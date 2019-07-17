Пастух распродал чужих овец на 30 млн тенге в Туркестанской области

Туркестан. 16 июля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области расследуют дело о хищении и растрате чужого имущества стоимостью около 30 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

С заявлением о растрате пастухом целого стада скота обратился в полицию один из жителей Жетысайского района Туркестанской области. Мужчина пояснил, что в 2017 году нанял жителя Шардаринского района для выпаса скота и доверил ему более 600 голов овец, находившихся на одном из местных хозподворий.

Спустя время, в июне текущего года, при подсчете домашнего скота потерпевший недосчитался 617 овец стоимостью 35 тысяч тенге каждая, 15 баранов по 60 тысяч тенге за каждого, лошади ценой в 400 тысяч тенге и приплода в количестве 307 ягнят общей стоимостью 200 тысяч тенге. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составил около 30 миллионов тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", - сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Шардаринского РОП задержали подозреваемого - местного жителя, который подрабатывал пастухом. Как выяснили полицейские, подозреваемый в течение двух лет незаконно растратил все вверенное ему имущество и распродал скот.

В настоящее время ведется досудебное расследование по факту хищения и растраты чужого имущества. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Назначены экспертизы.





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