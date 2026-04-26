25.04.2026, 13:35 9681
Минюст США отменил мораторий на смертную казнь и расширил ее применение
В ведомстве подчеркивают, что эти шаги должны "предотвращать самые варварские преступления" и обеспечивать "справедливость" для семей жертв
Вашингтон. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство юстиции США объявило о мерах по восстановлению и усилению применения федеральной смертной казни, сообщает РБК.
Ведомство отменило действовавший ранее бессрочный мораторий и санкционировало подачу ходатайств о смертной казни в отношении 44 обвиняемых.
Среди нововведений - возвращение практики смертельной инъекции с использованием пентобарбитала, а также расширение допустимых способов казни, включая расстрел. Кроме того, планируется упростить внутренние процедуры, чтобы ускорить рассмотрение дел после завершения апелляций.
В Минюсте заявили, что принятые меры направлены на "предоатвращение" особо тяжких преступлений и обеспечение "справедливости" для семей жертв.
На федеральном уровне применение смертной казни оставалось редким, но периодически возобновлялось. В 2000-х и 2010-х годах казни на федеральном уровне проводились эпизодически, однако в 2020 году, при администрации Дональда Трампа, федеральное правительство возобновило их активное применение после почти 20-летнего перерыва.
Позднее, в 2021 году, администрация Джо Байдена ввела фактический мораторий на федеральные казни, поручив Министерству юстиции пересмотреть политику применения смертной казни. Это не означало ее юридической отмены, но приостановило исполнение приговоров на федеральном уровне.
22.04.2026, 09:23 37181
Президент США объявил о продлении перемирия с Ираном
Напомним, заключенное 8 апреля временное перемирие между США и Ираном истекло 21 апреля
Вашингтон. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что отдал приказ о продлении режима прекращения огня с Ираном, сообщает РБК.
По словам Трампа, власти Пакистана, который выступает посредником между Вашингтоном и Тегераном, попросили Соединенные Штаты приостановить нанесение ударов по Ирану до тех пор, пока руководство и представители страны не выработают единое предложение.
Поэтому я отдал приказ нашим вооруженным силам продолжать блокаду и оставаться готовыми и способными к действиям, а также продлить перемирие до тех пор, пока не будет представлено их предложение и не завершатся переговоры, так или иначе", - написал он.
Заключенное 8 апреля временное перемирие между США и Ираном истекло 21 апреля.
Tasnim ранее сообщило, что руководство Ирана окончательно решило отказаться от участия в переговорах с США в Пакистане. Корреспондент Axios Барак Равид сообщил, что поездка вице-президента США Джей Ди Вэнса отложена на неопределенный срок. Ранее NYT и CNN также сообщили, что его визит на переговоры отложен.
На прошлой неделе Трамп сообщал, что американские представители отправляются в Исламабад, где проведут новые переговоры с Ираном. Делегацию должен был возглавить Вэнс, передавал CNN.
К двухнедельному перемирию 8 апреля США и Иран подошли со встречными списками требований.
В проекте Вашингтона было 15 пунктов - они касались Ормузского пролива (должен быть открыт), ракетной программы Ирана (число и дальность баллистических ракет должны быть ограничены, они предназначены только для самообороны), ядерной программы (Тегеран должен полностью от нее отказаться - все ядерные объекты должны быть демонтированы, высокообогащенный уран передан МАГАТЭ и т.д.), иранских прокси в регионе (Исламская Республика должна перестать их поддерживать). Взамен США обещали снять с Ирана санкции и помочь в развитии его гражданской ядерной энергетики на АЭС "Бушер".
План Тегерана состоял из десяти положений, среди которых: США гарантируют ненападение на Иран, признают его контроль над Ормузским проливом, признают право на обогащение урана, снимают все санкции; все санкционные резолюции Совета Безопасности ООН и резолюции Совета управляющих МАГАТЭ против Ирана перестают действовать; США выплачивают Ирану компенсацию, выводят свои силы из региона и прекращают боевые действия на всех фронтах, в том числе и против "Хезболлы" в Ливане.
Напомним, эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда Израиль при содействии США стал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.
Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.
20.04.2026, 13:25 55441
В российском цирке тигр во время представления прыгнул в зрительный зал
Москва. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Ростовском цирке шапито тигр во время представления прыгнул из манежа в зрительный зал, передает корреспондент агентства.
В результате ЧП никто не пострадал, всех зрителей вывели из зала", - информирует lenta.ru.
Отмечается, что происшествие попало на видео. На кадрах видно, как во время номера, когда дрессировщики заставляют тигров занять свои места на специальных стойках, защитная сетка на манеже срывается вниз. Один из хищников от неожиданности прыгает в зрительный зал и пугает людей. На кадрах слышны испуганные детские и женские крики.
Напомним, в Узбекистане с 1 января 2025 года вступил в силу запрет на использование диких животных в цирковых представлениях.
В конце 2024 года министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлана Нысанбаева спросили, когда в Казахстане введут запрет на использование диких животных в цирках и передвижных зоопарка. По его словам, законодательством об ответственном обращении с животными предусмотрена норма, которая вообще запрещает выставку диких животных, передвижные зоопарки, передвижные океанариумы и так далее. Эта норма вступила в силу с 1 января 2025 года.
20.04.2026, 12:35 56391
В Австрии крысиный яд нашли в банке детского питания
По данным организации HiPP, употребление содержимого этих банок может быть опасно для жизни
Вена. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Австрии в баночке с детским питанием компании HiPP обнаружен крысиный яд после отзыва продукции с рынка, сообщает газета The Guardian.
В образце из одной из банок детского питания с морковью и картофелем весом 190 граммов, о которых сообщил покупатель, обнаружено наличие крысиного яда", - говорится в сообщении.
Между тем компания HiPP заявила, что нельзя исключать возможности попадания в продукт опасного вещества, а также возможного вскрытия банок с морковью и картофелем. По данным организации HiPP, употребление содержимого этих банок может быть опасно для жизни.
Напомним, в январе Nestlé отозвала партии детского питания с рынка Казахстана из-за риска наличия токсина.
В октябре прошлого года около трех тысяч жителей Великобритании обвинили американскую фармацевтическую компанию Johnson & Johnson в продаже опасной детской присыпки, содержащей загрязненный асбестом тальк. Фармкомпанию обязали выплатить 40 миллионов долларов женщинам, которые заявили, что тальк стал причиной рака яичников.
15.04.2026, 18:13 105671
В Турции произошла вторая за два дня стрельба в школе, есть погибшие Дополнено
Анкара. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На юго-востоке Турции в школе провинции Кахраманмараш произошла стрельба, четыре человека погибли, двадцать пострадали. Это второе происшествие за два дня, пишет РБК.
Один из погибших - учитель. Нападавший - ученик восьмого класса этой же школы. Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии. Ученик, который открыл огонь, зашел в два класса школы. Предварительно, его целью были ученики пятого класса", - пишет издание со ссылкой на турецкие СМИ.
По словам губернатора, при себе у стрелка было пять единиц оружия и семь магазинов, он вел беспорядочную стрельбу. После преступления подросток покончил с собой.
Глава региона добавил, что отец стрелка - бывший сотрудник полиции. Предположительно, школьник взял его оружие.
14 апреля в турецком городе Сиверек произошло еще одно вооруженное нападение на школу. Бывший ученик, 18-летний подросток взял в заложники нескольких школьников. Пострадали 16 человек, в их числе дети и преподаватели. Когда стрелка пытались обезвредить правоохранители, он покончил с собой.
Дополнено 15.04.2026, 19.57
Число погибших в результате стрельбы в школе в турецком Кахраманмараше возросло до девяти, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел Турции Мустафу Чифтчи.
В результате этого инцидента погибли девять человек - восемь учеников и один учитель", - сообщил министр журналистам.
По его словам, 13 пострадавших остаются в больницах, из них шестеро в отделении интенсивной терапии, трое в тяжелом состоянии.
15.04.2026, 17:47 107106
Россия и Азербайджан урегулировали вопросы последствий крушения самолета AZAL
Москва. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерства иностранных дел России и Азербайджана выступили с совместным заявлением, в котором сообщили об урегулировании последствий крушения самолета авиакомпании AZAL вблизи города Актау 25 декабря 2024 года.
В соответствии с договоренностями президентов Российской Федерации и Азербайджанской Республики, достигнутыми в ходе их встречи в Душанбе 9 октября 2025 года, стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций, в связи с крушением самолета Embraer 190, принадлежащего авиакомпании AZAL, вблизи города Актау 25 декабря 2024 года в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации", - сказано в заявлении.
Напомним, утром 25 декабря 2024 года рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. Выжили 29 человек, двое из которых - члены экипажа.
Черные ящики разбившегося самолета были направлены в Бразилию в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий. Позже бортовые самописцы разбившегося самолета вернули в Казахстан.
14.04.2026, 08:57 127531
Иран оценил ущерб от бомбардировок США и Израиля в $270 млрд
Страна также подняла вопрос о военных репарациях
Тегеран. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ущерб Ирана от ударов США и Израиля составляет, предварительно, $270 млрд, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани.
Более точные цифры, по ее словам, назовут позднее - после процедуры из нескольких этапов.
Первый из них - оценка ущерба непосредственно зданиям, второй - анализ потерь доходов бюджета и последствий прекращения работы промышленных объектов", - сообщает источник.
Вопрос военных репараций обсуждали в том числе на переговорах в Исламабаде на прошлой неделе.
Мы обязательно будем отстаивать юридическими методами права нашего народа, это касается и компенсаций за пролитую кровь наших близких в школе Минаба", - сказала Мохаджерани.
Напомним, вчера в 10.00 по времени Вашингтона началось действие объявленной США блокады Ормузского пролива. Трамп предупредил, что любой из иранских кораблей, приблизившихся к блокаде, будет уничтожен.
После начала операции США и Израиля Иран объявил о приостановке торговли через Ормузский пролив, через который проходило 15-20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ. На фоне сообщений о минировании пролива в марте Трамп призвал страны Европы и Азии направить свои корабли в Ормузский пролив, чтобы совместными силами обеспечить безопасность морского пути. Позднее он раскритиковал страны НАТО за отказ содействовать операции.
После переговоров между Ираном и Соединенными Штатами в Пакистане, которые продолжались около 21 часа, Иран отверг условия США по поводу Ормузского пролива и ядерной энергетики.
13.04.2026, 20:06 136656
Началось действие объявленной США блокады Ормузского пролива
Блокада начала действовать в 10.00 по времени Вашингтона
Тегеран. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Американские военные по поручению президента США Дональда Трампа приступили к блокаде Ормузского пролива, сообщает РБК со ссылкой на американские СМИ.
Блокада начала действовать в 10.00 по восточному времени, пишет издание.
Трамп на своей странице в TruthSocial написал, что военно-морской флот Ирана "лежит на дне моря". Полностью уничтожены, по его словам, 158 кораблей. При этом американские военные не поразили так называемые быстрые ударные корабли Ирана, поскольку не считали их серьезной угрозой.
Предупреждение: если какой-либо из этих кораблей приблизится к нашей БЛОКАДЕ, они будут немедленно УНИЧТОЖЕНЫ, используя ту же систему уничтожения, что и против наркоторговцев на морских лодках. Это быстро и жестоко", - написал он.
При этом в Тегеране считают, что попытки США блокировать Ормузский пролив "обречены на провал". Иран не допустит подобного шага, заявлял высокопоставленный военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи. По его словам, иранская армия обладает "значительными неиспользованными возможностями" для противодействия любым угрозам.
После начала операции США и Израиля Иран объявил о приостановке торговли через Ормузский пролив, через который проходило 15-20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ. На фоне сообщений о минировании пролива в марте Трамп призвал страны Европы и Азии направить свои корабли в Ормузский пролив, чтобы совместными силами обеспечить безопасность морского пути. Позднее он раскритиковал страны НАТО за отказ содействовать операции.
После переговоров между Ираном и Соединенными Штатами в Пакистане, которые продолжались около 21 часа, Иран отверг условия США по поводу Ормузского пролива и ядерной энергетики.
12.04.2026, 19:22 152261
США намерены блокировать Ормузский пролив - Трамп
По словам американского лидера, военные силы США будут искать и задерживать суда, заплатившие Ирану за проход по проливу
Вашингтон. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - США намерены препятствовать проходу любых судов через Ормузский пролив, а также искать и задерживать корабли, заплатившие Ирану за транзит, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, блокада начнется в ближайшее время, сообщает РБК.
Начиная с этого момента военно-морской флот Соединенных Штатов, лучший в мире, начнет процесс блокады любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его", - написал Трамп.
Он добавил, что военные силы США будут искать и задерживать суда, заплатившие Ирану за проход по проливу.
Никто из тех, кто платит незаконные пошлины, не получит безопасного прохода в открытом море", - пообещал американский лидер.
По словам Трампа, Иран за счет минирования пролива занимается шантажом, а США не позволят себя шантажировать.
Блокада начнется в ближайшее время, к ее поддержанию будут привлечены и другие страны, а Ирану не будет позволено извлекать выгоду из этого незаконного акта вымогательства", - заявил глава Белого дома.
Он также пригрозил, что американские ВМС начнут уничтожать мины, размещенные Ираном в проливе.
Любой иранец, который откроет по нам огонь или по мирным судам, будет уничтожен!" - предупредил он.
После начала операции США и Израиля Иран объявил о приостановке торговли через Ормузский пролив, через который проходило 15-20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ. На фоне сообщений о минировании пролива в марте Трамп призвал страны Европы и Азии направить свои корабли в Ормузский пролив, чтобы совместными силами обеспечить безопасность морского пути. Позднее он раскритиковал страны НАТО за отказ содействовать операции.
Напомним, после переговоров между Ираном и Соединенными Штатами в Пакистане, которые продолжались около 21 часа, Иран отверг условия США по поводу Ормузского пролива и ядерной энергетики.
Недавно США и Иран согласились на прекращение огня на две недели.
