В Нур-Султане обвиняемого в убийстве соседа по квартире приговорили к 1,5 года лишения свободы

Нур-Султан. 24 октября. Kazakhstan Today - Обвиняемого в убийстве 27-летнего соседа по съемной квартире в Нур-Султане приговорили 1,5 года лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

27-летнего мужчину убил сосед по квартире. Они были старыми знакомыми и вместе снимали жилье в столице, сообщает телеканал Astana.tv.

Он единственный мой сын, он моя опора, он моя надежда. Вся надежда была на нем, я одна осталась одна теперь. Отец у них умер, когда они были маленькие. Я его вырастила до таких лет, до такого возраста, чтобы какой-то, я не знаю, как сказать, мог его так жестоко убить", - рассказала мать убитого Алтынай Шотманова.

В репортаже говорится, что трагедия произошла этим летом. В тот вечер оба мужчины вернулись домой после встречи с друзьями. Согласно материалам дела, сосед сына Алтынай был пьян. "Он и зарезал друга ножом. И ушел с места преступления. Через сутки сам явился к полицейским с повинной. Что произошло между парнями в тот вечер до сих пор доподлинно неизвестно".

В суде обвиняемый уверял, сосед по квартире его спровоцировал на убийство.

Подсудимый говорит, якобы это была самооборона, якобы он шел на него, но он же не нанес ему никаких ударов, правильно. На нем ни царапины, экспертиза все доказала, что нет никаких увечий на этом человеке, а он ножом получается, три ножевых ранения", - рассказала сестра погибшего Сания Исабекова.

Поскольку свидетелей преступления не оказалось, суду пришлось опираться только на слова обвиняемого. В итоге дело переквалифицировали с "умышленного убийства" на "превышение мер самообороны". Подсудимому дали полтора года лишения свободы.

Доводы осужденного о том, что потерпевший проявлял агрессию, что он его там в квартире схватил, они ничем не опровергнуты. Он не должен по закону доказать свою невиновность. Это обвинение должно доказать. Все неустранимые сомнения должны трактоваться в пользу подсудимого. Так гласит закон", - пояснил судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области Арлан Косжанов.

Юристы считают, что в этом деле достаточно отягчающих обстоятельств, которые должны были увеличить тюремный срок.

То, что подозреваемый был в алкогольном опьянении, - это отягчающее обстоятельство. Это законом предусмотрено. И то, что он покинул место происшествия, то есть с места преступления скрылся, это тоже, как бы сказать, не в его пользу по закону", - утверждает адвокат Жандос Туяков.

Не согласны с вердиктом и родные погибшего. Мать и сестра парня намерены обжаловать приговор в Верховном суде и добиться большего тюремного срока. Они просят президента страны взять дело под свой контроль.

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