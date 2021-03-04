За убийство годовалого пасынка житель Карагандинской области проведет остаток жизни в колонии

Караганда. 3 марта. Kazakhstan Today - Карагандинский областной суд оставил без изменений приговор в отношении Ж. Сагиндикова, осужденного на пожизненное лишение свободы за убийство ребенка, передает Kazakhstan Today.

Ж. Сагиндиков осужден судом первой инстанции за убийство малолетнего лица к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. В апелляционную инстанцию уголовное дело поступило по жалобам осужденного, его защитника, потерпевшей, просивших смягчить назначенное судом наказание", - сообщили в пресс-службе Карагандинского областного суда.

По ее информации, судебная коллегия согласилась с приговором суда первой инстанции.

Судом правильно установлены фактические обстоятельства дела. Ж. Сагиндиков признал свою вину полностью, кроме его признательных показаний, его виновность подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями судебно-медицинских экспертиз и другими. Согласно заключению психолого-психиатрической и наркологической экспертизы, у Ж. Сагиндикова в момент совершения преступления и предъявления обвинения не отмечалось каких-либо временных психических отклонений, он не находился в состоянии сильного душевного волнения (аффекта). Он осознавал характер и степень общественно-опасного деяния, мог руководить своими действиями. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком двадцать лет либо пожизненное лишение свободы. Наказание осужденному судом назначено в пределах санкции статьи, соразмерно содеянному, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного правонарушения. Осужденный осознавал, что грудной ребенок находится в беспомощном состоянии, несмотря на это, он с особой жестокостью умышленно причинил ему смерть, поэтому осужденному судом правильно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Оснований для смягчения наказания не установлено", - прокомментировали в суде.

Шокирующий случай произошел 21 мая 2020 года в городе Каражале. В этот день Ж. Сагиндиков взял на прогулку маленького ребенка своей жены от первого брака. Он поместил малыша в коляску, ходил с ним по городу. Примерно в 18.50, во время прогулки в парке, ребенок стал капризничать и плакать, а Сагиндиков пытался его успокоить.

Тогда у него возник преступный умысел на убийство маленького ребенка. С этой целью он привез грудного ребенка к зданию Дома культуры, убедившись, что никого рядом нет, схватил ремень безопасности коляски, накинул на шею грудного ребенка и задушил его", - рассказали в суде.

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