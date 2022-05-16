Более 296 тысяч случаев "незнакомой лихорадки" за сутки выявили в КНДР

ПХЕНЬЯН. 15 МАЯ - В Корейской Народно-Демократической Республике за субботу зарегистрировали более 296 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще 15 погибших, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всего заболели более 820 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заразившихся коронавирусом.

По данным ЦТАК, с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщения государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, сколько именно пациентов могут быть больны именно COVID-19, не приводится.

Как следует из сообщения ЦТАК "о ситуации с распространением и лечением пандемии", по данным Государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба КНДР, с вечера 13 мая до 18.00 (12.00 мск) 14 мая число "пациентов с повышенной температурой" в стране возросло более чем на 296 тысяч человек, умерли еще 15 человек. Более 252 тысяч пациентов выздоровели.

Общее число больных, у которых была зафиксирована повышенная температура, с конца апреля по 14 мая составляет более 820 тысяч человек, среди них 496 тысяч выздоровели, а более 324 тысяч все еще проходят лечение.

На данный момент погибли 42 человека. Как минимум у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса омикрон BA.2, так называемый стелс-омикрон.

Северная Корея ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию лидера страны Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.