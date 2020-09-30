Мошенник обманул жителей Нур-Султана на 7 млн тенге, предлагая дешевые автомобили

Нур-Султан. 29 сентября. Kazakhstan Today - Сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя столицы по подозрению в серии мошенничеств на 7 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Предлагая желающим приобрести по заниженной стоимости заложенные в ломбарде автомашины, подозреваемый брал у потерпевших крупные суммы денег. К примеру, якобы арестованную автомашину марки "Тойот-Камри" он предложил выкупить по низкой цене одному из потерпевших, для чего тот передал мошеннику 1 млн тенге", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

По информации ведомства, в настоящее время задержанный подозревается в совершении четырех фактов мошенничества, ущерб от которых превысил 7 млн тенге.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество). Устанавливается причастность задержанного лица к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

В полиции отметили, что подозреваемый уже имеет судимость за совершение аналогичных преступлений.

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