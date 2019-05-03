ForteBank приобрел 100% акций банка KassaNova

Алматы. 2 мая. Kazakhstan Today - АО "ForteBank" сообщило о закрытии сделки по приобретению 100% акций АО "Банк KassaNova", передает Kazakhstan Today.

"Приобретение KassaNova - один из шагов по реализации стратегии развития ForteBank, направленный на консолидацию банковских активов группы. Эта сделка позволит ForteBank точечно работать с отдельными более нишевыми сегментами рынка, а для KassaNova придаст импульс к дальнейшему развитию, укрепит финансовые показатели банка и позволит его клиентам получить доступ к технологичным и продуктовым решениям, реализованным в ForteBank", - прокомментировал председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили.

АО "Банк KassaNova" продолжит функционировать как полноценный дочерний банк и исполнять свои обязательства перед вкладчиками, кредиторами и инвесторами.

Шолпан Нурумбетова, председатель правления АО "Банк KassaNova", отметила, что данное событие полностью соответствует стратегии банка по развитию бизнеса.

В период стремительного развития и изменения рынка, данная сделка является успешным шагом для укрепления финансовой стабильности и повышения ликвидности банка. Благодаря доступу к технологическим решениям Fortebank, мы сможем не только оптимизировать расходы, но и повысить качество сервисов, вследствие чего наши сотрудники и клиенты получат весь спектр уникальных услуг с максимально выгодными и комфортными условиями", - сказала она.

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