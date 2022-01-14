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Департамент госдоходов Алматы отзывает решения о классификации товара

13.01.2022, 17:25 1766
Департамент госдоходов Алматы отзывает решения о классификации товара
АЛМАТЫ. 13 ЯНВАРЯ - Вступило в силу седьмое издание гармонизированной системы описания и кодирования товаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Система является международной основой единой товарной номенклатуры и единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, сообщили в департаменте госдоходов Алматы. 
 
Новое издание системы содержит более 350 серий поправок, обусловленных изменениями характера и структуры мировой торговли, социальными и экологическими вопросами глобального характера.
 

В связи с чем ДГД Алматы предпринимает меры по отзыву ранее выданных предварительных решений о классификации товаров, коды ТН ВЭД по которым были затронуты решением ЕЭК. Решение об отзыве вступает в силу с 1 января 2022 года и будет доведено до заинтересованных лиц в письменной форме.

Вместе с тем участники внешнеэкономической деятельности вправе подать заявление о принятии нового предварительного решения о классификации товара в порядке статей 44, 45 кодекса, не дожидаясь решения об отзыве предварительного решения о классификации товара код ТН ВЭД по которому был изменен решением ЕЭК", - напомнили в ДГД.
 
В департменте порекомендовали во избежание возникновения каких-либо вопросов при импорте и экспорте товаров заблаговременно воспользоваться госуслугой о принятии решения о классификации товара. Таможенный сбор за принятие решения о классификации товара составляет 32 тыс. тенге. 
 
Подробнее о налогах и многом другом можно узнать по номеру 1414 или по адресу @mkdalmaty_dgdalmaty.
 

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Предприниматели назвали примерную сумму ущерба от беспорядков в Казахстане

06.01.2022, 23:19 3071
Предприниматели назвали примерную сумму ущерба от беспорядков в Казахстане
Фото: facebook-Anastasia Romanova
НУР-СУЛТАН. 6 ЯНВАРЯ - Общая сумма ущерба от беспорядков в Казахстане по приблизительным подсчетам составляет порядка 45 миллиардов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Речь идет о разгромленных ТРЦ, торговых домах и салонах красоты в Алматы, Шымкенте и в Алматинской области, сообщила Национальная палата предпринимателей "Атамекен". 
 
По данным нацпалаты, сегодня в call-центр поступило больше 300 обращений от предпринимателей, которые сообщают о хищениях и взломах объектов.
 
Как отмечают в "Атамекене", крупные бизнесмены выступают с инициативой создать добровольные народные дружины, которые окажут содействие в защите субъектов малого и среднего бизнеса.
 

Как смогут подрабатывать казахстанские чиновники в нерабочее время, рассказали в Агентстве по делам госслужбы

29.12.2021, 14:48 12166
Как смогут подрабатывать казахстанские чиновники в нерабочее время, рассказали в Агентстве по делам госслужбы
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Глава агентства по делам госслужбы Казахстана Анар Жаилганова рассказала, как смогут подрабатывать казахстанские чиновники в свободное от работы время, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сейчас в законодательстве такой поправки нет. Но в будущем она будет предусмотрена", - сообщила Жаилганова на брифинге в СЦК. 

 
По ее мнению, подработка, например, частный извоз, поможет чиновникам заработать деньги на содержание своей семьи. 
 
Как сообщает телеканал "Настоящее время", в среднем работник госаппарата в Казахстане зарабатывает лишь около 180 тысяч тенге (примерно 400 долларов). Неплохой доход лишь у крупных чинов. так, глава региона, к примеру, получает около 2 миллионов тенге (4,5 тыс. долларов). При этом чиновники параллельно с основной работой могут преподавать, заниматься научной и творческой деятельностью: это не запрещено законом. 
 
В агентстве отметили, что под эти категории не попадают госслужащие, обладающие уникальными навыками и знаниями, а также свободным временем. 
 

Так, врач, работающий на госслужбе, может в свободное от работы время заниматься лечебной практикой по найму в медицинских организациях, успешные спортсмены - передавать свой опыт подрастающему поколению, сертифицированные юристы - проводить экспертизы договоров или контрактов, вождением транспорта, а также иными видами работ по найму", - отметили в ведомстве. 

 
Однако неоднозначная инициатива вызвала критику у юристов. 
 
Так, президент палаты юридических консультантов Жангельды Сулейманов замечает, что поправки идут вразрез с действующим законодательством. 
 

Постоянный доход в нерабочее время можно получить двумя законными способами: по трудовому договору и как предприниматель. Больше нет комбинаций. Если чиновник будет таксовать сам, то он уже предприниматель и обязан встать на учет в налоговые органы", - подчеркнул Сулейманов. 


 

Атамекен ставит под сомнения законность писем от КГД предпринимателям

22.12.2021, 18:02 23061
Атамекен ставит под сомнения законность писем от КГД предпринимателям
Фото: qamshy.kz
НУР-СУЛТАН. 22 ДЕКАБРЯ - Казахстанские предприниматели получают копии писем Комитета государственных доходов министерства финансов о том, что количество пробитых чеков не соответствует количеству людей, прошедших через Ashyq. В НПП "Атамекен" законность писем поставли под сомнения и посоветовали не предпринимать никаких действий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили пресс-службе Национальной палаты предпринимателей, 21 декабря, после первой жалобы из Костанайской области Нацпалата провела переговоры с двумя министерствами - цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, финансов и проверила законность разосланных КГД писем.
 

Юристы "Атамекена" убедились, что письма не имеют законную силу и не должны были рассылаться предпринимателям. Сейчас из-за сложившейся ситуации предприниматели находятся в растерянности. Дело в том, что письмо не является уведомлением или извещением. Бизнес может игнорировать полученные письма, они не имеют обязательной нормативной основы, так как налоговый контроль осуществляется в форме налоговой проверки или иных формах госконтроля", - сообщил заместитель председателя правления НПП РК "Атамекен" Олжас Ордабаев.

 
Более того, Национальная палата предпринимателей готовит официальное обращение в Генеральную прокуратуру, где просит разобраться в правомерности действий КГД.
 

Проект Ashyq - это инструмент мониторинга и помощь предпринимателям не допускать в свои заведения посетителей с "красным" и "желтым" статусами, чтобы обезопасить гостей и продолжить работу в период ограничений. Никаких иных функций нет. Применение Ashyq как инструмента выявления нарушений контрольно-кассовой дисциплины недопустимо, так как данная система не дает прозрачной картины вменения нарушений и не предназначена для такой цели", - отметил зампред НПП.

 
Он добавил, что Национальная палата озвучит проблему сегодня, 22 декабря на заседании межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции.
 

Алматинская парковочная компания продала госдолю за 5 млн тенге на аукционе

21.12.2021, 15:38 30846
Алматинская парковочная компания продала госдолю за 5 млн тенге на аукционе
АЛМАТЫ. 21 ДЕКАБРЯ - Алматинская парковочная компания Alanparking продала на аукционе 30%-ную госдолю за 5 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Учредители компании - АО "Социально-предпринимательская корпорация "Алматы", чью 30%-ную долю в компании продали за цену в 24 раза ниже первоначальной, установленной на уровне 122,37 млн тенге, и ТОО RR2 с 70%-ной долей.
 
Компания была создана в 2016 году и являлась частью проекта единой автоматизированной системы платных парковок Aparking. 
 

Всего в проекте задействованы три компании: ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" - оператор платных тротуарных парковок, ТОО AlanParking - оператор платных площадочных парковок, ТОО "RR2" - компания, оказывающая ИТ поддержку операторам платных парковок. СПК "Алматы" будучи долгосрочным арендатором земельных участков по договору о совместной деятельности передала их в пользование ТОО "Alanparking", ТОО "RR2", в свою очередь, инвестировало свои средства непосредственно в деятельность компании. В 2017 году 12 земельных участков были переданы ТОО Alanparking на 10 лет, в конце 2019 года - ещё два участка, на срок до одного года. Таким образом, сроки действия договоров по этим двум участкам истекли в 2020 году. Парковки ТОО Alanparking расположены около бизнес-центра "Нурлы тау", а также возле вещевых рынков на Северном кольце. Всего в ведении компании на сегодня находится 12 земельных участков", - сообщает kapital.kz.

 
30% уставного капитала были проданы через сайт gosreestr.kz
 

Freedom Holding Corp. заключил соглашение по приобретению MKM Partners

04.12.2021, 13:51 184743
АЛМАТЫ. 4 ДЕКАБРЯ - Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC) заключил соглашение по приобретению MKM Partners, LLC, согласно которому холдинг выкупит доли участников MKM Partners наличными и обыкновенными акциями FRHC, сообщили в пресс-службе Freedom Holding Corp., передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Завершение сделки зависит от определенных условий, включая одобрение со стороны FINRA, отметили в пресс-службе холдинга. 
 

MKM Partners - это респектабельная фирма в сфере торговли обыкновенными акциями, совершения сделок и проведения исследований. Благодаря крупнейшей в США команде дистрибуции и группе выдающихся стратегов и аналитиков MKM еще больше усилит международную команду Freedom Holding Corp. и расширит нашу деятельность по достижению роста в США", - сказал СЕО Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

 
После завершения сделки MKM возглавят Роберт Вотзяк (в качестве первого руководителя) и Сагар Шет, нынешний президент компании MKM Partners. 
 

Мы видим, насколько близко совпадают бизнес-траектории MKM Partners и Freedom, что обеспечит новые возможности для роста. Мы ожидаем, что интеграция компаний пройдет гладко, учитывая, что менеджмент и сотрудники MKM Partners остаются на своих местах. Freedom Holding Corp. - это динамичная история успеха, которая обеспечит потрясающие возможности для расширения команды MKM Partners", - отметил соруководитель MKM Partners Стивен Мессина.

 
Freedom Holding Corp. - это холдинг, осуществляющий финансовую деятельность, розничные брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании Freedom Finance. Компания является профессиональным участником Казахстанской фондовой биржи (KASE), Astana International Exchange (AIX), Московской биржи (MOEX), Санкт-Петербургской биржи (SPB), Республиканской фондовой биржи "Тошкент" (UZSE) и Украинской биржи. Головной офис компании находится в городе Алматы, Казахстан, а ее административные офисы - в России и США. Компания имеет филиалы в Казахстане, России, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Германии, на Кипре, Великобритании, на Украине, в США. На сегодняшний день простые акции холдинга торгуются на Nasdaq Capital Market, Казахстанской фондовой бирже, Санкт-Петербургской бирже и Украинской бирже. 
 
MKM Partners базируется в городе Стамфорд и специализируется на трейдинге, анализе, сделках, деривативах, событийном и рисковом арбитраже, собственных исследованиях, рынках капитала, корпоративном доступе, высокой доходности/кредитовании и оценке корпоративной устойчивости. Это одна из крупнейших трейдинговых фирм в США, занимающая лидирующие позиции в исследованиях рынка ценных бумаг.
 

Полицейских и чиновников накажут за необоснованные штрафы в отношении предпринимателей

27.11.2021, 13:27 299007
Полицейских и чиновников накажут за необоснованные штрафы в отношении предпринимателей
Фото: news.ivest.kz
НУР-СУЛТАН. 27 НОЯБРЯ - Генеральная прокуратура прекратила свыше 14 тыс. незаконных административных дел, возбужденных в отношении предпринимателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили на сайте ведомства, предпринимателей штрафовали за торговлю в не предназначенных для этого местах. 
 
Но, как отметили в Генпрокуратуре, ответственность по этой статье должна наступать лишь тогда, когда для торговли определены специальные места. Их определяют областные, городские и районные акиматы. 
 
Однако во многих регионах таких мест не было, но людям выписывали штрафы от 12 до 27 тыс. тенге.
 

К примеру, в Жезказгане (Карагандинская область) места для торговли определены не были, несмотря на это, предприниматели привлекались к ответственности. По мерам прокуратуры прекращено 38 дел, в городе определены места торговли. Аналогично в другом регионе страны - в Зерендинском районе Акмолинской области по акту прокурора определены торговые места (ранее таких не было), отменено 26 незаконных постановлений о привлечении", - сообщили в ведомстве. 

 
Всего Генпрокуратурой прекращены свыше 14 тыс. незаконных административных дел. Решениями акиматов во всех регионах страны уже определено 4126 торговых мест. 
 
За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 113 лиц - 87 полицейских и 26 сотрудников акиматов.
 
По инициативе Генеральной прокуратуры Министерство торговли и интеграции взяло этот вопрос на контроль.
 

В Акмолинской области прошел форум предпринимателей

27.11.2021, 13:01 301275
Фото: УВП Акмолинской области
НУР-СУЛТАН. 27 НОЯБРЯ - В Зерендинском районе Акмолинской области состоялся форум предпринимателей, посвященный 30-летию Независимости страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Организаторами мероприятия выступил акимат района при поддержке Палаты предпринимателей Акмолинской области, передает управление внутренней политики.
 
Как отметили в региональной Палате предпринимателей, в фойе местного Дома культуры была развернута целая экспозиция. Свои изделия и работы представили порядка 20 участников проекта "Бастау Бизнес". В числе участников - Айбар Балтабеков, прошедший обучение по проекту в 2019 году. Сегодня он уже успешный предприниматель, занимается изготовлением сувенирных изделий, выполняет и более сложные заказы. 
 

Проект дал мне многое, самое главное, заставил поверить в свои силы, что я смогу и преодолею трудности, которые стоят на пути каждого начинающего предпринимателя", - поделился выпускник проекта.

 
Участников форума приветствовал аким Зерендинского района Асен Жаксылыков.
 

Специализации Зерендинского района - прежде всего промышленность и сельское хозяйство, поэтому нам необходимо заняться развитием глубокой переработки, туризмом и обеспечением продовольственного пояса города Кокшетау и столицы, что в перспективе принесет региону большую выгоду. Обладая богатейшими сырьевыми, промышленными, природными и транспортными ресурсами Зерендинский район имеет все шансы стать бизнес-гигантом", - сказал руководитель региона.

 
Работа форума продолжилась "Часом инвестора". Участники встречи - потенциальные инвесторы и предприниматели с инвестиционной инициативой - презентовали свои проекты, планы развития, а также озвучили проблемные вопросы при реализации своих проектов. 
 

Хотелось бы подчеркнуть, что Форум предпринимателей на районном уровне в Акмолинской области проводится впервые. Сегодняшнее мероприятие играет важную роль в создании благоприятного климата для развития предпринимательской активности в регионе. При этом, немалое значение отведено и малому бизнесу. За последние 5 лет Палатой предпринимателей по программе "Бастау Бизнес" обучено более 9900 акмолинцев, в их числе 865 жителей Зерендинского района. В текущем году обучение по проекту прошли 109 зерендинцев, из них 55 получили гранты и профинансировались по государственным льготным программам", - отметил директор РПП Ерканат Мусылманбек.

 
Работу панельной сессии продолжили бизнес-тренинг с участием известных тренеров и бизнес-коучей. 
 
Мероприятие по традиции завершилось награждением лучших предпринимателей региона. По итогам года премией "Бизнес-признание" Аруана" среди женщин-предпринимателей решением Совета деловых женщин НПП "Атамекен" отмечена индивидуальный предприниматель Зерендинского района Айшат Яндиева.
 

Предприниматели Алматы смогут работать с меньшими ограничениями в "желтой" зоне с помощью Ashyq

04.11.2021, 16:38 403895
Предприниматели Алматы смогут работать с меньшими ограничениями в "желтой" зоне с помощью Ashyq
АЛМАТЫ. 4 НОЯБРЯ - В Алматы вступили в силу ограничения, предусмотренные для "желтой" зоны. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций заместитель директора Палаты предпринимателей города Алматы Салтанат Лесбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Благодаря улучшению эпидобстановки предприниматели Алматы смогут работать с меньшими ограничениями. По информации Салтанат Лесбаевой, в городе действуют следующие ограничения:
 
- объекты общественного питания по типу ресторана, кафе и кофейни при заполняемости до 50%, не более 60 мест; фуд-корты при заполняемости до 20%, но не более 30 мест; банкетные залы для проведения поминок при заполняемости не более 30% и при обеспечении площади не менее 4 квадратных метров на одного человека, но не более 50 человек - по сравнению с "красной" зоной заполняемость увеличена до 10 человек;
 
- проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи) и ночные клубы - при заполняемости до 50%, не более 70 мест - по сравнению с "красной" зоной заполняемость увеличена до 20 человек;
 
- театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии - заполняемость увеличена от 30% - до 40%;
 
- межобластные нерегулярные (туристические) перевозки, городские нерегулярные (туристические) перевозки - количество пассажиров увеличено с 15 до 25 человек;
 
- бильярдные, компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (допускаются только лица, достигшие 12 лет и старше), боулинг, караоке, лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи, детские развлекательные центры (крытые) площадью до 1000 квадратных метров включительно, букмекерские конторы - заполняемость в процентном соотношении увеличена до 50%, а количество человек - до 50;
 
- детские развлекательные центры (крытые) площадью свыше 1000 квадратных метров могут теперь принять до 100 человек;
 
- конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей при заполняемости до 50%, но не более 70 мест, то есть на 20 мест больше, чем в "красной" зоне;
 
- выставки - заполняемость увеличена с 200 до 300 человек;
 
- марафоны (на открытом воздухе) - посещаемость увеличена с 500 до 800 человек;
 
- спортивные мероприятия со зрителями - при заполняемости не более 70%, на 20% больше, чем в "красной" зоне;
 
- религиозные объекты (проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях) - заполняемость увеличили на 10%, то есть до 30%.
 
В ходе пресс-конференции Салтанат Лесбаева призвала бизнес-сообщество мегаполиса организовывать свою деятельность в соответствии с Постановлением. Кроме того, очень важным является ответственное отношение к работе в рамках проекта Ashyq.
 
По данным спикера, в Алматы насчитываются 23 214 участников проекта, за несколько месяцев их количество увеличилось в 13 раз. Наибольшая популярность Ashyq наблюдается среди объектов общественного питания, салонов красоты, парикмахерских, рынков, ТРЦ, объектов образования.
 
В настоящее время в Алматы Лидерами проекта являются 479 объектов. За весь период 3044 участника исключены из проекта за нулевые чекины по результатам двухнедельной выгрузки.
 
В завершение Лесбаева призвала как жителей Алматы, так и предпринимателей ответственно подходить к проекту Ashyq, так как благодаря ему предпринимателям разрешено работать в менее строгих карантинных условиях. Она также призвала представителей бизнес-сообщества поддержать массовую прививочную кампанию, чтобы поскорее вернуться к привычному образу жизни и работы. Спикер напомнила о необходимости всем на рабочих местах соблюдать масочный режим.
 
 

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