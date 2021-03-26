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ОСМС: работодателям необходимо застраховать работников до 31 марта

25.03.2021 5806
ОСМС: работодателям необходимо застраховать работников до 31 марта
АЛМАТЫ. 25 МАРТА - Наемные работники 30 тысяч предприятий Алматы могут остаться вне системы обязательного социального медицинского страхования, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Этот вопрос подняли в Региональном штабе по вопросам ОСМС с участием заместителя акима Алматы Ержаном Бабакумаровым.
 
По словам директора филиала по Алматы Фонда медстрахования Тлеухана Абилдаева, чтобы сотрудники малого и среднего бизнеса могли получать медпомощь из пакета ОСМС, их работодатели должны до 31 марта 2021 года передать информацию о наемных работниках.
 
В апреле 2020 года был утвержден перечень МСБ, которые будут использовать "нулевую" ставку для налогов и социальных платежей до 1 октября 2020 года. Эту льготу, согласно ПП РК №721, продлили до конца года. Таким образом, наемные работники освобождены от отчислений и взносов на 9 месяцев.
 
Проводить процедуру по актуализации данных работников на сайте фонда представители малого и среднего бизнеса должны были регулярно до 25 числа месяца до конца 2020 года. 
 

В целом по Алматы количество МСБ, освобожденных от уплаты, составляло - 116 604. По состоянию на начало марта этого года из них только 73,6% (85 781) актуализировали списки работников либо оплатили отчисления и взносы за ОСМС, остальные 26,4% (30 823) не обеспечили статус своим работникам. Поэтому работодателям важно понимать о важности проводимой работы по статусу застрахованности работников МСБ и занести данные на сайт фонда", - прокомментировал Тлеухан Абилдаев.

 
Как это сделать?
 
  • Работодатель должен пройти по ссылке msb.fms.kz.
  • С помощью ЭЦП юрлица или ИП зарегистрироваться в информационной системе фонда и подписать пользовательское соглашение.
  • Добавить ИИН сотрудников (это можно сделать одним файлом Excel, так и построчно на каждого отдельного работника).
 
В случае соответствия всем требованиям статус в системе ОСМС обновится в течение 30 минут.
 
С полным списком 29 категорий МСБ, которые используют "нулевую" ставку для налогов и социальных платежей, можно ознакомиться в постановлении правительства №224 "О дальнейших мерах по стабилизации экономики по вопросам налогообложения".
 

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