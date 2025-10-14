136 млн тенге вложили казахстанцы в финпирамиду в Кокшетау

В финансовую пирамиду было вовлечено 59 граждан

Кокшетау. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры окончено расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды S-Group в Кокшетау, сообщили в пресс-службе агентства.





Под предлогом инвестиций в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса S-Pharmaceutical и другие проекты организаторы обещали вкладчикам гарантированный доход в размере 5% от суммы взноса за каждого нового привлеченного участника. Для участия требовалась регистрация на сайте и взнос от 100 долларов США. Следует отметить, что одна из подозреваемых ранее являлась участником финансовых пирамид Life Is Good и Finiko, где получила доход, после чего решила использовать аналогичную схему для создания собственного проекта", - проинформировали в АФМ.





В результате в финансовую пирамиду вовлечено 59 граждан, которые вложили более 136 млн тенге.





Сообщается, что на денежные средства вкладчиков подозреваемые приобрели две квартиры в столице с парковочным местом, на которые с санкции суда наложен арест.





В отношении трех организаторов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Иная информация разглашению не подлежит.