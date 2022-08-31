В Ираке выросло число погибших в столкновениях

Фото: кадр с видео МО РК

БАГДАД. 30 АВГУСТА - Число погибших в столкновениях в Ираке выросло до двадцати человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Двадцать человек погибли в столкновениях между сторонниками популярного шиитского лидера Муктады ас-Садра и вооруженными формированиями его политических конкурентов в столице Ирака Багдаде", - сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира".

Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал о 14 погибших в столкновениях и свыше 300 раненых.

По данным СМИ, в настоящий момент в "зеленой зоне" Багдада идут ожесточенные бои между подчиняющейся ас-Садру бригадой "Сарая ас-Салям" ("Отряды мира") и формированиями шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". Стороны применяют минометы и тяжелые пулеметы. Подразделения иракской армии введены в Багдад в качестве подкрепления для сил безопасности. Кроме того, два солдата иракской армии погибли в столкновениях в "зеленой зоне" Багдада.

Двадцать человек стали жертвами столкновений в "зеленой зоне" Багдада", - информирует телеканал.

Ранее Муктада ас-Садр объявил о прекращении своей политической деятельности и всех офисов его партии в знак протеста против нежелания правительства страны проводить досрочные парламентские выборы в отсутствие возможности создать широкую коалицию шиитских сил в парламенте.

Сотни сторонников ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада. Протестующие также ворвались в Республиканский дворец - штаб-квартиру правительства Ирака, расположенную в "зеленой зоне", где произошли стычки между ними и силами правопорядка.

Иракские силовики позднее взяли под полный контроль Республиканский дворец в Багдаде, захваченный в понедельник сторонниками ас-Садра. Сообщалось, что силовиками было применено огнестрельное оружие и слезоточивый газ.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми обратился к Муктаде ас-Садру с просьбой призвать своих сторонников покинуть захваченные ими правительственные здания.

Муктада ас-Садр в понедельник вечером объявил о начале голодовки, отметив, что намерен продолжать ее до прекращения насилия в Ираке.