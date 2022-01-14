Департамент госдоходов Алматы отзывает решения о классификации товара

АЛМАТЫ. 13 ЯНВАРЯ - Вступило в силу седьмое издание гармонизированной системы описания и кодирования товаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Система является международной основой единой товарной номенклатуры и единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, сообщили в департаменте госдоходов Алматы.

Новое издание системы содержит более 350 серий поправок, обусловленных изменениями характера и структуры мировой торговли, социальными и экологическими вопросами глобального характера.

В связи с чем ДГД Алматы предпринимает меры по отзыву ранее выданных предварительных решений о классификации товаров, коды ТН ВЭД по которым были затронуты решением ЕЭК. Решение об отзыве вступает в силу с 1 января 2022 года и будет доведено до заинтересованных лиц в письменной форме.

Вместе с тем участники внешнеэкономической деятельности вправе подать заявление о принятии нового предварительного решения о классификации товара в порядке статей 44, 45 кодекса, не дожидаясь решения об отзыве предварительного решения о классификации товара код ТН ВЭД по которому был изменен решением ЕЭК", - напомнили в ДГД.

В департменте порекомендовали во избежание возникновения каких-либо вопросов при импорте и экспорте товаров заблаговременно воспользоваться госуслугой о принятии решения о классификации товара. Таможенный сбор за принятие решения о классификации товара составляет 32 тыс. тенге.

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