В Атырауской области мать зарезала своего 4-месячного ребенка

АТЫРАУ. 28 АПРЕЛЯ - 26 апреля в селе Коптогай Курмангазинского района 41-летняя женщина убила своего 4-месячного ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Она несколько раз ударила младенца кухонным ножом по причине того, что... он сильно плакал", - пишет издание "АкЖайык" .

Начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев проинформировал, что подозреваемая задержана.

По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".





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