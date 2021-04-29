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В Атырауской области мать зарезала своего 4-месячного ребенка

28.04.2021 6319
АТЫРАУ. 28 АПРЕЛЯ - 26 апреля в селе Коптогай Курмангазинского района 41-летняя женщина убила своего 4-месячного ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Она несколько раз ударила младенца кухонным ножом по причине того, что... он сильно плакал", - пишет издание "АкЖайык".

 
Начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев проинформировал, что подозреваемая задержана.
 

По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".


 

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