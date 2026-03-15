Иран сообщил о мощном обстреле Израиля
Атакованы Тель-Авив, Хайфа, базы США в Бахрейне и Ираке, авианосец Abraham Lincoln и другие американские корабли
Тегеран. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Иран заявил о мощной атаке на Израиль и ударах 30 сверхтяжелыми баллистическими ракетами, сообщает Kazakhstan Today со ссылкой на РБК.
Иран атаковал Тель-Авив, Хайфу, а также американские базы в Бахрейне и Ираке, авианосец Abraham Lincoln, а также другие корабли Пятого флота ВМС США", - рассказал командующий ВКС КСИР Хатам аль-Анбия.
По его словам, сильным ракетным и беспилотным ударам подверглись Муваффак ас-Султани и другие базы США в Манаме и Эрбиле.
Информацию также подтвердил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Маджид Мусави. Он заявил в X, что Иран осуществил самый мощный обстрел территории Израиля с начала конфликта.
Было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет весом от 1 до 2 т по определенным целям на оккупированных территориях. Эта операция нарушила и уничтожила важные системы воздушного наблюдения. Это был самый мощный боевой обстрел режима. Теперь еще одна часть неба режима находится под нашим контролем", - написал он.
Ранее новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи подчеркнул, что Иран не откажется от мести за граждан, погибших в результате ударов США и Израиля.
Тем временем The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на трех американских чиновников сообщила, что США перебросят на Ближний Восток дополнительное подразделение морской пехоты и военные корабли. По данным источника, обычно в десантную группу и экспедиционное подразделение входят несколько кораблей и до 5 тысяч солдат.
По словам собеседников, запрос отправило Центральное командование США, отвечающее за американские силы на Ближнем Востоке, его одобрил глава Пентагона Пит Хегсет. Базирующийся в Японии USS Tripoli со своей морской пехотой сейчас направляются на Ближний Восток, сообщили два источника. Они добавили, что на Ближнем Востоке уже находятся морские пехотинцы", - сообщает РБК.
Ранее Дональд Трамп публично допускал проведение наземной операции в Иране при необходимости. По мнению WSJ, США перебрасывают свои силы на Ближний Восток на фоне активизации атак Ирана на Ормузский пролив. Ранее Тегеран заявил о полном контроле над водной артерией. Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал, что любая арабская или европейская страна получит право на проход судов через пролив, если вышлет американских и израильских послов.
Через воды Ормузского пролива в обычное время проходит около 20% мировых поставок нефти, фактическая блокировка привела к рекордному скачку цен на сырье выше $100 за баррель. Ранее Трамп заявил, что США будут сопровождать суда через Ормузский пролив в случае необходимости. Он добавил, что Штаты нанесут Ирану в течение следующей недели очень сильные удары", - пишет сайт.
Вчера Иран заявил о выводе из строя американского авианосца "Авраам Линкольн".
Напомним, 28 февраля и 1 марта Иран начал наносить удары по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.
На фоне эскалации над странами Ближнего Востока было закрыто воздушное пространство. Были отменены сотни рейсов. Тысячи пассажиров по всему миру не смогли вылететь транзитом через страны Персидского залива. Множество туристов оказались заблокированы в аэропортах Дохи, Дубая и Абу-Даби.
На фоне обострения ситуации Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявило, что прорабатываются меры и маршруты по возможной эвакуации граждан РК из зон эскалации.
По информации МИД, на данный момент данных о пострадавших среди казахстанцев не поступало. Загранучреждения переведены на усиленный режим работы, открыты линии экстренной связи, созданы оперативные чаты для связи с соотечественниками.
Продолжается уточнение количества граждан Казахстана, находящихся в регионе, включая транзитные зоны.
МИД призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать требования местных властей и внимательно следить за официальными сообщениями.
Тем временем Израиль и США объявили о начале совместной операции против Ирана. В ходе массированных авиаударов по Тегерану был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Как сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, по его резиденции было сброшено около 30 бомб. В момент удара там проходило совещание с участием высших военных и политических лиц. Иранские агентства также подтвердили гибель начальника Генштаба Абдулрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде и ряда командиров Корпуса стражей исламской революции.
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации 40 высокопоставленных иранских командиров в рамках "превентивной операции".
В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. В Тель-Авиве прогремели взрывы, были зафиксированы разрушения жилых зданий.
После гибели Хаменеи иранское руководство объявило о начале ответной операции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера является "объявлением войны мусульманам всего мира". Видный шиитский богослов Макарем Ширази объявил "священную войну" против США и Израиля.