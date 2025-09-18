В Куньмине открылся Форум регионального сотрудничества 2025 года по повестке дня "Один пояс, один путь"

Рассказать друзьям

Куньмин. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Куньмине, провинция Юньнань (КНР), открылся Форум регионального сотрудничества 2025 года по повестке дня "Один пояс, один путь" в рамках Форума по сотрудничеству в области СМИ "Один пояс, один путь" 2025 года, передает агентство.





Региональное сотрудничество является важной основой построения "Пояса и пути" для высококачественного роста благосостояния стран региона", - отметил в основном докладе генеральный секретарь Китайско-Центральноазиатского формата Сунь Вэйдун.









В настоящее время региональное сотрудничество находится на подъеме, несмотря на сложные геополитические процессы. Необходимо найти адекватные ответы на данные вызовы. Для решения этих проблем и в ответ на вызовы Китай провел ряд успешных саммитов: АСЕАН, ЦА - Китай и ШОС в целях совместного развития, культурного обмена и стратегического взаимодействия. В частности, в Казахстане лидеры утвердили дух взаимного доверия, развития торговли и других сферах, подписаны договоры для дальнейшего строительства проектов "Пояса и пути". Цифровая трансформация, экология и многие другие направления сотрудничества. Строительство транспортных коридоров и цепочек поставок демонстрирует тенденцию бурного развития трансрегионального экономического обмена. Вносит лепту в строительство сообщества единой судьбы на маршруте Шелкового пути и содействия региональному развитию", - сообщил генеральный секретарь Китайско-Центральноазиатского формата Сунь Вэйдун.









Сегодняшняя наша дискуссия дает нам больше идей для развития регионального сотрудничества, является катализатором процесса. Мы можем видеть рост торгово-экономического сотрудничества: в частности, сельхозпродукция из Казахстана поступает в Китай, китайские товары, в частности электроника, идут в страны на маршруте Шелкового пути", - отметил член редакционной коллегии People's Daily и главный редактор People's Daily Overseas Чэнь Чжи.





По его словам, "в то же время напряженная ситуация в геополитике, климатические изменения бросают странам региона серьезные вызовы на сегодняшний день, при этом китайская сторона готова продолжить проводить политику устойчивости для развития и доверия на маршруте "Пояса и пути".





По его мнению, именно "СМИ могут построить мост взаимопонимания и доверия на маршруте "Пояса и пути" и содействовать его успешному строительству".









Член ведущей партийной группы и заместитель председателя постоянного комитета комитет собрания народных представителей провинции Юньнань Ван Шуфэнь подчеркнула важность духа "Пояса и пути": "(Это) является надежной платформой международного сотрудничества. Мы накапливаем потенциал открытости, сейчас самое главное - это открытость и доверие. Необходимо содействовать процветанию на маршруте "Пояса и пути". Содействие прогрессу цивилизации, культурное и образовательное развитие - важнейшие аспекты регионального развития на Шелковом пути, фактор успеха в построении трансграничных связей и туризме, борьбе с бедностью. Важна высокая степень открытости в региональном сотрудничестве".