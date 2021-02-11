В Нур-Султане задержали руководителя инспекции транспортного контроля

Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today -Главной транспортной прокуратурой и центральным аппаратом Антикоррупционной службы в результате совместных мероприятий пресечены противоправные действия руководства инспекции транспортного контроля по Нур-Султану, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба главной транспортной прокуратуры Казахстана, 8 февраля изобличен исполняющий обязанности руководителя столичной инспекции транспортного контроля гражданин К. Он подозревается в незаконном получении денег от гражданки Ш. за общее покровительство в ее незаконной деятельности по выдаче фиктивных актов о прохождении технического осмотра транспортных средств.

Как сообщили в ведомстве, в ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято свыше двух миллионов тенге.

Проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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