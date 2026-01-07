06.01.2026, 10:30 16621
Прошло первое заседание суда над Мадуро в США
На суде Мадуро заявил о своей невиновности и назвал себя честным человеком
Нью-Йорк. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка прошло первое заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого захватили военные США во время операции, сообщает РБК.
Перед судом Мадуро привезли в город на вертолете. Он содержится в следственном изоляторе в Бруклине. По городу президента Венесуэлы провезли с кортежем из полицейских машин в броневике.
Во время конвоирования Мадуро был в наручниках и кандалах. В зале суда наручники сняли, но кандалы - оставили. И Мадуро, и его жена были в тюремной одежде.
На суде Мадуро заявил о своей невиновности и назвал себя честным человеком. Он сказал, что является президентом Венесуэлы.
Свою вину также не признала жена Мадуро, Силия Флорес.
Защита запросила доступ консульских работников, судья удовлетворил эту просьбу. Адвокаты Мадуро не исключили, что будут просить о его освобождении под залог.
Судья на заседании суда в Нью-Йорке обязал президента Венесуэлы Николаса Мадуро явиться на слушания 17 марта.
Сначала президенту Венесуэлы назначили адвоката Дэвида Уикстрома, который представлял интересы брата экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса - Тони. Его дело закончилось пожизненным приговором о незаконном обороте наркотиков. Позже стало известно, что в суде Мадуро представлял Барри Поллак - бывший адвокат основателя сервиса WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Жену Мадуро, Силию Флорес, представляет бывший федеральный прокурор Марк Доннелли.
Судья по делу - 92-летний Элвин Геллерштейн. Он занимался делами, связанными с терактами 11 сентября 2001 года, и процессом против кинопродюсера Харви Вайнштейна.
В чем обвиняют Мадуро:
- сговор с целью наркотерроризма;
- сговор по поставкам кокаина на территорию США;
- владение пулеметами и разрушительными устройствами;
- сговор с целью владения пулеметами и разрушительными устройствами.
После заседания суда Мадуро и его жену увезли.
04.01.2026, 10:16 45941
Трамп: США намерены управлять Венесуэлой после захвата Мадуро
Фото: Кадр из видео
Вашингтон. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Американские власти заявили о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе военной операции. По словам президента США Дональда Трампа, Мадуро вывезен из страны, а Вашингтон возьмет на себя управление республикой.
РБК собрал основные заявления и события к этому часу.
- США ночью 3 января (утром по московскому времени) провели военную операцию в Венесуэле, по стратегическим объектам в столице Каракасе и в других районах были нанесены ракетные удары. Президент республики Николас Мадуро и его жена Силия Флорес захвачены и вывезены из страны, сообщил американский лидер Дональд Трамп.
- Операция получила название "Абсолютная решимость", она длилась 2 часа и 20 минут. По словам Трампа, Мадуро больше не президент и США возьмут на себя управление республикой, пока не произойдет необходимый политический переход. В восстановлении Венесуэлы будут задействованы американские нефтекомпании, указал он.
- Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в "наркотерроризме", хранении оружия и контрабанде наркотиков, их будут судить в США, сообщила генеральный прокурор Пэм Бонди.
- Власти Венесуэлы назвали действия США военной агрессией, пообещали обратиться в ООН и объявили в стране чрезвычайное положение.
- Местонахождение Мадуро и его жены неизвестно венесуэльским властям, заявила вице-президент республики Делси Родригес. К ней, согласно Конституции Венесуэлы, перешли обязанности по управлению страной. Она призвала Вашингтон доказать, что Мадуро жив.
- Министр обороны Владимир Лопес объявил о "масштабном развертывании вооружений" в ответ на действия Штатов. Он заявил о планах республики "сопротивляться". Власти собирают информацию о количестве погибших и раненых. Лопес подтвердил, что военная база "Форт Тиуна" в Каракасе подверглась удару.
- Родригес после требования Трампа "делать то, что хотят США" заявила, что Венесуэла не станет ничьей колонией. Единственный законный венесуэльский президент - Мадуро, сказала она.
- У Белого дома прошли протесты против операции США в Венесуэле.
- Самолет с Мадуро приземлился в Нью-Йорке ночью 4 января. Вскоре политика доставили в следственный изолятор в Бруклине. По данным The Washington Post, судебное заседание по его делу пройдет в понедельник, 5 января.
- Крупные авиакомпании отменили сотни рейсов по Карибскому региону и предупредили пассажиров, что сбои могут продолжаться еще несколько дней.
03.01.2026, 19:33 56496
СМИ: Мадуро захватили бойцы элитного подразделения ВС США "Дельта"
Сообщается, что Дональд Трамп санкционировал захват Мадуро за несколько дней до ударов по Венесуэле
Каракас. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуры и его супруги провело элитное подразделение вооруженных сил США "Дельта".
Бойцы элитного подразделения вооруженных сил США "Дельта" взяли в плен президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе операции ночью в субботу, сообщает ТАСС.
РБК со ссылкой на телеканал АВС News сообщает, что президент США Дональд Трамп санкционировал захват Мадуро за несколько дней до ударов по Венесуэле. Войска были готовы провести операцию в 25 декабря в день католического Рождества, однако она была отложена из-за авиаударов американских военных по объектам "Исламского государства" в Нигерии. Последующие попытки также откладывались, в том числе в связи с погодными условиями. Бывший сотрудник ЦРУ и высокопоставленный чиновник Пентагона Мик Малрой, добавил, что операция была "невероятно опасной" и потребовала точных разведданных, тщательного планирования и скоординированных действий бойцов "Дельты" при поддержке авиации.
Как сообщалось ранее, рано утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремела серия взрывов. В стране было введено чрезвычайное положение. Власти республики заявили о военной агрессии со стороны США, целью которой стал захват стратегических ресурсов страны. Позже стало известно о захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуры и его жены. Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что скоро супруги предстанут перед судом. Президенту Венесуэлы вменяют несколько преступлений, в том числе "наркотерроризме" и "сговоре с целью ввоза кокаина и хранения оружия". После вывоза Мадуры власть в стране перешла, согласно Конституции, вице-президенту Делси Родригес.
03.01.2026, 19:32 57666
После захвата Мадуро власть в Венесуэле перешла вице-президенту
В настоящее время вице-президентом страны является Делси Родригес
Каракас. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуры спецподразделениями армии США власть в стране в соответствии с Конституцией переходит вице-президенту. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси после разговора министра Максима Рыженкова с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем.
Глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы проинформировал белорусскую сторону о военных ударах США по целому ряду военных и гражданских объектов в Венесуэле, а также о текущем положении в стране. В настоящее время в соответствии с Конституцией Венесуэлы руководство государством будет осуществляться вице-президентом Делси Родригес", - сказано в сообщении МИД Беларуси.
Как сообщалось ранее, рано утром, 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремела серия взрывов. В стране было введено чрезвычайное положение. Власти республики заявили о военной агрессии со стороны США, целью которой стал захват стратегических ресурсов страны. Позже стало известно о захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуры и его жены. Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что скоро супруги предстанут перед судом. Президенту Венесуэлы вменяют несколько преступлений, в том числе "наркотерроризме" и "сговоре с целью ввоза кокаина и хранения оружия".
03.01.2026, 15:08 61006
Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы
Мадуро вменяют несколько преступлений, заявила генпрокурор США
Вашингтон. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны. Каракас пока эту информацию не комментировал, сообщает РБК.
Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны", - написал Трамп.
Сенатор Майк Ли сообщил, что поговорил по телефону с госсекретарем Марко Рубио и рассказал, что Мадуро был задержан американскими военнослужащими для суда по уголовным обвинениям в США.
Дополнено 03.01.2026, 17.40
Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что скоро супруги предстанут перед судом. Президенту Венесуэлы вменяют несколько преступлений, в том числе "наркотерроризме" и "сговоре с целью ввоза кокаина и хранения оружия", пишет РИА Новости.
Как сообщалось ранее, рано утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремела серия взрывов. В стране было введено чрезвычайное положение. Власти республики заявили о военной агрессии со стороны США, целью которой стал захват стратегических ресурсов страны.
03.01.2026, 14:30 61996
Власти Венесуэлы заявили о военной агрессии со стороны США
Фото: Depositphotos
Каракас. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Венесуэлы заявило, что республика подверглась военной агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки, целью которой стал захват стратегических ресурсов страны.
Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, осуждает и заявляет международному сообществу о крайне серьезной военной агрессии, совершенной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории и населения Венесуэлы в гражданских и военных районах города Каракаса, столицы Республики, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра", - сказано в официальном заявлении МИД республики.
Сообщается, что цель атаки заключается в захвате стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности нефти и полезных ископаемых, с целью силового ущемления политической независимости страны.
Президент Николас Мадуро распорядился о немедленном развертывании командования по комплексной обороне нации и органов управления по комплексной обороне во всех штатах и муниципалитетах страны. В строгом соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций Венесуэла оставляет за собой право на законную оборону для защиты своего народа, своей территории и своей независимости", - заявляют власти страны.
Ранее сообщалось, что 3 января рано утром в столице Венесуэлы Каракасе прогремел ряд взрывов. Территория около военной базы в южной части города обесточена. В стране было введено чрезвычайное положение.
03.01.2026, 11:57 64736
Взрывы прогремели в столице Венесуэлы Дополнено
Фото: AP Photo / Matias Delacroix
Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Два громких взрыва слышны в столице Венесуэлы Каракасе, сообщает издание "Синьхуа".
Рано утром в субботу в Каракасе были слышны мощные взрывы.
Над городом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части города обесточена, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
В последние месяцы Соединенные Штаты сохраняли значительное военное присутствие в Карибском бассейне, в основном у берегов Венесуэлы, якобы для "борьбы с незаконным оборотом наркотиков". Венесуэла осудила это как плохо завуалированную попытку свергнуть свое правительство. Вооруженные силы США потопили около 30 "судов, перевозивших наркотики" в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана, в результате чего погибло более 100 человек", - говорится в материале "Синьхуа".
Дополнено 03.01.2026, 13.15
СМИ сообщают о продолжающихся взрывах в Каракасе, слышно, как пролетают самолеты.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение в стране.
Рассказать друзьям
Рассказать друзьям
