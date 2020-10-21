АЗС КазМунайГаз переименуют в Qazaq Oil

Нур-Султан. 20 октября. Kazakhstan Today - Владелец сети АЗС КазМунайГаз - ТОО «Petro-retail» - переименовал свою сеть АЗС в Qazaq Oil, передает Kazakhstan Today.

Пришло время перемен. Компания, продающая самый народный бензин, идет к ребрендингу. Да, процесс серьезный и ответственный. Он сложный, ведь доверие клиента - прежде всего", - сообщается на своей официальной странице сети АЗС в Facebook .

В компании отметили, что запуск нового бренда - требование времени.

Честность и качество в приоритете. Точность налива топлива и его качество всегда проверяются испытательными лабораториями. Ежемесячно отбирается проба с каждой АЗС. Компания напрямую закупает ГСМ у отечественных нефтеперерабатывающих заводов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца года под брендом Qazaq Oil по всей стране откроется 26 АЗС.





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