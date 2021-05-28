Экс-акима Аягоза приговорили к 4 годам 5 месяцам тюрьмы

АЯГОЗ. 27 МАЯ - Экс-акима города Аягоза Куаныша Азыханова приговорили к 4 годам 5 месяцам лишения свободы за получение крупной взятки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Азыханова судили за получение взятки в значительном размере. Суд установил, что Азыханов, будучи главой Аягоза, 16 и 17 сентября 2020 года получил от подрядной организации ИП "Коркем" взятку в размере 1 200 000 тенге в два этапа за подписание актов выполненных работ по восстановлению жилых домов, пострадавших вследствие стихийного бедствия. Подсудимый после получения денег был задержан в своем служебном кабинете, сообщает КТК

Прокурор просил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Экс-аким не признал вину. По его словам, деньги ему давали в долг. Защита просила его оправдать и признать в качестве недопустимого доказательства показания свидетеля Б. Однако вина Азыханова подтверждена показаниями свидетелей, результатами негласных следственных действий, стенограммами разговоров, видеозаписями, вещественными доказательствами.

Его доводы о том, что деньги получены в долг, были опровергнуты показаниями свидетеля, подтвердившего, что деньги были переданы за подписание актов выполненных работ. Свидетель Б. в суде показал, что он является владельцем ИП "Коркем", однако всю производственную и финансовую деятельность в Аягозе осуществлял гражданин С. на основании доверенности. Свидетель С. подтвердил, что деньги были переданы акиму именно за подписание актов.

Санкция статьи "Получение взятки в значительном размере" предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет. Смягчающих уголовную ответственность обстоятельств судом не установлено. Отягчающим обстоятельством стало то, что экс-аким нарушил присягу.

В итоге суд назначил наказание в виде четырех лет и пяти месяцев лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу.

О задержании акима стало известно в сентябре 2020 года.

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