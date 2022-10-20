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В Турции создадут международный газовый хаб

19.10.2022, 17:02 5291
Анкара. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Турции будет создан международный газовый хаб для поставок российского газа в Европу, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
 

Европа сейчас занята вопросом, как обеспечить себя теплом предстоящей зимой. У нас такой проблемы нет. Мы дoговорились с Владимиром Путиным о сoздании у нас газового центра, через котoрый природный газ, как он сам говорит, можно будет поставлять в Европу. Таким образом, Европа будет заказывать газ в Турции", - цитирует ТАСС президента Турции.

 
С идеей создания в Турции крупнейшего в Европе газового хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток", президент РФ выступил на минувшей неделе на форуме "Российская энергетическая неделя".
 
По его словам, речь идет о возможности строительства еще одной газопроводной системы и создании в Турции хаба, через который газ будет поступать в третьи страны, прежде всего европейские, если они будут в этом заинтересованы.
 
Вопрос создания хаба обсуждался 13 октября в Астане на переговoрах российского и турецкогo президентов. По словам Эрдогана, центр планируется сoздать в кратчайшие срoки, наибoлее подходящим местoм дня него является райoн Фракия в европейской части Турции.
 

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Путин: Киевский режим отказался от переговоров

19.10.2022, 19:21 3401
Москва. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Киевский режим отказался от переговоров, продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности Российской Федерации.
 

Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди", - цитирует Путина РИА Новости.

 

Путин объявил о введении военного положения на новых территориях России

19.10.2022, 18:46 4056
Москва. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
 
Президент напомнил, что во всех этих регионах такой режим действовал еще до возвращения в состав России, сообщает РИА Новости.
 

Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации", - заявил президент.

 
Российский лидер отметил, что киевский режим отказался признать выбор жителей этих регионов и отвергает любые предложения о переговорах.
 

Неонацисты используют откровенно террористические методы: диверсии на объектах жинеобеспечения, устраивают покушения на представителей местных органов власти", - добавил Путин.

 
Военное положение вступит в силу в полночь.
 
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что ВСУ накапливают силы для широкомасштабного наступления, а российские войска сформировали группировку, чтобы отбить его. Для безопасности жителей региона было принято решение об их перемещении на левый берег Днепра.
 

Токаева внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

19.10.2022, 18:03 4596
Токаева внесли в базу украинского сайта "Миротворец"
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец".  
Его обвиняют якобы в публичном отрицании "российской агрессии" против Украины, сообщает RT.
 
В июне Токаев заявил, что с трудом представляет процесс вступления Украины в Европейский союз, учитывая плачевную экономику государства.
 
Он также выразил мнение, что внеблоковый статус Украины мог бы стать приемлемым решением текущей ситуации.
 

Во Франции началась общенациональная забастовка

18.10.2022, 19:20 8931
Париж. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 18 октября, французские профсоюзы начали общенациональную забастовку. Они требуют повышения заработной платы.
 
Как сообщает портал France 24, главной причиной забастовки стал стремительный рост инфляции.
 
Забастовка затронула школы, транспорт, энергетику, сельское хозяйство, здравоохранение и коммунальное хозяйство. Акция протеста является продолжением недельной забастовки, из-за которой произошли сбои в работе крупных нефтеперерабатывающих заводов Франции, что привело к беспорядкам на АЗС.
 
Результаты опроса показали, что 62% пенсионеров против или враждебно относятся к нынешней общенациональной забастовке, 49% французов ее не одобряют, 39% жителей Франции высказали полную поддержку.
 

При падении военного самолета на жилой дом в России погибли 13 человек

18.10.2022, 11:00 10526
Москва. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 17 октября в российском городе Ейске во дворе жилого дома упал сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, после чего произошло возгорание авиатоплива. По последним данным, жертвами крушения стали 13 человек.
 
После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров на первых пяти этажах многоквартирного дома.
 
Среди 13 погибших в крушении Су-34 - трое детей, 19 получили ранения, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
 
Из 19 раненых четверо доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в больнице Ейска, информирует РИА Новости.
 
В МЧС подтвердили информацию о количестве жертв. Там также уточнили, что сотрудники завершили разбор завалов, за время поисковой операции им удалось спасти 68 человек, и более 360 - эвакуировать.
 

Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела десяти погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей, 19 человек пострадали в результате ЧС", - добавили в МЧС.


Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за авиакатастрофы. Уточняется, что на место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
 

Си Цзиньпин выступил на открытии ХХ съезда Коммунистической партии Китая

16.10.2022, 16:00 20251
Пекин. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На двадцатом Всекитайском съезде Коммунистической партии председатель КНР, Генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин выступил с докладом "Высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификацией, сплоченно бороться за всестороннее строительство модернизированного социалистического государства".
 
Глава КНР представил работу за истекшие пять лет и "великие преобразования" за десятилетие новой эпохи. А также выделил миссии и задачи Коммунистической партии Китая в новом подходе в новую эпоху.
 
 
По словам генсека КПК, существует необходимость ускоренными темпами формировать новую архитектонику развития, сосредотачивать усилия на содействии высококачественному развитию, а также осуществлять стратегию подъема страны силами науки и образования, усиливать опорную роль кадров в деле модернизации.

Си Цзиньпин отметил, что Китай нуждается в укреплении уверенности в культуре и наращивании национальной мощи страны в сфере культуры для достижения новых выдающихся успехов в развитии социалистической культуры.

 
Кроме того, глава страны акцентировал внимание на улучшении благосостояния населения, повышении качества жизни народа. Важно содействовать зеленому развитию, способствовать гармоничному сосуществованию человека и природы.
 

В своем выступлении председатель выделил непоколебимость осуществления всестороннего устранения внутрипартийного управления, следует интенсивно продвигать партийное строительство как "новую великую программу в новую эпоху".
 
Си Цзиньпин заявил о необходимости развивать народную демократию во всем процессе, обеспечивать положение народа как хозяина страны. Он призвал народ Китая содействовать миру и развитию на планете, стимулировать построение сообщества единой судьбы человечества.

 
Китайский лидер также отметил отстаивание и совершенствование курса "одна страна-две системы", силы государства будут направлены на воссоединение родины.
 

Си Цзиньпин допустил применение военной силы для воссоединения с Тайванем

16.10.2022, 12:02 22036
Пекин. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На двадцатом съезде Коммунистической партии Китая председатель КНР Си Цзиньпин заявил о стремлении к воссоединению с Тайванем и допустил применение всех необходимых мер.
 

Мы искренне и всеми силами настаиваем на перспективе мирного воссоединения, но никогда не станем обещать отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, направленных против вмешательства внешних сил и крайне малого числа сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня, а также их раскольнической деятельности", - цитирует китайского лидера РИА Новости.

 
По словам политика, такие действия "ни в коем случае не будут направлены против большинства жителей Тайваня".
 
Китайский лидер также заявил о намерении продолжить реформы армии, чтобы к столетию Народно-освободительной армии Китая в 2027 году добиться намеченной цели - получить вооруженные силы мирового уровня.
 
Официальные отношения между центральным китайским правительством и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая, перебрались на Тайвань.
 
Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
 

XX съезд Компартии Китая открылся в Пекине

16.10.2022, 10:15 22731
Пекин. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Двадцатый съезд правящей Коммунистической партии Китая открылся сегодня в Доме народных собраний в Пекине.

Для участия в съезде со всей страны в столицу съехались 2296 делегатов, которыми могли стать члены КПК, обладающие высокими идейно-политическими качествами, хорошим стилем работы, компетентные в обсуждении государственных дел и добившиеся выдающихся успехов. Они определят дальнейший курс развития страны и изберут высшее партийное руководство, сообщает РИА Новости.

Съезд является ключевым событием в политическом календаре КНР. Первый съезд КПК состоялся в год ее основания - в 1921 году, и тогда партия представляла собой лишь несколько отдельных "кружков" общей численностью чуть более 50 человек. На сегодня Компартия Китая выросла в гиганта численностью 96,7 млн членов, управляющего всеми процессами в стране с населением почти 1,5 млрд человек. Раньше съезды созывались с разными перерывами, а с 1977 года закрепилась практика проводить их каждые пять лет.

Съезд завершит работу 22 октября, за это время делегаты рассмотрят доклад ЦК КПК 19-го созыва, который в воскресенье зачитает генсек КПК Си Цзиньпин, изучат доклад о работе Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 19-го созыва, рассмотрят и одобрят поправки к уставу КПК, а также изберут ЦК и Центральную комиссию по проверке дисциплины 20-го созыва.

После закрытия съезда состоится первый пленум ЦК 20-го созыва. Согласно устоявшейся традиции он должен пройти на следующий день. Пленум назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро - по сути, партийную и политическую элиту, которой предстоит управлять страной в ближайшие пять лет.

Ожидается, что лидер КНР Си Цзиньпин будет выдвинут на третий срок в качестве генерального секретаря КПК и председателя Центрального военного совета.
 

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