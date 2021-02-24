Карагандинца похитили из-за долга

Караганда. 23 февраля. Kazakhstan Today - 21 февраля в Михайловский отдел полиции управления полиции Караганды поступило сообщение о том, что некие лица насильно посадили в салон автомобиля "Тойота" 34-летнего мужчину и увезли его в неизвестном направлении, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, на одной из улиц города полицейские заметили находившуюся в ориентировке машину и задержали авто. В нем находились подозреваемые 25 и 33 лет, а также похищенный мужчина.

Злоумышленники дали признательные показания. По словам задержанных, потерпевший был должен им крупную сумму.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РК (Похищение человека). Ведется расследование.

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