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Группу серийных интернет-мошенников задержали в Казахстане

11.07.2022, 14:30 16106
Группу серийных интернет-мошенников задержали в Казахстане
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 11 ИЮЛЯ - Оперативники подразделения по борьбе с киберпреступностью МВД Республики Казахстан совместно с коллегами из Павлодарской области и Алматы задержали преступную группу из 15 человек, подозреваемых в серийном интернет-мошенничестве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Установлено, что в мошеннических действиях использовались около 10 банковских карт, оформленных на проживающих в разных городах Казахстана подставных лиц, являющихся гражданами Казахстана и России. Они подозреваются в серийном интернет-мошенничестве. В отношении пяти участников избрана мера пресечения арест. В настоящее время установлена возможная причастность участников группы к шести эпизодам интернет-мошенничества, ущерб от которых составил более 106 миллионов тенге", - сообщает Polisia.kz

 
 
В частности, на уловки мошенников попалась жительница Алматы, которая с 13 по 22 июня продала свою квартиру. Полученные от продажи денежные средства в размере 23 млн тенге она перевела несколькими траншами на счета мошенников. Поняв, что попалась на уловки аферистов, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы только 24 июня, рассказали в полиции. 
 
В МВД подчеркнули, что в совершении таких преступлений, как правило, используются банковские счета и карты, оформленные на третьих лиц. Для обналичивания денежных средств тоже используются подставные лица. Для звонков мошенники используют программы по подмене абонентских номеров. Все указанные действия направлены на получение доступа к банковским картам и депозитам потенциальных жертв с дальнейшим переводом с них денежных средств либо оформления кредита.
 

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В Атырауской области выявлено хищение 467 млн тенге, выделенных на строительство соцобъектов

11.07.2022, 16:24 13846
В Атырауской области выявлено хищение 467 млн тенге, выделенных на строительство соцобъектов
Фото: кадр из видео
АТЫРАУ. 11 ИЮЛЯ - В Атырауской области выявлено хищение 467 млн тенге бюджетных средств, выделенных на строительство социальных объектов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Департаментом АФМ по Атырауской области окончено досудебное расследование в отношении должностных лиц управления строительства Атырауской области и руководителя ТОО "Техника-Рем строй" по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на строительство социальных объектов, среди которых школа, 2 семейные врачебные амбулатории, физкультурно-оздоровительный комплекс. Установленный размер хищений составил 467 млн тенге", - сообщили в пресс-службе АФМ. 

 
Отмечается, что в отношении руководителя ТОО избрана мера пресечения в виде содержание под стражей. Наложен арест на имущество ТОО на сумму 79 млн тенге. 
 

А в отношении бывшего заместителя руководителя управления строительства Атырауской области и в отношении одного заказчика избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - уточнили в агентстве. 


 

Разбойное нападение на инкассаторов раскрыто в Акмолинской области

11.07.2022, 14:57 15546
Разбойное нападение на инкассаторов раскрыто в Акмолинской области
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - В Акмолинской области задержаны два участника разбойного нападения на инкассаторов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Разбойное нападение на двух инкассаторов, обслуживающих круглосуточные терминалы для оплаты платежей, совершено 7 июля в селе Бозайгыр Шортандинского района, сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области. 
 

После снятия денежных средств с терминала в автомашину, в которой находились инкассаторы, на заднее пассажирское сидение проник неизвестный мужчина в медицинской маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, вынудил их проехать на окраину села и под угрозой завладел 14 миллионами тенге", - рассказали в полиции.

 
В течение суток полицейские задержали двоих подозреваемых - жителей города Косшы в возрасте 27 и 24 лет. Выяснилось, что задержанные ранее работали в данной инкассаторской фирме. 
 
Похищенные деньги подозреваемые спрятали на берегу реки Нура в поселке Тайтобе, где их и нашли полицейские. 
 
В настоящее время преступники арестованы и водворены в изолятор временного содержания. 

 

В ВКО сельчанин совершил кражу на 9,3 млн тенге

11.07.2022, 12:33 18116
Фото: Polisia.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 11 ИЮЛЯ - В Восточно-Казахстанской области 49-летний сельчанин совершил кражу на 9,3 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, поступило обращение 64-летнего главы одного из крестьянских хозяйств района, который сообщил о краже бетонных изделий. 
 
По словам потерпевшего, неизвестные в период времени с 10 по 25 июня вблизи села Ерназар, воспользовавшись свободным доступом, украли 16 бетонных фундаментов, 6 колонных опор и 7 бетонных балок. Общая сумма ущерба составил около 9,3 млн тенге. 
 
Полицейские задержали 49-летнего местного жителя, подозреваемого в преступлении. 
 
В отношении злоумышленника была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 188 УК РК (Кража).
 

Шесть лет тюрьмы получил участник январских беспорядков в Алматы за хищение оружия

11.07.2022, 12:27 17626
Шесть лет тюрьмы получил участник январских беспорядков в Алматы за хищение оружия
Фото: pexels.com
АЛМАТЫ. 11 ИЮЛЯ - В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого по факту хищения огнестрельного оружия в период январских погромов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Суд установил, что 33-летний подсудимый вместе с неустановленным лицом незаконно проникли в оружейный магазин в период действовавшего режима ЧП и похитили оттуда гладкоствольное оружие марки Beretta Perennia III стоимостью 204 733 тенге, а также гладкоствольное оружие марки ATA ARMS стоимостью 187 557 тенге.
 
По данным Алмалинского районного суда, подсудимый вину признал частично. Он утверждает, что не проникал в оружейный магазин , а оружие "нашел около магазина и подобрал его для дальнейшей передачи в правоохранительные органы". 
 
Однако, как проинформировали в суде, вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей, которые являются его знакомыми. Согласно их показаниям, подсудимый вместе с неустановленным следствием лицом проник в магазин и потом обратно сел в машину с похищенным оружием.
 

Прокурор обвинение поддержал и просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Смягчающим вину обстоятельством является наличие двоих несовершеннолетних детей, частичное признание вины и молодой возраст подсудимого. Отягчающим обстоятельством явилось совершение преступление в момент ЧП", - рассказали в пресс-службе суда.

 
Приговором суда подсудимый признан виновным в хищении огнестрельного оружия в группе лиц по предварительному сговору, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
 
Приговор суда не вступил в законную силу.

В незаконном обороте остается более 2 тысяч единиц похищенного в ходе январских событий оружия.
 

Более 171 миллиона тенге украли при реализации проекта "Жас маман" в Жамбылской области

11.07.2022, 10:20 20206
Более 171 миллиона тенге украли при реализации проекта "Жас маман" в Жамбылской области
ТАРАЗ. 11 ИЮЛЯ - Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в сфере образования расследуется территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Факт хищения бюджетных средств на сумму более 171 млн тенге, выделенных в рамках проекта "Жас маман", целью которого является модернизация колледжей и вузов по 100 наиболее востребованным профессиям и внедрение международного опыта подготовки квалифицированных специалистов, выявлен в Жамбылской области.
 

В настоящее время в рамках уголовного дела проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в том числе соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение", - рассказали в пресс-службе АФМ.

 
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.
 

В Шымкенте задержан руководитель департамента УИС

10.07.2022, 19:24 26411
В Шымкенте задержан руководитель департамента УИС
Фото: Polisia.kz
ШЫМКЕНТ. 10 ИЮЛЯ - В Шымкенте задержали временно исполняющего обязанности начальника департамента уголовно-исполнительной системы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

9 июля 2022 года в Шымкенте в своем служебном кабинете задержан временно исполняющий обязанности начальника ДУИС. Досудебное расследование осуществляется по факту взяточничества", - сообщили в МВД РК. 


Отмечается, что задержанный водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
 

В Туркестане задержали организаторов незаконного игорного бизнеса

10.07.2022, 14:43 28506
В Туркестане задержали организаторов незаконного игорного бизнеса
Фото: Depositphotos
ТУРКЕСТАН. 10 ИЮЛЯ - Полицейские Туркестана пресекли незаконную деятельность игорного бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В результате проверки полицейские изъяли 2 монитора, 6 процессоров и чековый аппарат. Стражи порядка установили владельца игорного заведения, жителя Туркестана", - информирует пресс-служба департамента полиции Туркестанской области.

 
Сообщается о задержании еще одного организатора аналогичного бизнеса. При обыске у него изъяли 12 мониторов, 8 процессоров, чековый аппарат, интернет-модем и тюнеры-камеры. 
 
По данным пресс-службы, эти факты зарегистрировали по статье 307 УК РК "Организация незаконного игорного бизнеса". Проводится досудебное расследование.


 

Гульмире Сатыбалды продлили арест

09.07.2022, 20:00 29446
Гульмире Сатыбалды продлили арест
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮЛЯ - Задержанной 16 марта Гульмире Сатыбалды продлили арест на месяц, передает KAZAKHSTAN TODAY/
 

9 июля 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Сатыбалды Г. на 1 месяц", - сообщается на сайте суда. 


Напомним, Антикор проводит расследование в отношении супруги ранее задержанного Кайрата Сатыбалды. Супругов подозревают в крупных финансовых хищениях и рейдерском захвате бизнеса. В частности, Гульмира Сатыбалды обвиняется в хищении средств на ремонт объектов Универсиады-2017. 
 

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