16.11.2025, 19:07 7301
Иран заявил о прекращении обогащения урана
Работа остановлена из-за июньских ударов Израиля и США по иранским обогатительным площадкам
Рассказать друзьям
Тегеран. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Иран больше не обогащает уран ни на одном из объектов страны, заявил, отвечая на вопрос Associated Press, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
В Иране нет незаявленного обогащения урана. Все наши объекты находятся под гарантиями и мониторингом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ. - Прим. ред.)", - заявил Арагчи.
По его словам, работа остановлена из-за июньских ударов Израиля и США по иранским обогатительным площадкам.
На вопрос о том, что необходимо Ирану для продолжения переговоров с США и другими странами, Арагчи ответил, что позиция Ирана по его ядерной программе остается ясной.
Право Ирана на обогащение, на мирное использование ядерных технологий, включая обогащение, неоспоримо. У нас есть это право, и мы продолжаем им пользоваться, и мы надеемся, что международное сообщество, включая Соединенные Штаты, признает наши права и поймет, что это неотъемлемое право Ирана и мы никогда не откажемся от своих прав", - заявил глава иранского МИД.
Напомним, в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
новости по теме
14.11.2025, 19:52 40916
Исследователи обнаружили в коммуникациях кашалотов поразительное сходство с человеческой речью
Но новое исследование показало, что важную роль играют и особенности самого звука
Рассказать друзьям
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Международная группа исследователей нашла новые признаки того, что система общения кашалотов гораздо сложнее, чем считалось раньше. Исследование опубликовано в журнале Open Mind.
До сих пор ученые изучали "коды" кашалотов - серии щелчков в основном по двум параметрам:
- сколько щелчков в каждом коде,
- как часто они повторяются.
Но новое исследование показало, что важную роль играют и особенности самого звука.
Оказалось, что щелчки кашалотов имеют структуру, похожую на форманты - акустические характеристики, определяющие звучание человеческих гласных, например "а" или "и".
Исследователи нашли:
- два четких типа "гласных" кодов - условно a-коды и i-коды;
- "дифтонги" - звуки, в которых спектральные характеристики меняются по ходу кода (восходящие, нисходящие и комбинированные траектории).
Эти паттерны повторяются у разных кашалотов и в различных типах кодов. Это значит, что животные осознанно контролируют эти параметры, а не издают такие звуки случайно.
Это открытие показывает, что коммуникация кашалотов не просто "азбука Морзе", как считали раньше, а более сложная система, где звуки различаются по качеству, длине и структуре - почти как элементы человеческой речи.
Ученые предполагают, что такие "гласные" и "дифтонги" могут нести дополнительный смысл, который раньше оставался скрытым. Они планируют изучить, как эти звуковые особенности используются в разных кланах кашалотов и какой смысл они могут передавать.
Новые данные могут полностью изменить представление о том, насколько развито общение у этих животных и насколько сложной может быть их "речь".
13.11.2025, 16:00 60116
Какие водительские права признает Россия
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Москва. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель государственной думы России Вячеслав Володин рассказала, какие водительские права признают в стране, передает корреспондент агентства.
Те, кто приезжает из страны, где русский язык не имеет статуса официального, мы не можем признавать права (Водительские права. - Прим. ред.), и в данном случае гражданам этих стран надо сдавать правила, экзамены, в этом только случае они смогут получить права на вождение автомобиля", - цитирует gazeta.ru Володина со ссылкой на РИА Новости.
Напомним, в 2017 году госдума приняла поправки для иностранных водителей, согласно которым в России разрешается работать по водительским удостоверениям из стран, где русский язык является государственным.
13.11.2025, 12:30 57416
Президент США подписал бюджет правительства после 43 дней шатдауна
Для точного подсчета общего ущерба от шатдауна потребуется до нескольких месяцев
Рассказать друзьям
Вашингтон. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, завершив 43-дневный шатдаун, сообщает gazeta.ru.
По словам Трампа, "шатдаун демократов" нанес огромный ущерб. В частности, во время прекращения работы правительства было отменено или задержано 20 тысяч авиарейсов, а более миллиона госслужащих были лишены зарплаты.
Лидер США также отметил, что для более точного подсчета общего ущерба от шатдауна потребуется до нескольких месяцев.
Напомним, в начале октября РИА Новости опубликовало информацию о шатдауне в США.
Источник сообщил, что американский конгресс не согласовал бюджет правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу.
Накануне сенат не смог принять законопроекты о продолжении финансирования от обеих партий и завершил до среды сессию, сделав шатдаун неизбежным. После этого Белый дом ранее предписал правительственным учреждениям готовиться к прекращению работы", - писал сайт.
Тогда президент Дональд Трамп заявил, что может использовать период перерыва для массовых сокращений персонала и выплат.
11.11.2025, 16:09 89541
Не менее 12 человек стали жертвами теракта у здания суда в Исламабаде
Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство
Рассказать друзьям
Исламабад. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По меньшей мере 12 человек погибли, 27 пострадали при взрыве у здания окружного суда в столице Пакистана, сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.
Террорист-смертник пытался проникнуть в здание суда, но, не сумев сделать это, привел в действие взрывное устройство возле полицейского автомобиля", - сообщил министр внутренних дел республики Мохсин Раза Накви.
Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание. Эксперты-криминалисты изучают характер и состав взрывчатки, использованной при нападении.
После взрыва в Исламабаде были усилены меры безопасности, особенно вокруг правительственных учреждений, зданий судебных органов и других особо охраняемых объектов. Правоохранительные органы приведены в состояние повышенной готовности.
10.11.2025, 20:27 99746
МОК готовит новые правила участия трансгендеров в Олимпийских играх
Ограничения могут также коснуться спортсменок с нарушениями полового развития
Рассказать друзьям
Вашингтон. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Международный олимпийский комитет (МОК) планирует в начале 2026 года объявить о запрете участия трансгендерных спортсменок в женских соревнованиях. Как сообщает The Times, ограничения могут также коснуться спортсменок с нарушениями полового развития.
По данным издания, глава медицинского и научного комитета МОК Джейн Торнтон представила в Лозанне предварительные итоги исследования, подтверждающего, что физические преимущества у людей, рожденных мужчинами, сохраняются даже после применения гормональных препаратов для снижения тестостерона.
Это была объективная и научно обоснованная презентация, ясно демонстрирующая полученные данные", - цитирует The Times источник, знакомый с обсуждением.
В настоящее время специалисты МОК разрабатывают окончательную редакцию правил, чтобы документ был юридически безупречным и соответствовал принципам олимпийского хартии.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил поддержку инициативе президента США Дональда Трампа, закрепившего на законодательном уровне понятие только двух полов - мужского и женского. Политик заявил, что намерен предложить аналогичную норму для Конституции своей страны.
Мы не можем допустить, чтобы существовали мужчина, женщина и кто-то, кто считает себя животным или вертолетом", - отметил глава правительства.
Напомним, Дональд Трамп во время инаугурации 20 января объявил, что официальная политика США теперь основывается на признании только двух биологических полов. В подписанном им указе исключается возможность перехода из одного пола в другой и отменяется признание небинарных гендерных идентичностей.
08.11.2025, 20:15 123951
В Дании запретят соцсети для детей младше 15 лет
В стране 94% детей в возрасте до 13 лет и более половины детей младше 10 лет имеют профили по крайней мере в одной социальной сети
Рассказать друзьям
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Дании согласовало запрет доступа к социальным сетям для подростков младше 15 лет, сообщает РИА Новости.
Правительство Дании в пятницу объявило о соглашении о запрете доступа к социальным сетям для лиц младше 15 лет, пишет издание.
Как заявила министр цифрового развития в интервью агентству "Ассошиэйтед Пресс", принятие соответствующего закона может занять месяцы. По данным Стейдж, 94% детей в стране в возрасте до 13 лет и более половины детей младше 10 лет имеют профили по крайней мере в одной социальной сети.
Напомним, ранее аналогичные меры приняли в Австралии. Там соцсети запретили детям до 16 лет запретили пользоваться соцсетями. Также ограничения на соцсети до 15 лет ввела Норвегия.
В Казахстане инициировано внедрение детской SIM-карты в целях усиления защиты детей от нежелательной информации.
08.11.2025, 19:44 124741
Список ограбивших страну лиц составили в Кыргызстане
Объекты, присвоенные во время приватизации, возвращаются в госсобственность
Рассказать друзьям
Бишкек. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане составили список лиц, присвоивших государственное имущество, для возврата объектов в государственную собственность. Об этом во время встречи с жителями Балыкчы рассказал заместитель председателя кабинета министров, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, сообщает kaktus.media.
По его словам, разграбление государственного имущества происходило в основном двумя способами.
Вся инфраструктура и промышленность страны под предлогом приватизации фактически были переданы различным лицам почти даром. Заводы, фабрики, автобазы, земельные участки - все это доставалось людям не для того, чтобы возродить производство и создать рабочие места, а ради личного обогащения. Так в стране появилась прослойка людей, которые разбогатели за счет народа", - сказал Ташиев.
Позже люди стали приходить к власти лишь для того, чтобы присвоить народное богатство.
Президент поставил передо мной задачу усилить борьбу с коррупцией и укрепить государственные структуры как в военной, так и в гражданской сфере. А для этого нужны ресурсы. Мы составили список тех, кто незаконно присвоил государственное имущество, и один за другим объекты возвращаются в собственность государства. На сегодняшний день возвращено около 70% награбленного", - добавил глава ГКНБ.
Напомним, работа по возврату незаконно приобретенных активов ведется в Казахстане. В сентябре генпрокурор республики Берик Асылов сообщил, что уже возращено более 1,3 трлн тенге незаконно приобретенных активов.
02.11.2025, 12:10 194036
Впервые в мире: на Мальдивах ввели пожизненный запрет на курение для молодежи
Мера также распространяется на посетителей страны
Рассказать друзьям
Мале. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мальдивской Республике впервые в мире ввели пожизненный запрет на курение для всех, кто родился после января 2007 года, сообщает газета The Guardian.
Согласно новому положению, лицам, родившимся 1 января 2007 года или позднее, запрещено покупать, использовать или продавать табачные изделия на Мальдивах", - информирует Министерство здравоохранения островного государства.
Подчеркивается, что этот шаг "защитит общественное здоровье и будет способствовать воспитанию поколения, свободного от табака".
Также отмечается, что эта мера также распространяется на посетителей страны.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
16.11.2025, 09:16Чем грозит исключение диабета из списка социально значимых болезней в Казахстане - мнение экспертов 16.11.2025, 12:5717671Сегодня 84-я годовщина подвига гвардейцев-панфиловцев 16.11.2025, 18:1710731Токаев: Время закрытых границ и изоляции осталось позади 16.11.2025, 19:238476Резолюцию о борьбе с героизацией нацизма приняли в ООН 16.11.2025, 19:076721Иран заявил о прекращении обогащения урана 11.11.2025, 15:05404306Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 12.11.2025, 17:30Ликвидация очага социальной напряженности в Алматы: зарегистрировано уголовное дело, на земли наложены аресты326636Ликвидация очага социальной напряженности в Алматы: зарегистрировано уголовное дело, на земли наложены аресты 13.11.2025, 16:47Факт сверхлимитного использования средств по БАКАД отсутствует - в Минтранспорта ответили на слова депутата о лишних расходах314626Факт сверхлимитного использования средств по БАКАД отсутствует - в Минтранспорта ответили на слова депутата о лишних расходах 13.11.2025, 17:19311646Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном вырос до $1,4 млрд 11.11.2025, 13:58301756Случаи реализации бесплатных медикаментов выявлены в казахстанских аптеках 20.10.2025, 17:35419906Президент Азербайджана прибыл с госвизитом в Казахстан 20.10.2025, 17:10Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени414016Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени 11.11.2025, 15:05404306Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 23.10.2025, 17:34394306Устойчивость и прогресс китайской экономики привносят в мир ценную определенность 24.10.2025, 17:46384366Китайский уезд с 70 тысячами жителей готовится принять 800 тысяч туристов ради зимних видов спорта
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?