Гражданин Кыргызстана обманул алматинцев на 11 млн тенге

Алматы. 18 октября. Kazakhstan Today - Гражданин Кыргызстана обманул алмаатинцев на 11 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города, гражданин Кыргызстана, 1993 года рождения, ранее был судим на родине за разбойное преступление. В Алматы он развернул собственную сеть для совершения мошенничества в отношении предпринимателей и жителей города. Полиция проводит досудебное расследование по статье 190 УК РК.

Находясь на территории Бостандыкского района, с конца 2018 года подозреваемый путем обмана и злоупотребления доверием предпринимателей и жителей совершил хищение более 11 млн тенге. В настоящее время в отношении него поступило три заявления от потерпевших. Фигурант предлагал гражданам бывшие в употреблении смартфоны предпоследних моделей, естественно, никаких телефонов у него не было. Он умел строить доверительные отношения с покупателями, втирался к ним в доверие, отлично играл роль влиятельного человека", - рассказал начальник УП Бостандыкского района подполковник полиции Даурен Утебаев.

По его словам, в первом случае мужчина обманул крупного реализатора сотовых телефонов, незаконно завладев ее товаром на сумму в 1 млн тенге. Во втором - ему удалось "прикарманить" 19 смартфонов на общую сумму более 9 млн тенге. А третий свой преступный эпизод злоумышленник реализовал на одной из станций технического осмотра. Он заводил разговоры с водителями и обещал им помочь увеличить доходы: он предлагал инвестировать около одного миллиона и деньги получать с дополнительными процентами. Наивные люди перечисляли ему на букмекерский счет крупные суммы, но дивидендов так и не увидели.

В настоящее время подозреваемый задержан и водворен в ИВС ДП", - отметил подполковник Даурен Утебаев

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