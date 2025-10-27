26.10.2025, 14:25 17491
Самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа окрасили в цвета казахстанского флага
Таким образом Объединенные Арабские Эмираты поздравили Казахстан с Днем Республики
Дубаи. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Объединенные Арабские Эмираты в честь Дня Республики в Казахстане окрасили самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа в цвета казахстанского флага, сообщается на официальной странице консульства в Дубае.
Объединенные Арабские Эмираты поздравили Казахстан с Днем Республики!" - говорится в сообщении.
На видео вся башня высотой 828 метров окрашена в голубой цвет с изображением золотого солнца и парящего орла.
Световое шоу проходило под звуки казахстанского гимна.
Напомним, вчера, 25 октября, страна отмечала День Республики.
В этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. С принятием данной декларации утверждены личная территория, гражданство, государственный бюджет, самостоятельность в международных отношениях, государственные символы, провозглашающие суверенитет Казахстана.
В 2022 году 29 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому Дню Республики присвоили статус национального праздника.
26.10.2025, 17:46 14041
Ограбление Лувра: двое подозреваемых задержаны
Фото: Benoit Tessier/Reuters
Париж. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция арестовала двоих подозреваемых в ограблении Лувра на прошлой неделе, сообщает РБК.
Первого задержали в аэропорту в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, когда он собирался лететь в Алжир, второй был арестован судебной полицией Парижа в Сен-Сен-Дени. Операция была проведена вчера вечером бригадой МВД по борьбе с бандитизмом, отвечающей за расследование", - пишет сайт со ссылкой на французские источники.
Задержанных мужчин арестовали по статьям "организованная кража" и "преступный сговор с целью совершения преступления". Эти двое уже известны полиции по кражам со взломом, их содержание под стражей может длиться 96 часов. Следствие считает, что всего грабителей было четверо.
Ограбление Лувра произошло 19 октября. Похитители проникли в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей. По предварительной оценке, стоимость украденного составляет €88 млн. По данным прокуратуры, из музея пропали ожерелье и серьги из коллекции императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона; три ювелирных украшения из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне; четыре предмета из коллекции императрицы Евгении", - говорится в информации.
Прокурор Парижа Лор Беккуо рассказала в интервью газете Le Journal du Dimanche, что преступники оставили множество улик, в том числе более "150 образцов ДНК, отпечатков и других следов".
26.10.2025, 15:21 16256
Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении огня
Совместная декларация должна заложить основу для мирного урегулирования конфликта
Куала-Лумпур. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Таиланд и Камбоджа подписали мирное соглашение на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре, сообщает ТАСС.
В церемонии подписания приняли участие премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет, а также президент США Дональд Трамп.
Ранее генеральный директор департамента информации и пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун подчеркнул, что стороны подписывают не мирное соглашение, а совместную декларацию, которая должна заложить основу для мирного урегулирования конфликта.
По словам Трампа, "великая мирная сделка, которую многие считали неосуществимой, спасет миллионы жизней".
За соблюдением режима прекращения огня будут следить азиатские страны, включая Малайзию, которые направят наблюдателей, заявил президент США.
В рамках соглашения также была достигнута договоренность об освобождении 18 камбоджийских военнопленных.
Напомним, в конце июля Таиланд и Камбоджа возобновили бои. Столкновения впервые произошли в прибрежном районе Трат, недалеко от популярных курортов.
26.10.2025, 14:14 18486
Россия успешно испытала крылатую ракету "Буревестник" с ядерной установкой
Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку инфраструктуры для ее размещения в войсках
Москва. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Россия успешно испытала крылатую ракету "Буревестник" с ядерной установкой, пролетевшую 14 тысяч километров, сообщает РБК.
Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку инфраструктуры для ее размещения в войсках.
Испытание проводилось на ядерной энергоустановке. В ходе испытания ракета пролетела 14 тыс. км, всего она находилась в воздухе около 15 часов, доложил Путину глава Генштаба Валерий Герасимов. Он добавил, что такая дальность полета - не предел.
По данным источника, создание крылатой ракеты неограниченной дальности 9М730 "Буревестник" Путин анонсировал в 2018 году. В ее корпусе содержится малогабаритная ядерная установка.
Путин заявлял, что радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета может быть "непредсказуемой", что делает ее неуязвимой "как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО". В октябре 2023 года президент сообщал об успешном проведении последнего испытания "Буревестника". Также на этой неделе Путин провел тренировку стратегических ядерных сил, в ходе которой были выполнены пуски ракет "Ярс" и "Синева", а также крылатых ракет с самолетов Ту‑95МС", - сообщает сайт.
21.10.2025, 17:50 60246
Разведслужбы США и Великобритании задействуют террористов для дестабилизации обстановки в мире - глава СВР России
Американцы и их европейские союзники организовали "конвейер" по переподготовке джихадистов, утверждает Нарышкин
Москва. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников Содружества Независимых Государств заявил, что разведслужбы Соединенных Штатов Америки и Великобритании задействуют террористические группировки для дестабилизации обстановки в ключевых регионах планеты и создания там зон собственного влияния, сообщает пресс-служба ведомства.
Провоцируемая Западом путаница в квалификации терроризма развязывает США и их союзникам руки в вопросах широкого внедрения террористических методов во внешнеполитический арсенал. Разведслужбы США и Великобритании, уже практически не скрываясь, задействуют тергруппировки для дестабилизации обстановки в ключевых регионах планеты и создания там зон собственного влияния. (...) Применительно к Ближнему Востоку ни для кого не секретом стало использование американцами военной базы "Эт-Танф" на границе Сирии, Иордании и Ирака в качестве террористического "хаба". Черпая вербовочный потенциал в лагерях беженцев в сирийско-иракской зоне, американцы и их европейские союзники организовали "конвейер" по переподготовке джихадистов для их дальнейшей переправки в страны Закавказья и Центральной Азии. Главные цели -дестабилизировать ситуацию в Иране, России и Центральной Азии, а также помешать транспортным проектам Китая, ориентированным на торговлю с Европой", - заявил он.
По словам Нарышкина, "вместо сложнореализуемых сценариев государственных переворотов зарубежные разведки все больше полагаются на практики физического устранения "неугодных" политических фигур в руководстве и силовых структурах третьих стран".
Ярким примером стала проведенная в сентябре 2024 года Израилем против "Хизбаллы" операция по одновременному подрыву тысяч карманных пейджеров в Ливане и Сирии. В июне текущего года в ходе операции ЦАХАЛ "Восстающий лев" было ликвидировано командование Корпуса стражей исламской революции и устранен ряд ведущих иранских ученых-ядерщиков. В западном разведсообществе оба нападения получили положительную оценку как проведенные на высокопрофессиональном уровне", - добавил он.
21.10.2025, 15:14 62481
Бывший президент Франции Саркози прибыл в тюрьму для отбывания срока
Он осужден по делу о незаконном финансировании властями Ливии его избирательной кампании 2007 года
Париж. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший президент Франции Николя Саркози, осужденный по делу о ливийском финансировании, прибыл в тюрьму Ла-Санте в Париже, сообщает РБК.
С 21 октября 70‑летний Саркози начнет отбывать пятилетний срок в одиночной камере.
25 сентября суд приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы с отсрочкой содержания под стражей по обвинению в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года (он тогда баллотировался впервые и победил) властями Ливии, пишет издание.
Экс-президент был также оштрафован на 100 тыс. евро и лишен права занимать государственные должности на срок в пять лет. Сам Саркози назвал приговор ошибочным и унизительным для Франции.
Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. Он стал первым бывшим лидером современной Франции, заключенным под стражу.
19.10.2025, 19:18 83341
Во Франции Лувр ограбили за семь минут
Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и Жозефины
Париж. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Французский художественный музей Лувр в Париже ограбили за семь минут, сообщил глава Министерства внутренних дел республики Лоран Нуньес.
Они украли "бесценные драгоценности (...) Ограбление совершили за семь минут", - цитирует gazeta.ru министра со ссылкой на газету Le Parisien.
По предварительным данным, преступники, полностью скрывая лица, проникли в здание на берегу Сены, где велись строительные работы. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы напрямую попасть в комнату, находившуюся в галерее "Аполлон".
Разбив окна, двое мужчин проникли в здание, а третий остался снаружи. Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы: ожерелье, брошь, тиару и многое другое.
17.10.2025, 14:53 106861
Около трех тысяч жителей Великобритании обвинили фармкомпанию в продаже опасной детской присыпки Дополнено
Люди требуют возмещения ущерба в Высоком суде Лондона
Лондон. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Около трех тысяч жителей Великобритании обвинили американскую фармацевтическую компанию Johnson & Johnson в продаже опасной детской присыпки, содержащей загрязненный асбестом тальк, сообщает theguardian.com.
Около 3000 человек заявили, что у них или у членов их семей развились формы рака яичников или мезотелиомы в результате использования детской присыпки Johnson's, и требуют возмещения ущерба в Высоком суде Лондона", - говорится в сообщении.
Юристы группы заявили, что Johnson & Johnson, а также ее нынешние и бывшие дочерние компании Johnson & Johnson Management и Kenvue UK должны быть привлечены к ответственности. Сумма претензий оценивается более чем в 1 млрд фунтов стерлингов.
Сообщается, что J&J отрицает эти обвинения. В частности, представитель Kenvue, бывшего подразделения J&J по охране здоровья потребителей, которое было выделено два года назад и отвечает за претензии, связанные с тальком, за пределами США и Канады, заявил, что тальк, используемый в детской присыпке, соответствует требованиям законодательства, не содержит асбеста и не вызывает рака.
Между тем, в Индии из-за приема сиропа от кашля Coldriff умерли 20 детей. Пятеро детей госпитализированы в критическом состоянии в городе Нагпур, пишет БЕЛТА.
Правительство заявило, что владелец компании по производству сиропа будет арестован.
Раджендра Шукла, член Законодательного собрания штата Мадхья-Прадеш, сообщил, что погибли дети в Чхиндваре, Пандхурне и Бетуле. Он настоятельно рекомендовал следовать рекомендациям индийского правительства о недопустимости давать сироп от кашля детям младше четырех лет. Он также заявил, что вчера посетил Нагпур, где госпитализированы пятеро детей. Он встретился с семьями детей. По его словам, прилагаются все усилия для спасения детей.
Дополнено 17.10.2025, 18.20
Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан сделал заявления в связи с предупреждением Всемирной организации здравоохранения об опасных о трех сиропах от кашля: Coldriff, Respifresh TR и ReLife, произведенных из Индии, передает корреспондент агентства.
Указанные препараты не имеют государственной регистрации в Республике Казахстан, сертификаты соответствия на них не оформлялись", - говорится в сообщении.
Согласно данным ВОЗ, употребление указанных препаратов может представлять серьезную угрозу для здоровья, особенно для детей.
Дополнено 17.10.2025, 20.08
По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, обязательные требования к детской присыпке установлены техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011).
Согласно пункту 762 перечня веществ, запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции, приложения № 1 ТР ТС 009/2011 асбест запрещен к использованию в парфюмерно-косметической продукции. В соответствии с пунктом 9.2 ТР ТС 009/2011 маркировка парфюмерно-косметической продукции должна содержать список ингредиентов, которые указывают в порядке уменьшения их массовой доли в рецептуре", - сообщили в ведомстве.
Согласно перечню продукции, подлежащей государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, территориальными подразделениями комитета с 15 июля 2024 года начат контрольный закуп продукции на стадии их реализации с проведением санитарно-эпидемиологической экспертизы на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза и Единым санитарным требованиям, утвержденными решением комиссии Таможенного союза.
Всего территориальными департаментами было выявлено 6 образцов присыпки для детей Johnson's baby, не соответствующей ТР ТС 009/2011 по требованиям к маркировке (отсутствие маркировки на государственном языке, отсутствие знака ЕАС и др.), по итогам приняты меры в рамках действующего законодательства. Работа в данном направлении продолжается", - сообщили в комитете.
Ранее, в 2022 году, в Узбекистане 18 детей скончались в результате применения сиропа Док-1 Макс из Индии. Как сообщала gazeta.ru, трагедия произошла в Самарканде. Сироп и таблетки Док-1 Макс назначали при ОРВИ. Лекарство было зарегистрировано на территории Узбекистана в 2012 году.
14.10.2025, 17:54 136926
ХАМАС: Израиль открыл огонь по Газе, несмотря на соглашение о прекращении огня
Есть погибшие
Газа. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Израильская армия нанесла удары по сектору Газа и открыла огонь по местным жителям, несмотря на достигнутое соглашение о прекращении огня, заявил представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что солдаты открыли огонь по нескольким подозреваемым, которые двигались в сторону военных на севере сектора Газа, сообщает РИА Новости.
Сегодня утром израильская армия нанесла удары по сектору Газа, убив несколько жителей. Это считается нарушением соглашения о прекращении огня. Мы снова призываем различные стороны отслеживать действия Израиля и не позволять ему избегать своих обязательств перед посредниками по прекращению войны в Газе", - сказал представитель движения ХАМАС.
В свою очередь телеканал Al Arabiya сообщил, что в результате израильских обстрелов один человек погиб в Хан-Юнисе на юге сектора, пятеро - на востоке города Газа.
Накануне США, Катар, Египет и Турция, выступая странами-посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС, подписали соглашение о прекращении огня в Газе. В рамках соглашения движение ХАМАС освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
