Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" успешно сел на обратной стороне Луны

Пекин. 3 января. Kazakhstan Today - Космический аппарат "Чанъэ-4" для исследования обратной стороны естественного спутника Земли в четверг совершил успешную посадку на обратной стороне Луны, передает Kazakhstan Today.





Сегодня утром, в 10.26 поместному времени (05.26 мск), "Чанъэ-4" успешно сел на обратную сторону Луны", - сообщило Центральное телевидение Китая, пишет ТАСС .





Как передает телевидение, координаты места посадки аппарата - 177,6 градуса восточной долготы, 45,5 градуса южной широты, что достаточно близко к предварительно установленному месту.





"Чанъэ-4" произвел первую в историю мягкую посадку на обратной стороне Луны, - говорится в репортаже. - Это позволило установить связь между Землей и ее естественным спутником, а также открыть новую главу в исследовании Луны".





Лунный аппарат "Чанъэ-4" был успешно запущен с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань 8 декабря. Основная задача проекта "Чанъэ-4", состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании малоизученной обратной стороны естественного спутника Земли.





Связь аппарата с Землей осуществляется при помощи спутника-ретранслятора "Цюэцяо" - первого в истории космического аппарата, приступившего к работе на гало-орбите в точке Лагранжа L2 на обратной стороне Луны. В этой локации спутник способен долгое время сохранять устойчивую позицию относительно Солнца и нашей планеты.





С момента перехода зонда с земной на лунную орбиту 12 декабря 2018 года сотрудники Центра управления в Пекине дважды провели работы по уравновешиванию его орбиты, а также проверке связи между "Чанъэ-4" и спутником-ретранслятором "Цюэцяо". 30 декабря в рамках подготовки к посадке на обратную сторону естественного спутника Земли аппарат успешно осуществил выход на заданную орбиту, с которой было запланировано его приземление.





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