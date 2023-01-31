30.01.2023, 16:37 7676
При взрыве в мечети в Пакистане погибли 17 человек
Фото: telegram/РИА Новости
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Исламабад. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В результате взрыва в мечети в городе Пешаваре на северо-востоке Пакистана погибли 17 человек.
По данным медиков и сотрудников служб безопасности, число погибших достигло 17, более 90 человек пострадали, информирует rbc.ru со ссылкой на Geo TV.
В спецслужбах считают, что один из находившихся в мечети людей подорвал себя. Во время молитвы он находился в первом ряду.
Пострадавших госпитализировали, состояние более десяти из них оценивается как крайне тяжелое.
Министр планирования Пакистана Ахсан Икбал в своем Twitter назвал случившееся "худшим актом терроризма". Теракт осудил бывший премьер-министр, лидер партии "Движение за справедливость" Имран Хан.
Дополнено 30.01.2023, 16.55
Число пострадавших при взрыве в мечети в Пакистане возросло до 150, сообщает russian.rt со ссылкой на Dawn.
Местные власти подчеркнули, что в больницах по всему городу введен режим чрезвычайной ситуации, пострадавшим предоставляются лучшие медицинские услуги.
Уточняется, что раненые все еще поступают в больницы, некоторые находятся в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что в Иерусалиме второй раз за сутки произошел теракт.
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31.01.2023, 08:11 1671
МО РФ: пандемия развивалась по сценарию американских учений Event 201 Дополнено
В ходе учений отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Пандемия COVID-19 развивалась по сценарию американских учений Event 201, что ставит вопрос о причастности США к распространению коронавируса. Об этом в понедельник заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.
Он напомнил, что в 2019 году Университет Джона Хопкинса при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провел в Нью-Йорке учения Event 201. В ходе учений отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина - организм свиньи, сообщает ТАСС.
Развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию ставит вопросы о ее преднамеренном характере, причастности США к данному инциденту, а также истинных целях американских биопрограмм, направленных на усиление свойств опасных патогенов", - подчеркнул начальник войск РХБЗ.
Дополнено 31.01.2023, 08.55
В мире зарегистрировано более 670 млн случаев заражения коронавирусом, 6,83 млн летальных исходов.
В Казахстане с начала пандемии зарегистрировано 1 405 848 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с 1 августа 2020 года выявлен 90 701 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
С 13 марта 2020 года зарегистрировано 13 843 летальных случая от подтвержденного ПЦР-тестом коронавируса. С 1 августа 2020 года зарегистрировано 5409 случаев смерти от коронавирусной пневмонии.
За прошедшие стуки зарегистрировано 46 случаев заболевания КВИ+.
На 31 января лечение от КВИ продолжают получать 1598 человек (1454 КВИ+ и 144 КВИ-), из них в стационарах находится 111 пациентов, на амбулаторном лечении - 1481 пациент.
В тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 1 пациент, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
30.01.2023, 20:38 5841
Начальник ВРХБЗ Кириллов: США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных
В качестве целевых групп выступали не только осужденные или наркоманы, но и бойцы ВСУ
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Москва. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащие были целевой группой в экспериментах США с ВИЧ-инфекцией, проводившихся на Украине.
Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, за время спецоперации удалось получить более 20 тысяч документов, опросить очевидцев и участников американских военно-биологических программ. Эти материалы подтверждают нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия и их испытание на населении Украины и других соседних с Россией государств, сообщает РИА Новости.
Наиболее спорные с точки зрения международного законодательства исследования Соединенные Штаты реализуют за пределами национальной территории. Примером служат эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года", - сказал генерал.
Он обратил внимание на то, что в качестве целевых групп выступали не только осужденные или наркоманы, но и бойцы ВСУ.
Кириллов добавил, что Минобороны получило свидетельства применения украинскими военнослужащими психостимуляторов и наркотиков, а также контрабандной доставки морфина на фронт.
Считаем, что действия должностных лиц, проводивших исследования на украинских военнослужащих, в крови которых обнаруживались высокие концентрации антибиотиков, наркотических препаратов, антитела к возбудителям инфекционных заболеваний, требуют соответствующей правовой оценки", - заявил он.
Генерал отметил, что сейчас США сворачивают военно-биологическую деятельность на Украине и переводят ее в Польшу и Прибалтику. Некоторые незавершенные программы переносят в страны Центральной Азии, одновременно наращивая сотрудничество с Кенией, Сингапуром, Таиландом. А специалистов, которые принимали участие в этих исследованиях, перевозят на Запад и трудоустраивают в США, Канаде и Евросоюзе, чтобы Россия не получила от них свидетельства незаконной работы и нарушений международных обязательств.
Полученные материалы будут переданы в Следственный комитет для принятия мер по привлечению виновных к ответственности", - заключил Кириллов.
Вскоре после начала спецоперации Минобороны начало получать свидетельства о том, что Украина фактически стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов. В стране формировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах США. В частности, в них исследовали возбудителей различных заболеваний, в том числе чумы и сибирской язвы.
В России создана парламентская комиссия по расследованию этой деятельности.
29.01.2023, 11:40 17511
Взрыв в иранском Исфахане произошел из-за атаки беспилотников
Один из беспилотников сбила ПВО
Фото: кадр из видео
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Баку. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв в центре производства боеприпасов Минобороны Ирана случился из-за атаки беспилотников.
Вечером 28 января 2023 года около 23.30 была проведена неудачная атака с использованием беспилотников на один из центров Минобороны", - сообщает Ren.tv со ссылкой агентство Irna.
Один из беспилотников сбила ПВО, два другие попали в оборонительные ловушки и взорвались.
Дополнено 29.01.2023, 18.58
В ударе дронами по Ирану могли участвовать военные США, пытавшиеся уничтожить склад баллистических ракет, сообщает rbc.ru со ссылкой Al Arabya.
По словам собеседников телеканала, правительству Ирана были переданы сообщения, что производство баллистических ракет допущено не будет.
По данным телеканала, за атакой могут стоять ВВС США и "еще одной страны". В Twitter канал указал, что этой страной не является Израиль. Однако позднее Al Hadath написал, что к определенным ударам по иранским объектам может быть причастен Израиль.
Также газета The Jerusalem Post со ссылкой на западные источники, в том числе в разведке, пишет, что, несмотря на заявления Тегерана, удар в Исфахане нанесен "с огромным успехом". Произошло четыре взрыва на объекте, разрабатывающем передовое оружие, и ущерб выходит далеко за рамки "незначительного повреждения крыши", о котором заявляют власти Исламской Республики, утверждает издание.
Ранее сообщалось, что на посольство Азербайджана в Иране совершено вооруженное нападение.
28.01.2023, 16:00 22421
В Иерусалиме второй раз за сутки произошел теракт
В День памяти жертв холокоста нападавший зашел в синагогу и открыл огонь по молящимся. 28 января в восточном Иерусалиме на улице Маалот Ир Давид открыли стрельбу
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Иерусалим. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Сильван в восточном Иерусалиме утром 28 января на улице Маалот Ир Давид открыли стрельбу. Пострадали два человека - 20-летний и 59-летний мужчины, они находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.
Полиция сообщила, что нападавший "нейтрализован", произошедшее квалифицировано как "подозрение на теракт". По предварительным данным, его убил вооруженный прохожий, сообщает РБК.
Накануне, вечером 27 января, в День памяти жертв холокоста в этой же части Иерусалима произошел теракт. Нападавший зашел в синагогу и открыл огонь по молящимся, семь человек погибли, еще трое получили ранения. Нападавшего, 21-летнего местного жителя, застрелили прибывшие на место полицейские.
Полиция Израиля провела ночной рейд и задержала 42 человека для проведения допроса, некоторые из них приходятся родственниками или соседями злоумышленника. Ведомство перешло на "самый высокий уровень боевой готовности".
По информации местных СМИ, теракт совершил сторонник палестинского исламистского движения "ХАМАС" из арабского района Шуафат. Теракт произошел через день после рейда израильской армии в палестинском городе Дженин. Тогда были убиты девять палестинцев. Военные Израиля настаивали, что стремились арестовать боевиков, планировавших "крупные нападения". Палестинские власти в ответ обвинили Израиль в "резне".
Наш народ не забывает кровь своих мучеников и мстит за них в нужное время и в нужном месте", - заявили в "ХАМАС", назвав теракт ответом на рейд. Президент США Джо Байден назвал атаку на синагогу "нападением на весь цивилизованный мир".
27.01.2023, 13:15 26336
Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране: погиб охранник Дополнено
Ранения получили еще два сотрудника службы безопасности, их состояние оценивается как удовлетворительное
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Баку. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - На посольство Азербайджана в Иране совершено вооруженное нападение, погиб сотрудник охраны.
Сегодня около 8.30 утра на посольство Азербайджана в Иране было совершено вооруженное нападение. Сообщается, что нападавшие были вооружены автоматическим оружием. В результате был убит сотрудник охраны посольства", - сообщает азербайджанское агентство АПА.
По данным МИД республики, нападавший прорвался к посту охраны и убил из автомата Калашникова начальника службы охраны. Ранения получили еще два сотрудника службы безопасности, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Согласно информации, полученной АПА по дипломатическим каналам, нападавший задержан. Ведется расследование.
Дополнено 27.01.2023, 14.41
Момент нападения на посольство Азербайджана в Тегеране попал на видео, сообщает "Sputnik Азербайджан".
Между тем в иранском МИДе отреагировали на происшествие.
Инцидент расследуется с особой тщательностью", - заявили в ведомстве.
Министерство также обратилось к иранским СМИ.
Предварительные расследования показывают, что этот инцидент носит "личный" характер. Поэтому СМИ Ирана должны быть осторожны при освещении событий", - считают в МИДе Ирана.
23.01.2023, 17:55 38706
После нападения на мужа Нэнси Пелоси позвала на помощь экзорцистов - NYP
Критика со стороны бывших коллег и клира не заставила себя ждать
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Вашингтон. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси воспользовалась услугами католической церкви с целью изгнания злых духов из ее дома, после того как на ее мужа было совершено нападение.
Я думаю, что это очень тяжело давило на ее душу. Думаю, что она действительно чувствовала себя виноватой. Я думаю, что это действительно сломало ее. На День благодарения к ней приходили священники, которые проводили обряды изгнания нечистой силы из дома и устроили молебны", - цитирует russian.rt.com со ссылкой на New York Post Александру Пелоси.
Однако пастор местного прихода Артуро Альбано в церкви Святого Винсента де Поля настаивал на том, что подобные обряды и службы в имении Пелоси не проводились.
Примечательно, что в мае 2022 года архиепископ Сан-Франциско Сальваторе Кордилеоне запретил спикеру палаты представителей причащаться до тех пор, пока та публично не откажется от идеи поддержки законности абортов. Сама Нэнси Пелоси долгое время называла себя набожной католичкой и, вероятно, воспользовалась услугами иной церкви, пишет автор материала.
Критика со стороны бывших коллег и клира не заставила себя ждать.
Женщина положительно конфликтна. Она размахивает своим католицизмом, но фактически показывает средний палец католической церкви при любой возможности… Если это правда, ей нужна психиатрическая помощь. А если нет, то это еще один пример того, как Нэнси Пелоси использует католическую церковь в личных целях", - заявил президент Католической лиги Билл Донохью.
Винсент Лэмперт, экзорцист Римско-католической архиепархии Индианаполиса, в интервью изданию подчеркнул, что изгнание нечистой силы действительно может быть уместным для борьбы с "демоническим нашествием" и присутствием зла, которое может сохраняться в месте, где произошло насильственное преступление.
Как сообщалось ранее, 29 октября Дэвид Депейп, предположительно, напал на 82-летнего Пола Пелоси и избил его молотком, планируя также взять в заложники его супругу, которой в тот момент не было дома. Обвиняемый отрицает вину и вновь предстанет перед судом в конце февраля.
23.01.2023, 15:49 39726
В ЕС с февраля 2022 года количество случаев изнасилования беженок увеличилось на 260%
Также выросло число случаев торговли беременными женщинами
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Ватикан. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид сообщила, что после начала спецоперации на Украине наблюдается резкий рост торговли людьми. В основном речь идет о беженцах, которые оказываются жертвами в принимающих странах или на границе.
С 24 февраля число онлайн-запросов на сексуальные услуги и порнографические изображения в интернете возросло на 600%. Также увеличилось число случаев торговли беременными женщинами. Чаще всего преступления совершают организованные преступные группировки. Эти бесцеремонные преступники встречают людей, которым нужна помощь, которым приходится зарабатывать деньги, которые не говорят на языке новой страны и зачастую имеют психологические травмы в результате войны",- сказала Хельга Шмид в интервью Die Welt.
По данным ОБСЕ, жертвами работорговли являются 25-27 млн человек по всему миру. При этом под надзором правоохранительных органов находится около 10 тысяч подобных случаев. За последние 15 лет ежегодная прибыль от торговли людьми возросла до 150 млрд долларов.
16 марта Международная организация по миграции (структура ООН) призвала тех, кто принимает украинских беженцев, защитить их от сексуальной или трудовой эксплуатации. В организации подчеркивали, что в основном Украину покидают женщины и дети, которые часто оказываются жертвами преступных группировок. В ноябре представитель ОБСЕ Валиан Ричи сообщил, что с начала военной операции количество случаев изнасилования беженок в странах Евросоюза увеличилось на 260%", - сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на генсека ОБСЕ.
Кроме того, по ее словам, выросло число случаев торговли беременными женщинами.
Также на днях стало известно о спецоперации, которую провел Европол совместно с испанской полицией. Арестованы 27 человек, причастных к организации трех табачных фабрик на территории Испании. Их подозревают в организации преступной схемы по нелегальному трудоустройству украинских беженцев и контрабанде табака, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на испанское издание La Vanguardia.
Украинские беженцы работали над изготовлением сигарет долгое время, не выходя из помещений фабрик. При обысках правоохранители изъяли 10 тонн табачных листьев и 3,5 млн пачек сигарет общей стоимостью 37,5 млн евро", - говорится в информации.
Преступная группа отвечала за работу трех фабрик в Логроньо, Валенсии и Севилье. Табачные склады располагались в городах Альфаро (Ла-Риоха), Лос-Корралес (Севилья) и Энкера (Валенсия).
Напомним, официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сегодня рассказал подробности освобождения двух казахстанцев из трудового рабства в "золотом треугольнике" Юго-Восточной Азии.
22.01.2023, 15:00 43511
Шесть стран отправили заявки на вступление в БРИКС
Присоединиться к БРИКС желают 13 стран
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Москва. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Порядка 13 стран проявили интерес к вступлению в БРИКС, шесть из них подали официальные заявки на присоединение к организации.
Сейчас есть около 13 претендентов (на вступление в БРИКС. - Прим. ред.). Есть страны, которые официально подали заявки, их 6, а есть страны, которые выразили интерес. Я лично ожидаю, что приоритет будет на стороне тех, кто уже подал заявку", - сказал посол Южно-Африканской Республики в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости.
Он также пояснил, что среди претендентов - Алжир и Египет, Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.
По словам посла, все страны - участницы БРИКС приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов.
Вопрос расширения БРИКС стоит на повестке... Все входящие в БРИКС страны приветствуют расширение. Со стороны ЮАР могу сказать, что мы тоже выступаем за расширение, но для этого нужны соответствующие модальности - какие критерии мы используем", - отметил Макетука.
Он напомнил, что ЮАР присоединилась к организации в 2010 году, с тех пор она не расширялась.
Вопрос в том, какие механизмы использовать, потому что сейчас формата для этого нет. Этим вопросом ЮАР сейчас будет заниматься на посту председателя. В ходе нашего срока расширение БРИКС будет одним из приоритетов", - добавил посол.
Он подчеркнул, что решение о принятии новых членов будет коллегиальным.
Какие критерии будут использоваться, мы пока не знаем, но в этом процессе мы должны будем заручиться согласием всех участников БРИКС. ЮАР не будет принимать решение за всех. Так работает БРИКС - по принципу консенсуса, права вето у нас нет", - заключил спикер.
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