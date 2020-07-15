В ВКО продолжается работа по защите прав предпринимателей

Усть-Каменогорск. 14 июля. Kazakhstan Today - Проект "Защита бизнеса и инвестиций" разработан в целях создания благоприятного инвестиционного климата и повышения доверия бизнеса и инвесторов к институтам государственной власти, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в Антикоррупционной службе, ключевые направления проекта - правовая защита, оптимизация бизнес-процессов, регуляторное воздействие, общественный контроль и антикоррупционная грамотность.

С начала реализации проекта "Защита бизнеса и инвестиций" департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО с предпринимателями региона заключено 29 соглашений об антикоррупционном сопровождении, общая сумма проектов составляет 270,5 млрд тенге, защищены и восстановлены права более 20 предпринимателей и инвесторов. По итогам рассмотрения обращений к дисциплинарной ответственности привлечено 16 должностных лиц, к административной ответственности 7 лиц.

По словам первого заместителя Антикоррупционной службы ВКО Жигер Байдилдина, механизм реализации проекта заключается в следующем: бизнесмен принимает соглашение, а Агентство обеспечивает сопровождение путем правовых консультаций, обеспечения качественного предоставления государственных услуг, совершенствования нормативно-правовых актов. Единственным требованием к инвестору является неукоснительное соблюдение антикоррупционного законодательства РК.

Ранее сообщалось , что Антикор проверяет деятельность ТОО "СК-Фармация" и НАО "ФСМС".

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