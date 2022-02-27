Зампред Совбеза РФ допустил возврат смертной казни и национализацию имущества лиц из США и ЕС

МОСКВА. 26 ФЕВРАЛЯ - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал введение санкций против всех членов Совета безопасности России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят. Это даже невежественным людям в Госдепе понятно. Включая и решение о проведении военной операции по защите Донбасса. Она будет проведена в полном объёме, до достижения всех результатов, о которых сказал президент России. Ни больше и ни меньше. Как, кстати, было в подобной ситуации в 2008 году", - написал Медведев в посте во "Вконтакте".
Зампред Совбеза заявил, что ему "глубоко безразличны эти широко разрекламированные ограничения прав за границей".
Кстати, для справки. Ни я, ни члены моей семьи не имели и не имеют ни иностранных счетов, ни какого-либо имущества за рубежом", - заявил Дмитрий Медведев.
Он добавил, что санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели.
В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности. Можно ведь, в принципе, отказаться от всего, включая и Договор СНВ-3, заключённый мною с Бараком Обамой и продлённый Владимиром Путиным с действующим главой США. Зачем он теперь, в таких-то условиях, тем более подписанный подсанкционными лицами? Как-то несолидно выходит. Да и дипотношения, в принципе, не особо нужны. Пора закрывать посольства на амбарные замки. А контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе, как в бинокли и оружейную оптику", - написал Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза также отметил, что приостановление членства России в Совете Европы и ПАСЕ это неплохой повод "наконец хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда".
И вступали-то сдуру когда-то. По молодости. К тому же это ещё и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае", - считает Медведев.
Он также высказался про возможный арест денег российских граждан и российских компаний за рубежом.
А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях. Типа США, государств ЕС и ряда подпевающих стран англосаксонского мира, которые примут в этом участие. Благо опыт богатый и закон есть у нас на эту тему. Строгий. Так что все интересное только начинается", - написал Дмитрий Медведев.