15.08.2023, 10:23 45561
Взрыв на АЗС в Махачкале: погибли 27 человек Дополнено
Фото: telegram/МЧС Дагестана
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Махачкала. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Число пострадавших при ЧП в Махачкале возросло до 102 человек, еще 27 погибли, среди них трое детей, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Дагестана.
Взрыв произошел на автозаправке "Нафта-24" в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы в районе 22.00. По данным МЧС, изначально загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь. Пожар удалось потушить спустя почти 4 часа после взрыва", - сообщает РБК.
В настоящее время силами спасателей и пожарных в количестве порядка 70 человек продолжаются работы по разбору завалов и поиску пострадавших на месте пожара в Махачкале, работает кинологический расчет", - говорится в информации ведомства.
Для эвакуации пострадавших на пожаре в Махачкалу вылетел самолет МЧС России.
На борту воздушного судна установлены медицинские модули для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения Москвы. В полете пострадавших будут сопровождать врачи отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи и специалисты Минздрава России", - сообщили в МЧС.
Глава администрации Дагестана Сергей Меликов проводит заседание оперативного штаба по ликвидации последствий трагедии. Заседание открылось минутой молчания в память о погибших.
На заседании Меликов объявил 15 августа днем траура. На всей территории республики будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.
Дополнено, 15.08.2023, 11.48
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами взрыва на АЗС Махачкалы.
Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.
Напомним, в казахстанском Экибастузе 27 июля произошел взрыв на АЗС, погиб 17-летний юноша. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.
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16.08.2023, 17:40 28806
США начали подготовку к новой пандемии, заявило Минобороны России
Фото: Depositphotos
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Москва. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - США начали подготовку к следующей пандемии и изучают новые мутации вирусов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
США, как и в 2019 году, приступили к подготовке к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов. Не исключаем применение Соединенными Штатами так называемых оборонительных технологий в наступательных целях, а также в целях глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера", - цитирует Игоря Кириллова РИА Новости.
В июле 2023 года стало известно о создании в США управления по подготовке к пандемиям и политики реагирования, которое возглавил специальный помощник президента и старший директор по глобальной безопасности здравоохранения и биозащите в Совете национальной безопасности генерал-майор ВВС в отставке Пол Фридрихс.
Кириллов подчеркнул, что среди приоритетных направлений работы этой структуры - создание вакцин и препаратов для купирования вирусов и их генетически измененных вариантов, а также внедрение передовых технологий в биопроизводство.
По его словам, это следующий шаг Вашингтона по установлению глобального контроля за биологической обстановкой.
Проекты Пентагона направлены на изучение потенциальных агентов биологического оружия - сибирской язвы, туляремии, коронавирусов, подчеркнул Кириллов. При этом возбудители болезней, которые попадают в зону интересов американских военных, в дальнейшем получают пандемическое распространение.
Специалисты компании EcoHealth Alliiance с 2015 года изучали разнообразие популяции летучих мышей, искали новые штаммы коронавирусов и механизмы их передачи от животных человеку. 18 октября 2019 года, за два месяца до первых официальных сообщений о появлении новой коронавирусной инфекции, Университет Джонса Хопкинса провел в Нью-Йорке учения "Ивент-201". На них отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина - организм свиньи.
Развитие пандемии именно по такому сценарию, а также проекты компании EcoHealth Alliian ставят вопросы о возможном преднамеренном характере COVID-19 и причастности к этой ситуации США, указал начальник войск РХБЗ.
Как сообщалось ранее, Кеннеди-младший сообщил, что США создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию.
16.08.2023, 09:05 33966
Министр обороны КНДР назвал неизбежной ядерную войну на Корейском полуострове
Ядерная война на Корейском полуострове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопросом того, кто и когда ее начнет, заявил Кан Сун Нам
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Пхеньян. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Корейской Народно-Демократической Республики Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности назвал неизбежной ядерную войну на Корейском полуострове.
Ядерная война на Корейском полуострове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопросом того, кто и когда ее начнет. Мания ядерной войны со стороны США и марионеток в Республике Корея превращают Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны", - цитирует РИА Новости обращение министра.
Напомним, в апреле США и Южная Корея приняли Вашингтонскую декларацию, в которой Сеул заручился обещанием Штатов оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР.
Кроме того, в сентябре прошлого года министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи со своим японским коллегой Ясукадзой Хамадой заявил, что Вашингтон готов защищать островное государство, используя "весь арсенал традиционных вооружений и ядерных возможностей". При этом он не уточнил, кто именно может угрожать Японии.
В мае президент Южной Кореи Юн Сок Ель и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились укреплять трехстороннее сотрудничество с США по безопасности и обмениваться данными о ракетных пусках КНДР. Кроме того, Юн Сок Ель оставил открытой возможность будущего участия Токио в Вашингтонской декларации.
15.08.2023, 18:19 41341
Кеннеди-младший: США создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию
Фото: Depositphotos
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Вашингтон. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Соединенные Штаты Америки создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию, заявил один из кандидатов в президенты США от демократической партии Роберт Кеннеди-младший.
У нас есть биолаборатории на Украине, потому что мы разрабатываем биооружие, и в этом оружии используются все виды новой синтетической биологии технологии CRISPR и методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению", - цитирует РИА Новости политика.
Он отметил, что в 2001 году США вновь начали вкладывать много денег в биооружие, но волновались, поскольку "нарушение Женевской конвенции - это преступление", поэтому передали управление биологической безопасностью ведомству в минздраве. Кеннеди добавил, что при разработке каждого биологического оружия нужна вакцина, поскольку при развертывании биооружия в "100% случаев" существует вероятность действия в обратном направлении.
Напомним, Россия и Китай выразили серьезную озабоченность военно-биологической деятельностью США, в том числе за пределами страны, и требуют дать разъяснения.
В сентябре прошлого года на брифинге Минобороны РФ были обнародованы новые сенсационные данные о биолабораториях США. Там, в частности, говорилось, что в непосредственной близости от границ Российской Федерации находится более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий.
В ноябре 2022 года военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью "Евразия. Эксперт" заявил, что биолаборатории США угрожают безопасности Казахстана.
15.08.2023, 17:40 42081
Китай предложил укреплять военное сотрудничество с Ираном и Беларусью
Ли Шанфу назвал три принципа, по которым Китай действует на международной арене
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Пекин. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Пекин готов активно укреплять оборонное сотрудничество с новыми членами Шанхайской организации сотрудничества - Ираном и Беларусью, которая сейчас вступает в организацию, заявил министр обороны КНР Ли Шанфу на открытии XI Московской конференции по международной безопасности.
Мы также готовы, как и прежде, форсировать работу в сфере безопасности в рамках ШОС, активно укреплять сотрудничество в сфере обороны с новой шосовской страной Ираном и вступающей в ШОС Беларусью", - цитирует rbc.ru министра.
Он также подчеркнул, что "китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, продолжают поступательно развиваться".
В своем выступлении он напомнил о китайской инициативе по глобальной безопасности, которую Пекин опубликовал в феврале. Речь, по словам министра, идет о концепции "общей комплексной совместной устойчивой безопасности", при которой страны следовали бы "принципам диалога, партнерства и взаимовыгоды", отказавшись от "мышления антагонистической и блоковой игры с нулевой суммой".
Ради более инклюзивного мира нам нужны солидарность и взаимовыручка, чтобы бойкотировать санкции и подавление со стороны тех, кто не брезгует никакими инструментами (...) Мы готовы углублять всестороннее практическое сотрудничество с вооруженными силами стран мира, совместно реализовывать инициативу о глобальной безопасности", - заявил Ли Шанфу.
Он назвал три принципа, по которым Китай действует на международной арене. Во-первых, укрепление стратегического доверия - здесь, по словам министра, Пекин проводит обмены в военной сфере с более чем 150 государствами. По его словам, Пекин готов "углублять военное сотрудничество со странами АСЕАН и другими соседними странами, повышать уровень военных отношений с европейскими странами и Евросоюзом, а также укреплять традиционную дружбу со странами Латинской Америки, Карибского бассейна, Южно-Тихоокеанского региона".
Во-вторых, создание платформы для сотрудничества в сфере безопасности. У Китая уже есть более 50 механизмов консультаций по вопросам обороны с более чем 40 государствами и организациями.
По словам Ли, Пекин будет поддерживать совещание по мерам доверия в Азии, участвовать в Московской конференции по международной безопасности и "Диалоге Шангри-Ла", проводить форумы со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, усиливать взаимодействие с новыми членами ШОС.
Ранее Китай выступил против экспансии НАТО на востоке.
13.08.2023, 13:48 55911
Китай вывел на орбиту спутник для мониторинга стихийных бедствий
Снимки со спутника будут использовать для предотвращения природных катастроф
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Пекин. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Китай успешно запустил для мониторинга окружающей среды с космодрома Тайюань на севере страны спутник. На околоземную орбиту его вывела ракета-носитель "Чанчжэн-2C".
Аппарат "Хуаньцзин Цзяньцзай-2-06" станет частью группировки из четырех низкоорбитальных спутников, которые способны делать снимки в высоком разрешении при любой погоде", - сообщает телеканал Big Asia.
Снимки будут использовать для предотвращения природных катастроф и ликвидации их последствий, защиты окружающей среды, а также в сельском хозяйстве, лесоводстве и разведке природных ресурсов.
Ранее Китай заявил, что планирует высадить своих космонавтов на Луну к 2030 году.
Также на днях китайские ученые заявили о прорыве в технологии лазерного оружия. Речь идет о системе охлаждения, которая позволяет лазеру работать долго и без перебоев.
10.08.2023, 20:03 76091
Племя Икиту в Перу попросило вмешательства армии из-за нападений инопланетян
По некоторым данным, один из пришельцев напал на 15-летнюю девочку, оцарапав ей шею
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Москва. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Жители небольшой деревни в Перу уже месяц жалуются на "нападения инопланетян", сообщает РИА Новости со ссылкой на канал Al Rojo Vivo.
Полиция рассматривает заявление представителей племени Икиту, живущих к северо-востоку от Лимы. Они утверждают, что подвергаются нападениям "двухметровых существ с большими головами и желтыми глазами". Местные жители призывают власти прислать армию в регион, где происходят эти странные набеги.
По их словам, существа неуязвимы для огнестрельного оружия и могут исчезать по своему желанию.
По некоторым данным, один из "инопланетян" напал на 15-летнюю девочку, оцарапав ей шею.
10.08.2023, 19:39 76656
Предполагаемого убийцу кандидата в президенты Эквадора застрелили
Мужчину, подозреваемого в убийстве Фернандо Вильявисенсьо, застрелили при задержании
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Москва. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Мужчину, подозреваемого в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо, застрелили при задержании, сообщает РИА Новости.
Подозреваемый, получивший ранение в ходе перестрелки с сотрудниками службы безопасности, был задержан и с тяжелыми ранениями доставлен в Unidad de Flagrancia. Скорая помощь из пожарной службы подтвердила его смерть", - сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры государства.
Отмечается, что полиция вскоре приступит к проведению экспертизы тела.
Напомним, кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио застрелили в Кито после митинга. Группа неизвестных вечером 9 августа трижды выстрелили в голову политику в Coliseo T.W. Anderson, где проходил предвыборный митинг. Вильявисенсио без признаков жизни был доставлен в клинику, где констатировали его смерть.
10.08.2023, 09:24 77041
Кандидата в президенты Эквадора убили после митинга
Фернандо Вильявисенсио был убит тремя выстрелами в голову
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Кито. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио застрелили в Кито после митинга.
Группа неизвестных вечером 9 августа трижды выстрелили в голову политику в Coliseo T.W. Anderson, где проходил предвыборный митинг. Вильявисенсио без признаков жизни был доставлен в клинику, где констатировали его смерть, сообщает РБК.
По словам очевидцев, они услышали, как раздались выстрелы, после чего тяжелораненый кандидат в президенты упал. Всего ранения в результате стрельбы получили около восьми человек, сообщили источники издания. Полиция ищет стрелявших, близлежащие улицы перекрыты.
Издание Expreso пишет, что Вильявисенсио был застрелен, когда сел в автомобиль, выделенный полицией. Он был одним из кандидатов, которых охраняли полицейские. За неделю до этого политик сообщал об угрозах.
Президент Гильермо Лассо подтвердил гибель Вильявисенсио.
Возмущен и шокирован убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Выражаю соболезнования его жене и дочерям", - написал он в Twitter.
Он пообещал, что не оставит это преступление безнаказанным.
Фернандо Альчибиадес Вильявисенсио Валенсия (11 октября 1963 - 9 августа 2023) - эквадорский политик, активист и журналист, который на момент своего убийства был кандидатом в президенты Эквадора на всеобщих выборах 2023 года. Он занимал пост члена Национальной ассамблеи с 2017 года до роспуска законодательного органа 17 мая 2023 года. До начала своей политической карьеры он был известен тем, что осуждал Петроэкуадор и правительство Рафаэля Корреа.
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