В США подписан указ о выводе войск из Сирии

Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - Указ президента США Дональда Трампа о предстоящем выводе американских военных из Сирии подписан уходящим со своего поста главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в министерстве обороны страны, передает Kazakhstan Today.





По словам собеседника телеканала, в документе прописаны сроки и порядок вывода американских военных из Сирии. При этом источник не стал разглашать подробные сведения, пишут "Известия"





19 декабря Трамп отдал приказ полностью вывести войска из Сирии. Он заявил, что Соединенные Штаты разгромили силы террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и РК) в Сирии и что военнослужащие США находились в республике только ради этой цели. На этом фоне 21 декабря в отставку подал министр обороны страны Джеймс Мэттис.





США проводят военные операции в Сирии без согласия правительства государства. Власти республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь Соединенные Штаты к ответственности за действия возглавляемой американской стороной международной коалиции.





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