21.10.2025, 17:50 7746
Разведслужбы США и Великобритании задействуют террористов для дестабилизации обстановки в мире - глава СВР России
Американцы и их европейские союзники организовали "конвейер" по переподготовке джихадистов, утверждает Нарышкин
Рассказать друзьям
Москва. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников Содружества Независимых Государств заявил, что разведслужбы Соединенных Штатов Америки и Великобритании задействуют террористические группировки для дестабилизации обстановки в ключевых регионах планеты и создания там зон собственного влияния, сообщает пресс-служба ведомства.
Провоцируемая Западом путаница в квалификации терроризма развязывает США и их союзникам руки в вопросах широкого внедрения террористических методов во внешнеполитический арсенал. Разведслужбы США и Великобритании, уже практически не скрываясь, задействуют тергруппировки для дестабилизации обстановки в ключевых регионах планеты и создания там зон собственного влияния. (...) Применительно к Ближнему Востоку ни для кого не секретом стало использование американцами военной базы "Эт-Танф" на границе Сирии, Иордании и Ирака в качестве террористического "хаба". Черпая вербовочный потенциал в лагерях беженцев в сирийско-иракской зоне, американцы и их европейские союзники организовали "конвейер" по переподготовке джихадистов для их дальнейшей переправки в страны Закавказья и Центральной Азии. Главные цели -дестабилизировать ситуацию в Иране, России и Центральной Азии, а также помешать транспортным проектам Китая, ориентированным на торговлю с Европой", - заявил он.
По словам Нарышкина, "вместо сложнореализуемых сценариев государственных переворотов зарубежные разведки все больше полагаются на практики физического устранения "неугодных" политических фигур в руководстве и силовых структурах третьих стран".
Ярким примером стала проведенная в сентябре 2024 года Израилем против "Хизбаллы" операция по одновременному подрыву тысяч карманных пейджеров в Ливане и Сирии. В июне текущего года в ходе операции ЦАХАЛ "Восстающий лев" было ликвидировано командование Корпуса стражей исламской революции и устранен ряд ведущих иранских ученых-ядерщиков. В западном разведсообществе оба нападения получили положительную оценку как проведенные на высокопрофессиональном уровне", - добавил он.
новости по теме
21.10.2025, 15:14 9981
Бывший президент Франции Саркози прибыл в тюрьму для отбывания срока
Он осужден по делу о незаконном финансировании властями Ливии его избирательной кампании 2007 года
Рассказать друзьям
Париж. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший президент Франции Николя Саркози, осужденный по делу о ливийском финансировании, прибыл в тюрьму Ла-Санте в Париже, сообщает РБК.
С 21 октября 70‑летний Саркози начнет отбывать пятилетний срок в одиночной камере.
25 сентября суд приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы с отсрочкой содержания под стражей по обвинению в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года (он тогда баллотировался впервые и победил) властями Ливии, пишет издание.
Экс-президент был также оштрафован на 100 тыс. евро и лишен права занимать государственные должности на срок в пять лет. Сам Саркози назвал приговор ошибочным и унизительным для Франции.
Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. Он стал первым бывшим лидером современной Франции, заключенным под стражу.
19.10.2025, 19:18 30841
Во Франции Лувр ограбили за семь минут
Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и Жозефины
Рассказать друзьям
Париж. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Французский художественный музей Лувр в Париже ограбили за семь минут, сообщил глава Министерства внутренних дел республики Лоран Нуньес.
Они украли "бесценные драгоценности (...) Ограбление совершили за семь минут", - цитирует gazeta.ru министра со ссылкой на газету Le Parisien.
По предварительным данным, преступники, полностью скрывая лица, проникли в здание на берегу Сены, где велись строительные работы. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы напрямую попасть в комнату, находившуюся в галерее "Аполлон".
Разбив окна, двое мужчин проникли в здание, а третий остался снаружи. Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы: ожерелье, брошь, тиару и многое другое.
17.10.2025, 14:53 54361
Около трех тысяч жителей Великобритании обвинили фармкомпанию в продаже опасной детской присыпки Дополнено
Люди требуют возмещения ущерба в Высоком суде Лондона
Рассказать друзьям
Лондон. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Около трех тысяч жителей Великобритании обвинили американскую фармацевтическую компанию Johnson & Johnson в продаже опасной детской присыпки, содержащей загрязненный асбестом тальк, сообщает theguardian.com.
Около 3000 человек заявили, что у них или у членов их семей развились формы рака яичников или мезотелиомы в результате использования детской присыпки Johnson's, и требуют возмещения ущерба в Высоком суде Лондона", - говорится в сообщении.
Юристы группы заявили, что Johnson & Johnson, а также ее нынешние и бывшие дочерние компании Johnson & Johnson Management и Kenvue UK должны быть привлечены к ответственности. Сумма претензий оценивается более чем в 1 млрд фунтов стерлингов.
Сообщается, что J&J отрицает эти обвинения. В частности, представитель Kenvue, бывшего подразделения J&J по охране здоровья потребителей, которое было выделено два года назад и отвечает за претензии, связанные с тальком, за пределами США и Канады, заявил, что тальк, используемый в детской присыпке, соответствует требованиям законодательства, не содержит асбеста и не вызывает рака.
Между тем, в Индии из-за приема сиропа от кашля Coldriff умерли 20 детей. Пятеро детей госпитализированы в критическом состоянии в городе Нагпур, пишет БЕЛТА.
Правительство заявило, что владелец компании по производству сиропа будет арестован.
Раджендра Шукла, член Законодательного собрания штата Мадхья-Прадеш, сообщил, что погибли дети в Чхиндваре, Пандхурне и Бетуле. Он настоятельно рекомендовал следовать рекомендациям индийского правительства о недопустимости давать сироп от кашля детям младше четырех лет. Он также заявил, что вчера посетил Нагпур, где госпитализированы пятеро детей. Он встретился с семьями детей. По его словам, прилагаются все усилия для спасения детей.
Дополнено 17.10.2025, 18.20
Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан сделал заявления в связи с предупреждением Всемирной организации здравоохранения об опасных о трех сиропах от кашля: Coldriff, Respifresh TR и ReLife, произведенных из Индии, передает корреспондент агентства.
Указанные препараты не имеют государственной регистрации в Республике Казахстан, сертификаты соответствия на них не оформлялись", - говорится в сообщении.
Согласно данным ВОЗ, употребление указанных препаратов может представлять серьезную угрозу для здоровья, особенно для детей.
Дополнено 17.10.2025, 20.08
По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, обязательные требования к детской присыпке установлены техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011).
Согласно пункту 762 перечня веществ, запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции, приложения № 1 ТР ТС 009/2011 асбест запрещен к использованию в парфюмерно-косметической продукции. В соответствии с пунктом 9.2 ТР ТС 009/2011 маркировка парфюмерно-косметической продукции должна содержать список ингредиентов, которые указывают в порядке уменьшения их массовой доли в рецептуре", - сообщили в ведомстве.
Согласно перечню продукции, подлежащей государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, территориальными подразделениями комитета с 15 июля 2024 года начат контрольный закуп продукции на стадии их реализации с проведением санитарно-эпидемиологической экспертизы на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза и Единым санитарным требованиям, утвержденными решением комиссии Таможенного союза.
Всего территориальными департаментами было выявлено 6 образцов присыпки для детей Johnson's baby, не соответствующей ТР ТС 009/2011 по требованиям к маркировке (отсутствие маркировки на государственном языке, отсутствие знака ЕАС и др.), по итогам приняты меры в рамках действующего законодательства. Работа в данном направлении продолжается", - сообщили в комитете.
Ранее, в 2022 году, в Узбекистане 18 детей скончались в результате применения сиропа Док-1 Макс из Индии. Как сообщала gazeta.ru, трагедия произошла в Самарканде. Сироп и таблетки Док-1 Макс назначали при ОРВИ. Лекарство было зарегистрировано на территории Узбекистана в 2012 году.
14.10.2025, 17:54 86491
ХАМАС: Израиль открыл огонь по Газе, несмотря на соглашение о прекращении огня
Есть погибшие
Рассказать друзьям
Газа. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Израильская армия нанесла удары по сектору Газа и открыла огонь по местным жителям, несмотря на достигнутое соглашение о прекращении огня, заявил представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что солдаты открыли огонь по нескольким подозреваемым, которые двигались в сторону военных на севере сектора Газа, сообщает РИА Новости.
Сегодня утром израильская армия нанесла удары по сектору Газа, убив несколько жителей. Это считается нарушением соглашения о прекращении огня. Мы снова призываем различные стороны отслеживать действия Израиля и не позволять ему избегать своих обязательств перед посредниками по прекращению войны в Газе", - сказал представитель движения ХАМАС.
В свою очередь телеканал Al Arabiya сообщил, что в результате израильских обстрелов один человек погиб в Хан-Юнисе на юге сектора, пятеро - на востоке города Газа.
Накануне США, Катар, Египет и Турция, выступая странами-посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС, подписали соглашение о прекращении огня в Газе. В рамках соглашения движение ХАМАС освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
13.10.2025, 20:32 98876
Президент Мадагаскара покинул страну на фоне массовых протестов
Администрация утверждает, что он остался на острове
Рассказать друзьям
Антананариву. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну на фоне продолжающихся массовых протестов, сообщает Jeune Afrique со ссылкой на свои источники.
Текущее местонахождение президента неизвестно, и слухи о его побеге множатся. Его администрация утверждает, что он остался на острове для решения текущих дел.
Протестное движение, первоначально осуждавшее постоянные отключения воды и электричества, впоследствии переросло в более масштабный протест. Согласно докладу ООН, в начале демонстраций погибли по меньшей мере 22 человека. Глава государства отверг "ошибочные цифры", оценив потери в 12 человек, все из которых, по его словам, были мародерами и вандалами".
12.10.2025, 20:36 114856
Китай заявил о готовности ответить США на 100-процентные пошлины
В ответ на экспортный контроль США в отношении редкоземельных элементов и других товаров Китай анонсировал собственные меры экспортного контроля
Рассказать друзьям
Пекин. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство коммерции Китайской Народной Республики заявило о готовности ответить Соединенным Штатам Америки на введение 100-процентных пошлин на китайские товары, передает корреспондент агентства.
Умышленные угрозы высоких тарифов - не самый правильный способ ладить с Китаем. Если США будут настаивать на том, чтобы идти по ложному пути, Китай наверняка примет решительные меры для защиты своих законных прав и интересов", - цитирует iz.ru сообщение министерства.
Уточняется, что в ответ на экспортный контроль США в отношении редкоземельных элементов и других товаров Китай анонсировал собственные меры экспортного контроля, что является частью законной и умеренной политики по обеспечению национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что США с 1 ноября или раньше введут 100-процентную пошлину на товары из КНР сверх нынешнего уровня.
11.10.2025, 11:51 130716
Мощный взрыв прогремел на заводе взрывчатых веществ в США
Есть погибшие, несколько человек числятся пропавшими без вести
Рассказать друзьям
Вашингтон. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько человек погибли в результате взрыва на предприятии по производству военных взрывчатых веществ в штате Теннесси, еще несколько числятся пропавшими без вести, сообщает ТАСС.
10 октября на заводе по производству взрывчатых веществ Accurate Energetic Systems близ города Бакснорт прогремел взрыв.
По данным телекомпании CNN, на место происшествия прибыли многочисленные экстренные службы, которые на данный момент держатся на расстоянии из-за опасности повторных взрывов. Местные жители сообщили, что ощутили мощный взрыв.
Мы можем подтвердить, что у нас есть погибшие", - заявил на пресс-конференции шериф округа Хамфрис Крис Дэвис, не предоставив более точных данных.
11.10.2025, 11:41 129066
США намерены ввести 100-процентную пошлину на импорт из Китая
Пошлину планируют ввести 1 ноября или раньше
Рассказать друзьям
Вашингтон. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - США с 1 ноября или раньше введут 100-процентную пошлину на товары из КНР сверх нынешнего уровня, заявил американский президент Дональд Трамп.
Начиная с 1 ноября 2025 года (или раньше, в зависимости от дальнейших действий или изменений, предпринятых Китаем) Соединенные Штаты Америки введут в отношении Китая пошлину в размере 100% сверх любой пошлины, которую они платят в настоящее время", - цитирует американского президента РИА Новости.
После этой публикации произошел обвал криптовалюты. Так, биткоин подешевел на 12 процентов. По данным агентства Bloomberg, это стало сильнейшим проседанием с начала апреля.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР, отмечает издание.
В марте ее повысили до 20 процентов, а Пекин ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54 процента.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
21.10.2025, 08:43Токаев выразил соболезнования родным и близким выдающегося деятеля культуры Юрия Аравина 21.10.2025, 15:2491006Уволенная после скандала в детдоме в Баганашыле чиновница снова заняла руководящий пост 21.10.2025, 16:1081736Жители одного из микрорайонов Алматы пожаловались на отключение антенны сотовой связи 21.10.2025, 09:3170851В 2027 году все население Казахстана будет обеспечено доступом к интернету 21.10.2025, 10:1068671Национальный оператор Wi-Fi появится в Казахстане 18.10.2025, 19:13290446Это нас не красит - Саденов потребовал принять меры в отношении недобросовестных сотрудников 18.10.2025, 12:08289931Вымогательство, дедовщина и буллинг: Закиева рассказала о проблемах в школах в Жамбылской области 19.10.2025, 12:35Сальмонелла не обнаружена - в акимате Алматинской области прокомментировали ситуацию с казахстанской птицефабрикой289226Сальмонелла не обнаружена - в акимате Алматинской области прокомментировали ситуацию с казахстанской птицефабрикой 16.10.2025, 20:37287831В Казахстане запустили петицию из-за спорной нормы Налогового кодекса 16.10.2025, 19:18284101Антитеррористические учения пройдут в аэропорту Алматы 25.09.2025, 16:40Си Цзиньпин посетил посвященный 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района гала-концерт624011Си Цзиньпин посетил посвященный 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района гала-концерт 25.09.2025, 17:29618071Эксперт: Высокий уровень внешней открытости позволяет миру увидеть подлинный Синьцзян 25.09.2025, 10:15549716В Ланьчжоу представлена Национальная демонстрационная база современных агропромышленных цепочек 29.09.2025, 19:30513961Китай ускоряет интеграцию роботов и ИИ - от сервисов до медицины 30.09.2025, 16:18489391В Кыргызстане наблюдается бум изучения китайского языка
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?