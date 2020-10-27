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На границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт между сельчанами и пограничниками

26.10.2020 11962
Бишкек. 26 октября. Kazakhstan Today - На кыргызско-таджикской границе вновь произошел инцидент, передает Kazakhstan Today.
 
В Баткенской области на кыргызско-таджикской границе накануне, 25 октября, опять прозвучали выстрелы. 
 

Около пяти часов вечера в местности Уч-Добо Баткенского района таджикистанцы начали прокладывать водопроводные трубы. На место прибыл пограничный наряд Кыргызстана. Военные потребовали прекратить работы на неописанном участке госграницы", - сообщили в Погранслужбе КР.

 
По данным ведомства, сельчане стали пререкаться с пограничниками.
 

Для сохранения жизни и здоровья военнослужащих и предотвращения эскалации конфликта военные были вынуждены сделать предупредительный выстрел в воздух", - говорится в сообщении.

 
По информации портала kp.kg, пограничные представители двух стран провели встречу с участием местных органов власти и силовиков. Обстановка на границе стабильная.
 
Как отметили в пресс-центре погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, участок, на котором произошел инцидент, является таджикской территорией, и жители заменяли старые водопроводные трубы внутри села.
 

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