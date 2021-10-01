Вооруженные силы Таджикистана и Афганистана стягиваются к границе

МОСКВА. 30 СЕНТЯБРЯ - Министерство иностранных дел России фиксирует сообщения о стягивании вооруженных сил Таджикистана и Афганистана к общей границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора ДИП МИД России Алексея Зайцева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Дипломат заявил, что МИД с беспокойством наблюдает за нарастанием напряженности в таджикско-афганских отношениях на фоне обоюдных резких заявлений лидеров двух стран. Стало известно, что только в приграничной афганской провинции Тахар размещены десятки тысяч бойцов спецподразделений. В ведомстве призвали Душанбе и Кабул найти мирные варианты урегулирования ситуации.

Ранее глава политического офиса "Талибан" (запрещенная в РК террористическая организация) Абдул Гани Барадар обвинил Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела страны. Он подчеркнул, что на каждое действие есть противодействие.

Также представитель террористического движения Инамулла Самангани раскритиковал президента Таджикистана Эмомали Рахмона за недостаток демократии в стране. Самангани подчеркнул, что президент страны, где до выборов допущены только проправительственные партии, не может давать афганцам советы, как проводить выборы.

Рахмон потребовал создать в Афганистане инклюзивное правительство с участием всех национальных меньшинств, в том числе таджиков. В Душанбе заявили, что никакой другой кабинет министров, "сформированный путем угнетения", не признают.

Напомним , страны ШОС проводят антитеррористические учения на фоне обострения ситуации в Афганистане.

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