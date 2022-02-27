Минобороны РФ сообщило о поражении 821 военного объекта на Украине

МОСКВА. 26 ФЕВРАЛЯ - Армия России уничтожила 821 объект военной инфраструктуры Украины, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300 и "Оса", 48 радиолокационных станций, сообщает РИА Новости.
Сбито 7 боевых самолетов, 7 вертолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники.
Силами Военно-морского флота России уничтожено 8 военных катеров украинских военно-морских сил", - отметил Конашенков.
ВС РФ нанесли ночью удар крылатыми ракетами морского и наземного базирования по военным объектам Украины, сообщил Конашенков, подчеркнув, что огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре.
Ранее российские военные сообщили об установлении полного контроля над украинским Мелитополем.
24 февраля президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
Днем 24 февраля в российском Министерстве обороны сообщили, что средства противовоздушной обороны украинской армии подавлены, а инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя.
Также в ведомстве заявили, что Вооруженные силы страны не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.
25 февраля подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.
26 февраля ЕС ввел санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова из-за военной операции на Украине. Под ограничения также попали премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава МВД Владимир Колокольцев, а также депутаты Госдумы и некоторые белорусские официальные лица.