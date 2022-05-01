СМИ: более 50 человек погибли при взрыве в мечети Кабула

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Взрыв произошел в пятницу в мечети Халифа Сахиб в районе улицы Дар-уль-Аман афганской столицы после молитвы, информирует ТАСС.
Заместитель министра культуры и информации во временном афганском правительстве, сформированном захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан"*, Забихулла Муджахид осудил взрыв, подчеркнув, что такие "зверские убийства" во время священного для мусульман месяца-поста Рамадан это "дело рук кругов, не имеющих никакого отношения к исламу или стране".
Исламский Эмират выражает свои глубочайшие соболезнования семьям погибших. Виновные в этом преступлении скоро будут найдены и наказаны", - написал Муджахид в Twitter.
За последние месяцы в ряде провинций Афганистана, включая столичный регион, произошло несколько взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как талибы, так и мирные жители. Ответственность за многие из этих инцидентов взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением запрещенной террористической организации "Исламское государство"**.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
** Запрещенная в Казахстане, России и ряде других стран экстремистская организация.