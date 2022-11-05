Китай завершил сборку орбитальной станции

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Пекин. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Космическая станция Китая в четверг приняла свою окончательную Т-образную форму после сборочных работ. Об этом сообщило управление программы пилотируемых космических полетов Китая.

В 09.32 по пекинскому времени (04.32 мск) экспериментальный модуль "Мэнтянь" успешно завершил свое перемещение и состыковался с боковым портом основного модуля "Тяньхэ", информирует телеканал " Большая Азия ".

Перемещение экспериментального модуля "Мэнтянь" знаменует собой завершение сборки на орбите базовой конфигурации Т-образной китайской космической станции, это ключевой шаг на пути к ее строительству", - сообщило ведомство в социальной сети "Вичат". В будущем станции предстоит пройти функциональные испытания.

На данный момент станция состоит из базового модуля "Тяньхэ", лабораторных модулей "Вэньтянь" и "Мэнтянь", а также грузового корабля "Тяньчжоу-4" и пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14".

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. Ожидается, что орбитальный объект заработает в штатном режиме к концу 2022 года и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов.



