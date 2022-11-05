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Китай завершил сборку орбитальной станции

04.11.2022, 16:28 4701
Китай завершил сборку орбитальной станции
Фото: ixbt.com
Пекин. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Космическая станция Китая в четверг приняла свою окончательную Т-образную форму после сборочных работ. Об этом сообщило управление программы пилотируемых космических полетов Китая.
 
В 09.32 по пекинскому времени (04.32 мск) экспериментальный модуль "Мэнтянь" успешно завершил свое перемещение и состыковался с боковым портом основного модуля "Тяньхэ", информирует телеканал "Большая Азия".
 

Перемещение экспериментального модуля "Мэнтянь" знаменует собой завершение сборки на орбите базовой конфигурации Т-образной китайской космической станции, это ключевой шаг на пути к ее строительству", - сообщило ведомство в социальной сети "Вичат". В будущем станции предстоит пройти функциональные испытания.

 
На данный момент станция состоит из базового модуля "Тяньхэ", лабораторных модулей "Вэньтянь" и "Мэнтянь", а также грузового корабля "Тяньчжоу-4" и пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14".
 
Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. Ожидается, что орбитальный объект заработает в штатном режиме к концу 2022 года и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов.

 

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Минобороны Китая: армия ведет подготовку к войне

04.11.2022, 20:50 3291
Пекин. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Народно-освободительная армия Китая продолжает подготовку на случай войны и решительно выступает против любых форм сепаратизма на Тайване.
 

Это внутреннее дело КНР, которое не терпит никакого внешнего вмешательства. В настоящее время США постоянно выхолащивают принцип "одного Китая" и переходят все границы в своих усилиях по "использованию Тайваня для контроля над Китаем", все это грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая, а также является серьезной угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе", - цитирует РИА Новости официального представителя Министерства обороны Китая Тань Кэфэй.

 
В конце октября Пентагон опубликовал стратегию национальной обороны, где содержатся негативные упоминания Китая. Там указано, что США видят свою задачу в том, чтобы снизить риски ядерной войны, и для достижения этой цели будут стремиться к взаимодействию с остальными атомными державами. Стратегия описывает Россию как острую угрозу, которая несет риски интересам и ценностям Вашингтона.
 
Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя документ, отметил, что "КНР является единственным соперником, который намеревается перекроить международный порядок и который обладает растущей силой для осуществления этого".
 
Напомним, ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
 

В Японии уничтожат более 1,5 млн кур из-за вспышек птичьего гриппа

04.11.2022, 10:52 6241
В Японии уничтожат более 1,5 млн кур из-за вспышек птичьего гриппа
Фото: Depositphotos
Токио. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Власти японских префектур Окаяма и Ибараки распорядились уничтожить по меньшей мере 1,5 млн кур из-за вспышек птичьего гриппа, зафиксированных на их территории.
 
В Окаяме из-за вспышки птичьего гриппа на ферме в городе Курасики будут уничтожены порядка 510 тысяч кур. Из-за большого объема работы к ликвидации последствий вспышки привлечены бойцы Сил самообороны Японии. В городе Касумигаура (префектура Ибараки) планируется забить сразу 1 млн кур, информирует ТАСС.
 
Эти вспышки стали третьей и четвертой по счету в этом сезоне. В конце октября из-за двух вспышек в префектурах Хоккайдо и Окаяма, где первая была выявлена также в городе Курасики, были уничтожены 340 тысяч кур.
 
Напомним, казахстанские ученые сообщили о сенсационном научном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц. На данный момент созданы и уже прошли успешные испытания два уникальных отечественных противовирусных ветеринарных препарата - "Аривир" и "Эвритал" для борьбы с инфекциями и заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц, которые способны предотвратить и мгновенно остановить вспышки считавшихся неизлечимыми ветеринарных болезней в агропромышленном секторе.

Руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".

Мы продемонстрировали, что даже в случае вспышки заболеваний, при которых все поголовье подлежит депопуляции (уничтожению), теперь не обязательно действовать таким образом - появляется лекарство. Одна выпойка (одноразовый прием препарата) - и пораженная птичьим гриппом птица выживает. Теперь при поддержке Министерства сельского хозяйства нам предстоит пройти длинный путь регистрации препарата, и после этого птичий грипп можно будет из списка утилизируемых перевести в рутинное заболевание: вакцинация плюс лекарство, если вспышка. И тогда не будет колоссального экономического ущерба не только у нас, но и по миру. Если казахстанское Министерство сельского хозяйства возьмет это в свои руки как следует - в правильные руки - и правильно пройдет этот путь, то это будет колоссальная сенсация. То есть во всем мире вывести животное из депопуляции. Аналогов нашему препарату на сегодняшний день нет", - подчеркнул Ильин.


По информации академика, "использование нашего ветеринарного препарата увеличит сохранность сельскохозяйственных животных, даже в случае эпидемий, на уровне 90%. А использование кормовой добавки для профилактики заболеваний доведет эту цифру до тех стандартов, которые генетически заложены в этих животных".
 

Узбекистан и Кыргызстан подписали документы по госгранице и управлению водохранилищем

03.11.2022, 19:31 8756
Узбекистан и Кыргызстан подписали документы по госгранице и управлению водохранилищем
Фото: пресс-служба МИД Узбекистана
Бишкек. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 3 ноября в Бишкеке состоялся очередной раунд политических консультаций между Узбекистаном и Кыргызстаном, сообщает пресс-служба МИД РУ.
 
Делегации, возглавляемые министрами иностранных дел Владимиром Норовым и Жээнбеком Кулубаевым, обсудили актуальные вопросы узбекско-кыргызского двустороннего и многостороннего сотрудничества.
 
Отмечена важность продолжения конструктивного политического диалога по безусловной реализации договоренностей, достигнутых между главами двух государств.
 
Особое внимание уделено подготовке совместных мероприятий на высшем уровне, в том числе предстоящего государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.
 
Достигнута также договоренность о разработке и утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между странами.
 
Состоялся обмен мнениями по вопросам делимитации государственной границы между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой.
 
Подчеркивалось, что завершение юридического оформления линии прохождения госграницы на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и добрососедства отвечает интересам как двух стран, так и всей Центральной Азии.
 
Отмечено наличие значительного потенциала в области экономической кооперации. В частности, стороны согласились принять меры по увеличению объемов взаимной торговли и расширению ее номенклатуры, активизации деятельности механизмов двустороннего сотрудничества, расширению контактов бизнес-субъектов и регионов.
 
Отдельно обсуждены вопросы реализации крупных совместных инфраструктурных и энергетических проектов, в том числе строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан.
 
Подчеркнута взаимная заинтересованность в проведении ряда совместных мероприятий в культурно-гуманитарном направлении.
 
В рамках визита делегации Узбекистана в Бишкек подписаны:
 
  • Договор об отдельных участках узбекско-кыргызской государственной границы;
  • Соглашение о совместном управлении водными ресурсами Андижанского водохранилища;
  • Соглашение о сотрудничестве между Международным институтом Центральной Азии и Дипломатической академией при МИД Кыргызской Республики;
  • Меморандум о сотрудничестве между агентством "Узархив" и Министерством цифрового развития Кыргызской Республики.
 
Принято также совместное заявление министров иностранных дел и программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и Кыргызстана на 2023-2024 годы.
 

Россия не разрешит прохождение судов через Черное море без своего досмотра

01.11.2022, 10:00 17196
Россия не разрешит прохождение судов через Черное море без своего досмотра
Фото: Depositphotos
Москва. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Москва не обязана следовать заключенным без ее участия соглашениям о проходе кораблей через Черное море, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
 

Исходим из того, что заключенная между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля черноморская инициатива без нас выполняться не должна. А принятые без нашего участия решения и меры ни к чему нас не обязывают", - отметил он.

 
Небензя также подчеркнул, что Черное море остается зоной боевых действий, к тому же налицо факты злоупотребления гуманитарным коридором. По его словам, атаки Киева на корабли Черноморского флота грубо нарушили стамбульские договоренности и наглядно продемонстрировали, что Украина использует коридор в военно-диверсионных целях.
 
Постпред добавил, что в сложившейся ситуации Россия не может позволить судам проходить без досмотра и будет вынуждена самостоятельно контролировать сухогрузы, пропущенные совместным координационным центром без согласования с Москвой, сообщает РИА Новости.
 
В ближайшее время Россия детализирует выводы и подходы к реализации зерновой сделки, подытожил Небензя.
 
ООН на 31 октября согласовала с Анкарой и Киевом движение 16 судов и намерена проинспектировать 40 судов, которые стоят на якоре вблизи Стамбула.
 
Как заявил посол России в Турции Алексей Ерхов, Москва больше не может гарантировать безопасность сухогрузов, участвующих в зерновой сделке.
 
В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.
 
Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.
 

Согласовано совместное заявление по Карабаху

01.11.2022, 09:21 17666
Согласовано совместное заявление по Карабаху
Фото: Скрин с видео
Сочи. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Москва, Баку и Ереван согласовали совместное заявление по Нагорному Карабаху, сообщил президент России Владимир Путин.
 
Напомним, в понедельник в Сочи состоялись переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана. Как отметил президент РФ встреча была очень полезной и создала благоприятную атмосферу для будущих договоренностей, сообщает РИА Новости.
 

Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно: не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста", - уточнил Путин.

 
Тем не менее, по его словам, этот шаг создает условия для дальнейших действий по урегулированию ситуации в целом. Прошедшие в Сочи переговоры продемонстрировали, что страны могут договариваться о будущем, так как в нормализации отношений заинтересованы все.

 
Он подчеркнул, что Москва будет делать все возможное, чтобы поставить точку в этом конфликте.
 
Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами при вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 

Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии

31.10.2022, 10:59 20996
Бразилия. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) в третий раз возглавит Бразилию на период 2023-2027 годы - во втором туре выборов он набрал 50,9% голосов, следует из данных Верховного избирательного суда страны.
 
По итогам подсчета 100% голосов избирателей результат Лулы да Силвы составил 50,9%. За его соперника, действующего президента Жаира Болсонару, отдали голоса 49,1% пришедших на выборы, сообщает РИА Новости.
 
В абсолютных цифрах преимущество Лулы перед Болсонару составило почти 2,14 миллиона голосов. Всего в воскресном голосовании приняли участие 118,55 миллиона избирателей из 156,4 миллиона граждан, имеющих право голоса.

 

В Кыргызстане отменят введенный из-за пандемии режим ЧС

29.10.2022, 16:58 29016
В Кыргызстане отменят введенный из-за пандемии режим ЧС
Бишкек. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Режим чрезвычайной ситуации, который был введен в Кыргызстане весной 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции, будет отменен 1 ноября. Постановление об этом подписал глава кабмина республики Акылбек Жапаров, сообщила его пресс-служба.
 

Режим чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики отменяется с 1 ноября 2022 года. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров. Данное решение принято в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по COVID-19 и продолжением снижения регистрации заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории республики", - цитирует bigasia.ru сообщение пресс-службы.

 
В пресс-службе напомнили, что режим ЧС был введен 22 марта 2020 года "в целях обеспечения безопасности населения и принятия оперативных мер по недопущению массовых заболеваний среди населения".
 

Это было связано с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 и выявлением случаев коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики", - отмечается в сообщении.

 
В кабмине уточнили, что, по информации Минздрава, в настоящее время "эпидемиологическая ситуация в стране по COVID-19 стабилизировалась".
 

Все регистрируемые случаи заболеваний коронавирусной инфекцией среди граждан протекают в легкой или бессимптомной формах, тяжелых или летальных случаев не наблюдается", - подчеркивает пресс-служба.

 
Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Кыргызстане в марте 2020 года. По официальным данным, с начала текущего года в республике всего зарегистрировано 21,6 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. В общей сложности за время пандемии в стране были выявлены почти 200 тысяч заразившихся, около 2 тысяч человек умерли.
 

В Иране заявили, что США используют соцсети для информационной войны

29.10.2022, 09:10 30421
Тегеран. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вашингтон и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) используют социальные сети для ведения информационной войны против Тегерана, следует из совместного заявления Министерства разведки и разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
 

По приказу режима США Twitter, игнорируя все международные законы и свои технические и правовые инструкции, в интересах врагов Ирана подготовил поле боя и информационную войну против Исламской Республики Иран, чтобы заказная антиреволюционная "пехота", сидящая за границей и управляемая разведывательными службами, обманывала общественное мнение в Иране и за границей, создавая тысячи фейковых пользователей (ботов) и распространяя лживые, направленные на (определенную) цель новости", - цитирует РИА Новости заявление.

 
Также сообщается, что беспорядки и протесты в Иране в связи с гибелью молодой девушки Махсы Амини были полностью спланированы и реализованы разведывательными службами Соединенных Штатов, Англии, Израиля и Саудовской Аравии.
 

По имеющейся информации, главную роль в этом (в беспорядках) сыграло Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в тесном сотрудничестве с британской службой внешней разведки, службой внешней разведки Израиля (Моссад) и службой внешней разведки Саудовской Аравии и ряда других стран", - отмечается в заявлении.

 
В Иране уже более месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке акций, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности - полиции, КСИР и ее структуры Басидж.
 

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