ЮНЕСКО: уровень безнаказанности за убийства журналистов остается неприемлемо высоким

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Париж. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 2 ноября, в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, ЮНЕСКО вновь обращается с призывом принять все необходимые меры для обеспечения надлежащего расследования преступлений, совершенных против журналистов, и выявления и осуждения виновных.

Новые данные ЮНЕСКО показывают, что глобальный уровень безнаказанности за убийства журналистов остается шокирующе высоким - 86%.

В десятую годовщину принятия Плана действий ООН по обеспечению безопасности журналистов я призываю правительства и все заинтересованные стороны удвоить свои усилия, чтобы положить конец безнаказанности за преступления против журналистов. Свобода выражения мнений не может быть защищена в условиях столь ошеломляющего числа нераскрытых дел. Это оказывает сдерживающее воздействие на журналистские расследования - область журналистики, жизненно важную для здоровья любой демократии", - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Данные показывают, что за последние десять лет уровень безнаказанности снизился всего на 9% - ЮНЕСКО приветствует этот прогресс, но предупреждает, что такого снижения недостаточно для того, чтобы остановить спираль насилия.

Доклад ЮНЕСКО также свидетельствует об отсутствии безопасных пространств для журналистов. В 2020-2021 годах из 117 журналистов, убитых из-за своей профессии, 91 журналист, или 78%, был убит в нерабочее время, например у себя дома, в своем автомобиле или на улице, но не во время выполнения конкретного задания. Некоторые из них были убиты на глазах у членов своих семей, включая детей.

ЮНЕСКО содействует обеспечению безопасности журналистов путем повышения глобальной осведомленности, наращивания потенциала и координации осуществления плана действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности.

Помимо работы со своими 193 государствами-членами по разработке и осуществлению национальных законов и политики в области СМИ ЮНЕСКО занимается подготовкой судей, прокуроров и сотрудников сил безопасности в целях обеспечения соблюдения прав журналистов и проведения расследований и судебного преследования в связи с нападениями на них.