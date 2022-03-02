Путин доводит до конца то, о чем он нас предупреждал 15 лет - полковник армии США

ВАШИНГТОН. 1 МАРТА - Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор рассказал Fox News о причинах начала президентом России Владимиром Путиным спецоперации на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Владимир Путин доводит до конца то, о чем он нас предупреждал как минимум в последние 15 лет: что он не будет терпеть американские войска и ракеты на своей границе. Так же, как и мы, не будем терпеть российские войска и ракеты на Кубе. А мы игнорировали, и он в конце концов начал действовать", - сказал Дуглас Макгрегор.
Он подчеркнул, что президент РФ ни при каких условиях не позволит Украине вступить в НАТО. Полковник армии США в отставке утверждает, что спецоперация на востоке Украины почти закончена. Все украинские войска в основном были окружены и отрезаны, концентрация на юго-востоке - 30-40 тысяч.
Если они не сдадутся в течение последующих 24 часов, я подозреваю, что русские в конце концов уничтожат их", - сказал Дуглас Макгрегор.
Он добавил, что Зеленскому придется договориться о наилучшей сделке, которую он только сможет получить.
США уже сказали ему, что, если он выберет нейтралитет для Украины, мы его поддержим", - сказал полковник в отставке.
Полковник армии США в отставке считает, что Путину не нужна вся Украина, его устроит ее нейтральный статус.
Я не вижу абсолютно никакой причины, почему мы должны сражаться с Россией за то, о чем они говорили годами, а мы просто игнорировали", - сказал Макгрегор.
24 февраля президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.