс-службе.
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По предварительным данным, один пострадавший в тяжелом состоянии, у второго ранение средней тяжести. Информация о диагнозах поступит позже", - отметили в Минздраве.
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Ваше мнение
Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?