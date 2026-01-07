Прошло первое заседание суда над Мадуро в США

На суде Мадуро заявил о своей невиновности и назвал себя честным человеком

Нью-Йорк. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка прошло первое заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого захватили военные США во время операции, - В Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка прошло первое заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого захватили военные США во время операции, сообщает РБК.





Перед судом Мадуро привезли в город на вертолете. Он содержится в следственном изоляторе в Бруклине. По городу президента Венесуэлы провезли с кортежем из полицейских машин в броневике.





Во время конвоирования Мадуро был в наручниках и кандалах. В зале суда наручники сняли, но кандалы - оставили. И Мадуро, и его жена были в тюремной одежде.





На суде Мадуро заявил о своей невиновности и назвал себя честным человеком. Он сказал, что является президентом Венесуэлы.





Свою вину также не признала жена Мадуро, Силия Флорес.





Защита запросила доступ консульских работников, судья удовлетворил эту просьбу. Адвокаты Мадуро не исключили, что будут просить о его освобождении под залог.





Судья на заседании суда в Нью-Йорке обязал президента Венесуэлы Николаса Мадуро явиться на слушания 17 марта.





Сначала президенту Венесуэлы назначили адвоката Дэвида Уикстрома, который представлял интересы брата экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса - Тони. Его дело закончилось пожизненным приговором о незаконном обороте наркотиков. Позже стало известно, что в суде Мадуро представлял Барри Поллак - бывший адвокат основателя сервиса WikiLeaks Джулиана Ассанжа.





Жену Мадуро, Силию Флорес, представляет бывший федеральный прокурор Марк Доннелли.





Судья по делу - 92-летний Элвин Геллерштейн. Он занимался делами, связанными с терактами 11 сентября 2001 года, и процессом против кинопродюсера Харви Вайнштейна.





В чем обвиняют Мадуро:





сговор с целью наркотерроризма;

сговор по поставкам кокаина на территорию США;

владение пулеметами и разрушительными устройствами;

сговор с целью владения пулеметами и разрушительными устройствами.





После заседания суда Мадуро и его жену увезли.