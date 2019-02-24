В Астане двух чиновников-взяточников приговорили к штрафам в 57 и 141 млн тенге

Астана. 11 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня суд №2 района Байконыр города Астаны огласил приговор в отношении двух чиновников Министерства общественного развития РК, передает Kazakhstan Today.

Кайсар Джанаханов признан виновным по статье УК РК "Неоднократное получение взятки группой лиц по предварительному сговору". Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 141 663 610 тенге. Также ему пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе, должность судьи, работать в органах местного самоуправления, Национальном банке Республики Казахстан и его ведомствах, государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более пятидесяти процентов, в том числе, в национальных управляющих холдингах, национальных холдингах, национальных компаниях, национальных институтах развития, акционером которых является государство, их дочерних организациях, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат им, а также в юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат указанным дочерним организациям, сообщила пресс-служба городского суда Астаны.

Этим же приговором суда Арман Садвакасов признан виновным по статье УК РУ "Пособничество в неоднократном получении взятки группой лиц по предварительному сговору". Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 57 250 000 тенге, также с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 49 УК, президенту Республики Казахстан внесено представление о лишении Джанаханова ордена "Курмет", а Садвакасова - "Почетной грамоты Республики Казахстан".

Приговор пока не вступил в законную силу.

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