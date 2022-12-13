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Турция начала пропускать застрявшие в Босфоре танкеры

12.12.2022, 08:45 3351
Турция начала пропускать застрявшие в Босфоре танкеры
Фото: Depositphotos
Количество заблокированных судов снизилось с 27 до 19
Анкара. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Турция начала пропускать танкеры с нефтью, остановленные в районе проливов Босфор и Дарданеллы.

По информации агентства Bloomberg, в воскресенье, 11 декабря, пробка насчитывала 19 танкеров. При этом днем ранее были заблокированы 27 судов, сообщает Lenta.ru.

Ранее западные чиновники из-за сложившейся ситуации обвинили Турцию в создании проблем для поставок нефти через Черное море. Их позиция состоит в том, что Анкара выступает с лишними требованиями, не имея реальных причин блокировать проход танкеров через свои проливы: в основном речь идет о казахстанской нефти.

Количество остановленных турецкими властями нефтяных танкеров начало увеличиваться после объявления странами "Большой семерки" (G7) потолка цен на российскую нефть. По задумке Запада, тем, кто захочет купить у российских компаний перевозимую морским путем нефть по цене выше 60 долларов за баррель, будет отказано в страховании корабля и груза. Страховка должна покрывать различные случаи - от разлива нефти до столкновений, и потому решение Турции можно объяснить желанием защитить свои воды.
 

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В Бишкеке открылся саммит ЕАЭС

09.12.2022, 13:21 13681
В Бишкеке открылся саммит ЕАЭС
Фото: telegram/БОРТ№1
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, открывая саммит, отметил, что заседание проходит в условиях глобальной финансово-экономической турбулентности и постпандемийного кризиса

Бишкек. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Бишкеке начался саммит Евразийского экономического союза с участием глав государств, входящих в организацию. Мероприятие открыл Садыр Жапаров. Он поприветствовал участников саммита.

По словам президента Кыргызстана, заседание проходит в условиях глобальной финансово-экономической турбулентности и постпандемийного кризиса. Наблюдается большая нагрузка на экономики государств - членов Евразийского экономического союза, сообщает Sputnik Кыргызстан.

"В этих непростых условиях чрезвычайно важно делать все зависящее от нас, как от глав государств, для взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного партнерства между нашими странами. Наша общая твердая приверженность евразийской интеграции является прочной основой для развития и укрепления сотрудничества в рамках союза, формирования мостов между евразийским и другими региональными и глобальными рынками", - сказал Жапаров.


СМИ: Турция блокирует поставки казахстанской нефти несмотря на возражения США

09.12.2022, 13:10 13721
Теперь Турция требует, чтобы все груженые танкеры, следующие транзитом через Босфор, предоставляли гарантийное письмо от своего страховщика
Анкара. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Простой танкеров с казахстанской нефтью становится все дольше, и нет никаких признаков, что турецкие власти готовы изменить политику страховых гарантий, сообщает издание The Maritime Executive.

Теперь Турция требует, чтобы все груженые танкеры, следующие транзитом через Босфор, предоставляли гарантийное письмо от своего страховщика. Данная мера служит ответом на новые санкции G7, которые запрещают западным страховщикам страховать поставки российской нефти (если только нефть не была продана менее чем за 60 долларов за баррель).

Поскольку санкции ограничивают доступ к страхованию, Турция хочет убедиться, что все проходящие через нее танкеры должным образом застрахованы на протяжении всего транзита.

Отмечается, что Министерство финансов США ведет переговоры со своими турецкими коллегами, чтобы прекратить простой танкеров.

Мы объяснили, что поставки из Казахстана вообще не подпадают под ограничение цен. Нет никаких причин, по которым они должны подвергаться каким-либо процедурам ", - заявила министр финансов Джанет Йеллен агентству Bloomberg.


Между тем, по данным Bloomberg, российский судовладелец "Совкомфлот", который полностью застрахован российским P&I club, предоставил запрошенную страховую гарантию по крайней мере для одного судна, успешно прошедшего Босфор.
 

В Улан-Баторе арестованы 8 подозреваемых в незаконной продаже угля в Китай

08.12.2022, 18:11 17496
В Улан-Баторе арестованы 8 подозреваемых в незаконной продаже угля в Китай
Некоторые задержанные работали менеджерами в компании, и на их счета были переведены крупные суммы денег
Улан-Батор. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Улан-Баторе арестовали 8 человек, замешанных в скандальной угольной сделке с Китаем. Об этом прессе сообщил министр юстиции и внутренних дел Хишгээгийн Нямбаатар.

8 человек во главе с директором АО "Эрдэнэс Тавантолгой" Баттулгыном Ганхуягом были арестованы. Они причастны к угольному делу, но более подробную информацию по данному вопросу дать не могу, так как проводится проверка", - заявил Нямбаатар на брифинге, сообщает монгольское агентство Монцамэ.


Он подчеркнул, что некоторые задержанные работали менеджерами в компании и на их счета были переведены крупные суммы денег. Кроме того, повторно расследуются четыре предыдущих дела о перевозке угля без регистрации.

На самом деле транспортировка угля, добытого из Тавантолгоинской группы ордоса, происходила не только через порт Гашуун Сухаит. Есть и другая информация, к раскрытию которой планируется привлечь по 2-3 следователя из каждого региона. В дальнейшем рабочая группа будет информировать прессу каждый день в 11 часов, заявил Нямбаатар.

Ранее монгольский депутат Одон Цогтгерел сообщил, что глава финансового отдела в компании, откуда похищали уголь, построил целый квартал в Казахстане. Также, по его словам, в ситуации с кражами угля замешаны около 30 членов парламента.
 

Узбекистан ввел полный запрет на экспорт сжиженного газа

08.12.2022, 10:46 19181
Мера вызвана проблемами энергоснабжения внутри страны
Ташкент. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Узбекистана решили полностью запретить экспорт сжиженного газа, сообщают узбекские СМИ.

Запрет на экспорт сжиженного газа вызван проблемами энергоснабжения внутри страны. Кроме того, до 1 марта 2023 года транспортные средства, которые работают на сжатом газе и принадлежат госорганам, перейдут на бензин, сообщает портал kun.uz.

Так, в  Узбекистане будут приняты следующие дополнительные меры:

  • всем производителям и трейдерам запретят экспортировать сжиженный газ;

  • в случаях отсутствия возможности подачи природного газа населению будут доставлять сжиженный газ;

  • продление временных ограничений на подачу электроэнергии к насосным станциям в системе Минводхоза до конца года;

  • увеличение импорта бензина, а также сырья для производства бензина и дизельного топлива;

  • недопущение участия компаний-посредников в торговле бензином АИ-80 на бирже;

  • исчисление и взимание акциза на ввоз бензина АИ-80 и акциза на его розничную реализацию приостанавливается сроком на 2 месяца;

  • суточный объем реализуемого на бирже бензина АИ-80 будет увеличен.
 

Построил целый квартал в Казахстане - монгольский депутат о главе компании, похищавшей уголь

06.12.2022, 18:32 25231
В ситуации с кражами угля замешаны около 30 членов парламента
Улан-Батор. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава финансового отдела в компании, откуда похищали уголь, построил целый квартал в Казахстане, заявил руководитель депутатской группы в парламенте Монголии Одон Цогтгерел.

По его словам, в ситуации с кражами угля замешаны около 30 членов парламента, сообщает монгольский сайт Sonin.

Только начальник финансового отдела компании обогатился до уровня строительства района в Казахстане. Мы давно уже говорим о кражах угля. Почему власти не раскрывают проблему кражи угля, контракты и имена? Два человека, которые тайно заключили этот контракт, все еще состоят в Совете национальной безопасности", - сказал Цогтгерел.



Стихийные акции начались в Улан-Баторе 4 декабря. Главное требование протестующих - предать огласке имена чиновников, вовлеченных в крупную коррупционную схему. Монгольским властям пока удалось обуздать массовые протесты. Однако ситуация может обостриться в любой момент, сообщает РИА Новости.

По данным местной прессы, монгольский бюджет недосчитался по меньшей мере 1,8 миллиарда долларов при продаже угля Китаю. Утверждают, что более шести миллионов тонн Пекин получил нелегально, в обход таможни.

Власти Китая сообщили, что готовы расследовать кражу угля, если правительство Монголии обратится к ним с такой просьбой.
 

ПА ОДКБ приняла заявление о недопустимости разработки биологического оружия

05.12.2022, 18:22 29871
ПА ОДКБ приняла заявление о недопустимости разработки биологического оружия
Фото: Depositphotos
ПА ОДКБ отмечает возросшую роль КБТО
Москва. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности на пленарном заседании приняла заявление о недопустимости разработки биологического и токсинного оружия, а также о неукоснительном соблюдении Конвенции о запрещении биологического оружия.

Заявляем о своей приверженности миру, свободному от биологического оружия, и исходим из того, что государственные органы стран ОДКБ объединят усилия в координации работы по безусловному выполнению конвенции на пространстве организации и укреплению законодательной базы в данной области", - сообщает ТАСС со ссылкой на заявление.


Согласно тексту документа, ПА ОДКБ отмечает возросшую роль КБТО "на фоне современных вызовов в сфере биологической безопасности, включая возможность использования достижений в сфере биотехнологий не в мирных целях".

Ранее сообщалось, что в Организации Договора о коллективной безопасности к концу нынешнего года появится формирование радиационной, химической и биологической защиты.
 

При взрыве газа в доме в Нижневартовске погибли шесть человек

05.12.2022, 11:19 34216
Причиной взрыва в жилом доме стала разгерметизация баллона
Москва. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 4 декабря, в доме на улице Мира города Нижневартовска прогремел взрыв. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей.

Из дома эвакуировали десять человек, 52 смогли выбраться самостоятельно. В результате инцидента погибли шесть человек, 15 пострадали, сообщает РИА Новости.


Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Причиной взрыва в жилом доме в Нижневартовске стала разгерметизация баллона, сообщил журналистам глава МЧС России Александр Куренков.

Баллон, а он оказался не одним, был разгерметизирован, и произошел взрыв", - уточнил министр.


Он добавил, что, по словам одной из жительниц дома, она чувствовала запах газа.

Куренков подчеркнул, что дом не газифицирован. Министр назвал эти данные предварительными, напомнив, что сейчас идет следствие.
 

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт со стрельбой

03.12.2022, 16:56 40306
Для разрешения конфликта состоялась встреча между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана по Баткенскому и Исфаринскому участкам
Бишкек. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент между гражданами Таджикистана и Кыргызстана, сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы Кыргызской Республики.

Во время проезда в сторону села Дахма через село Сомониен произошла перепалка между гражданином Кыргызской Республики и гражданами Республики Таджикистан, которые начали нецензурно выражаться в его адрес", - рассказали подробности в управлении.


Между конфликтующими завязалась драка, в ход пошли камни.

С целью недопущения эскалации конфликта гражданин Кыргызской Республики применил охотничье оружие, сделав три предупредительных выстрела в воздух",- рассказали в Погранслужбе.


Для разрешения конфликта состоялась встреча между пограничными представителями Кыргызстана и Таджикистана по Баткенскому и Исфаринскому участкам.

Стороны договорились о недопущении провокаций и эскалации ситуации между жителями приграничных сел. На участок будут направлены дополнительные наряды МВД", - сообщили в ведомстве.


Напомним, в сентябре на границе Кыргызстана и Таджикистана начались масштабные боестолкновения, в которых погибли 62 кыргызстанца и 41 житель Таджикистана.

Для решения конфликта на таможенном пункте пропуска "Равод" прошли переговоры таджикско-кыргызских рабочих групп. Также состоялись переговоры президентов Кыргызстана и Таджикистана Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона в Самарканде. Стороны договорились об отводе военных сил от границы и создании комиссии по расследованию причин произошедшего.
 

 

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