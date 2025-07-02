Взрыв на танкере в Ливии: Минэнерго выступило с опровержением

С каждой новой затяжкой в организм могут попадать свинец, никель, медь, цинк и сурьма

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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в научном - Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в научном издании ACS Central Science, одноразовые электронные сигареты могут представлять гораздо большую угрозу для здоровья, чем считалось ранее.





Анализ популярных моделей выявил критически высокое содержание тяжелых металлов, значительно превышающее аналогичные показатели как у традиционных сигарет, так и у других видов вейпов. С каждой новой затяжкой в организм могут попадать свинец, никель, медь, цинк и сурьма. Причем концентрация некоторых из них за весь период использования устройства возрастает в десятки, а иногда и в тысячи раз.





Подобное загрязнение связано с постепенным разрушением металлических компонентов внутри вейпа. В частности, нагревательных спиралей, которые вступают в реакцию с жидкостью. Особенно беспокойство у исследователей вызывают формы никеля и сурьмы, обладающие канцерогенными свойствами. Регулярное использование таких устройств значительно увеличивает риски развития рака и других тяжелых заболеваний, превышая установленные нормы по допустимому воздействию токсикантов.





Ученые подчеркивают: основная проблема заключается в отсутствии должного надзора и технической экспертизы конструкции вейпов. Это приводит к неконтролируемому росту опасных веществ в продукте, который активно потребляется преимущественно молодежью.



