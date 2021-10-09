Перед судом предстал бывший 100-летний охранник концлагеря под Берлином

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ТОКИО. 7 ОКТЯБРЯ - Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в четверг рядом с японской столицей, передает Kazakhstan Today.

Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг залегал на глубине 80 километров, сообщает ТАСС

Угроза цунами после сильного землетрясения в японской столице отсутствует, однако могут возникнуть повторные толчки.

Из-за землетрясения полностью остановлено движение метро, а также скоростных экспрессов "синкансэн". При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды создан экстренный штаб по сбору информации.

В зданиях в японской столице сильно раскачивалась мебель и стены. Колебания продолжались около 20 секунд. На улицах сработала экстренная система предупреждения. Через громкоговорители людей призвали погасить плиты, включить телевизоры и сохранять бдительность.

Как сообщило агентство Kyodo, землетрясение не привело к нештатным ситуациям на остановленной АЭС "Токай-2" в префектуре Ибараки к востоку от Токио.