Группу серийных интернет-мошенников задержали в Казахстане

Фото: Polisia.kz

АЛМАТЫ. 11 ИЮЛЯ - Оперативники подразделения по борьбе с киберпреступностью МВД Республики Казахстан совместно с коллегами из Павлодарской области и Алматы задержали преступную группу из 15 человек, подозреваемых в серийном интернет-мошенничестве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Установлено, что в мошеннических действиях использовались около 10 банковских карт, оформленных на проживающих в разных городах Казахстана подставных лиц, являющихся гражданами Казахстана и России. Они подозреваются в серийном интернет-мошенничестве. В отношении пяти участников избрана мера пресечения арест. В настоящее время установлена возможная причастность участников группы к шести эпизодам интернет-мошенничества, ущерб от которых составил более 106 миллионов тенге", - сообщает Polisia.kz .

В частности, на уловки мошенников попалась жительница Алматы, которая с 13 по 22 июня продала свою квартиру. Полученные от продажи денежные средства в размере 23 млн тенге она перевела несколькими траншами на счета мошенников. Поняв, что попалась на уловки аферистов, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы только 24 июня, рассказали в полиции.

В МВД подчеркнули, что в совершении таких преступлений, как правило, используются банковские счета и карты, оформленные на третьих лиц. Для обналичивания денежных средств тоже используются подставные лица. Для звонков мошенники используют программы по подмене абонентских номеров. Все указанные действия направлены на получение доступа к банковским картам и депозитам потенциальных жертв с дальнейшим переводом с них денежных средств либо оформления кредита.