МИД назвал присутствие иностранных дипломатов на заседании суда по делу Навального вмешательством в дела России

Москва. 3 февраля. Kazakhstan Today - Суд по делу Алексея Навального прокомментировали в МИД России, передает Kazakhstan Today.

Накануне Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальное лишение свободы.

Несмотря на проводившиеся с ним профилактические мероприятия, Навальный неоднократно нарушал срок явки в инспекцию. Суд считает представление ФСИН подлежащим удовлетворению. Суд решил избрать меру пресечения Навальному в виде содержания под стражей до вступления в силу решения о замене ему срока на реальный", - сказала судья Наталья Репникова.

Как сообщает ТАСС , Навальный будет находиться под стражей в следственном изоляторе до того, как будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение Симоновского суда, если она будет подана в установленные законом сроки.

Он будет этапирован в колонию не позднее 10 дней со дня получения администрацией следственного изолятора извещения о вступлении решения суда в законную силу. До этого он имеет право на краткосрочное свидание с родственниками или иными лицами. При этом администрация СИЗО обязана ставить в известность о том, в какую колонию направлен осужденный, одного из родственников по выбору заключенного.

Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. По предварительным данным, он проведет в колонии 2,5 года с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу "Ив Роше".

Как отмечается в решении суда, позицию защиты Навального в том, что он не скрывался от органов ФСИН, а лечился в Германии, суд находит несостоятельной, поскольку еще до госпитализации он неоднократно уклонялся от явки в инспекцию.

Доводы о признании ЕСПЧ приговора незаконным не могут быть приняты во внимание, так как он установил процессуальные нарушения при рассмотрении дела, но не высказался по сути приговора Замоскворецкого суда", - говорится в решении.

По данным МИД РФ, в Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда рассматривалось представление ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное по делу "Ив Роше", прибыли около 20 представителей посольств разных стран. Среди них представители посольств США, Британии, Болгарии, Польши, Латвии, Литвы, Австрии, Японии, Швеции, Швейцарии, Германии, Нидерландов.

Информацию об этом прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, заявки на присутствие в суде поступали.

Как я знаю, такие заявки были. Мы со своей стороны соблюдаем все те нормы (настоящие, не выдуманные), которые существуют. Но нужно отделять практику по защите прав собственных граждан от политических акций, которые являются частью спланированных мероприятий по вмешательству во внутренние дела суверенного государства", - сказала она.

Некоторые представители посольств иностранных государств прибыли процесс не только на автомобилях с дипломатическими номерами, но и инкогнито, сообщила Захарова.

Она подчеркнула, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального не является нормой

Уникально то, что некоторые так называемые эксперты говорят, что это норма. Но это, конечно, никакая не норма. Норма для зарубежного дипломата - запрашивать возможность и разрешение на посещение суда, в каждой стране свои процедуры, и присутствовать на тех делах, которые касаются судьбы гражданина той страны, которую он представляет", - считает она.

По словам Захаровой, зарубежные коллеги сейчас "пытаются буквально оправдать свое присутствие" в Мосгорсуде, говоря о том, что это нормальная практика.

В этой связи официальный представитель МИД напомнила о ряде случаев, когда российских дипломатов на Западе не допускали на процессы над гражданами России. Среди таких ситуаций Захарова назвала процесс над Юрием Мелем в Литве, суд над Александром Винником во Франции, аналогичные случаи в Швеции, США, в нескольких федеральных землях Германии.

Вот так западные блюстители порядка, свободы и демократии относятся к правам граждан нашей страны и к обязанностям, которые должны исполнять наши дипломаты. И когда они рассказывают о том, что это [посещение иностранными дипломатами судебных процессов] норма, пускай они эту норму в первую очередь исполнят на территории своих государств", - резюмировала она.

Она напомнила, что традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан.

Даже если западники рассматривают Навального как "своего", он гражданин Российской Федерации. Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России. Или это попытка психологического давления на судью? Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских (например, британских и американских) миллионов в противоправную деятельность на российской территории - отчеты в столицы о том, на что они ушли, писать придётся", - написала Захарова на своей странице в Фейсбуке.

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