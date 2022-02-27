Российские военные сообщили об установлении полного контроля над украинским Мелитополем

МОСКВА. 26 ФЕВРАЛЯ - Российские военные установили полный контроль над украинским Мелитополем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Подразделениями российских вооруженных сил установлен полный контроль над городом Мелитополем. Российские военнослужащие предпринимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов", -26 февраля сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Ранее в этот день сообщалось, что армия России без сопротивления вошла в украинский Мелитополь. Жители города приветствовали военных, сообщают "Известия".
24 февраля президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
Днем 24 февраля в российском Министерстве обороны сообщили, что средства противовоздушной обороны украинской армии подавлены, а инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя.
Также в ведомстве заявили, что Вооруженные силы страны не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.
25 февраля подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.
26 февраля ЕС ввел санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова из-за военной операции на Украине. Под ограничения также попали премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава МВД Владимир Колокольцев, а также депутаты Госдумы и некоторые белорусские официальные лица.