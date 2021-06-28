Жительница Тараза заплатила мошеннице 10 млн тенге за оформление незарегистрированного оружия и решение проблем сына

ТАРАЗ. 25 ИЮНЯ - Свыше 10 млн тенге выманила мошенница у жительницы Тараза, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Таразе полицейские раскрыли крупное мошенничество.

В полицию обратилась 59-летняя жительница областного центра. Она сообщила, что знакомая, войдя в доверие, рассказывала о близком общении с правоохранительными органами и длительное время по разным причинам брала деньги для решения вопросов потерпевшей. Мошенница то помогала оформить незарегистрированное оружие, то, воспользовавшись доверчивостью и неграмотностью женщины, помогала выручить сына от внезапно возникших проблем с законом. В результате махинаций в период с января 2020 года по апрель 2021 года женщина выманила у потерпевшей свыше 10 миллионов тенге. Поняв, что "спасительница" перестала отвечать на телефонные звонки, потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию", - сообщает портал Polisia.kz .

В результате следственных действий была установлена 57-летняя жительница города Тараз. Сейчас сотрудники полиции ищут других лиц, которые могли стать жертвами мошенницы. По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество".

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