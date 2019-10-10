Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - Сервис быстрой доставки Glovo запустили в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Летом этого года международная компания Glovo вышла на рынок Казахстана, который стал 22-й страной в географии покрытия компании.

" Первым городом был выбран Алматы , где на данный момент партнерами сервиса уже стали ведущие локальные игроки в области ресторанного дела, такие как Parmigiano Group, ABR, Bahandi Burger, Red Dragon, Gippo, а также международная компания Danone в качестве партнера по доставке завтраков. В прошлом месяце Glovo также запустился в Нур-Султане, где пользователи начинают активно осваивать функционал сервиса", - сообщили в пресс-службе компании.

Рынок доставки в Казахстане только начинает развиваться и пока он сконцентрирован больше на доставке еды. С приходом Glovo ситуация кардинально меняется, ведь Glovo - единственный сервис, который позволяет жителям Алматы и Нур-Султана заказать и получить не только еду из ресторана, но и продукты из супермаркета, товары из аптеки, цветы, подарки и в целом любой товар из магазина.

Мы очень рады нашему выходу на казахстанский рынок. Наша цель - с помощью новейших технологий сделать жизнь казахстанцев более комфортной, доставку продуктов и любых необходимых товаров простой и удобной, а также создать дополнительную возможность для заработка тысячам курьеров", - прокомментировал Оскар Пьер генеральный директор и основатель Glovo.

Уникальной особенностью Glovo является функция "Что угодно", с помощью которой пользователь может заказать доставку любой вещи, если она помещается в сумку Glovo. Курьеры Glovo могут сходить вместо вас в аптеку или купить вам одежду, отправить посылку или привезти ключи, если вы вдруг забыли их. К слову, данный раздел пользуется большой популярностью среди казахстанских пользователей - 20% заказов за последние 3 месяца были сделаны именно после выбора данной функции в приложении.

Как сообщили в пресс-службе, в планах компании новые партнеры, новые зоны покрытия и выгодные акции.

Сервис быстрой доставки Glovo - это испанский стартап, основанный в Барселоне в 2015 году Оскаром Пьером и Сашей Мишо. На сегодняшний день сервис Glovo представлен в 202 городах и 26 странах, регионы присутствия включают Юго-Западную Европу, Восточную Европу, Ближний Восток, Африку, Центральную Азию, Латинскую и Центральную Америку. Штат компании составляет более 1300 сотрудников, на компанию работает более 36 000 курьеров, а приложением ежемесячно пользуются в среднем более 1 800 000 человек, делая более 4 600 000 заказов.

Glovo - это маркетплейс с интегрированной быстрой курьерской доставкой, который связывает пользователей с независимыми курьерами и точками продаж. Приложение позволяет клиентам заказывать и отправлять товары весом до 9 килограммов. Главным преимуществом приложения является возможность заказать почти все, что угодно, пользуясь лишь одним приложением. Чтобы стать частью этой экосистемы, необходимо загрузить приложение на App Store или Google Play, создать учетную запись, выбрать тип услуги и оформить заказ.

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