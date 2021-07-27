В Костанае суд вынес приговор укравшему у банка более 400 млн тенге жителю области

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КОСТАНАЙ. 26 ИЮЛЯ - Приговором суда №2 Костаная осужден житель Костанайской области Ф. за совершение кражи в особо крупном размере (статья 188, часть 4, пункт 3 УК РК), передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Ф. зарегистрировал ТОО "О" на ранее знакомого О., который открыл счет и получил банковскую карточку, привязанную к счету для дальнейшего занятия предпринимательской деятельностью в АО ДБ "Альфа Банк", а затем передал её Ф., сообщает пресс-служба суда.

Для проведения платежей в онлайн-режиме О. зарегистрировал платежную карту в системе "Альфа-Мобайл".

В период с 22 сентября по 9 октября 2020 года в мобильном банкинге "Альфа-Мобайл" произошел сбой программного обеспечения, вследствие чего клиентам банка были проведены незаконные переводы денег, то есть суммы операций не списывались с текущего счета отправителя денежных средств, но на платежные карточки получателей зачислялись.

На момент сбоя программного обеспечения зачисление денег получателям осуществлялось за счет средств банка.

1 октября 2020 года Ф. при осуществлении перевода денег на карты другого банка обнаружил, что денежные средства не списываются со счета, а на счета получателей поступают.

Воспользовавшись сбоем программного обеспечения, Ф. 849 раз произвел операции по переводу средств с текущего счета АО ДБ "Альфа Банк" на карточные счета иных лиц, тем самым незаконно перевел денежные средства в размере 416 669 000 тенге.

Факт совершения Ф. кражи подтвержден показаниями представителя потерпевшего, ряда свидетелей и совокупностью имеющихся по делу доказательств.

В ходе судебных прений прокурор просил назначить подсудимому Ф. наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств по делу не установлено.

Пункт 3 части 4 статья 188 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, с конфискацией имущества.

Оснований для назначения подсудимому Ф. наказания с применением части 4-6 статьи 55 УК (ниже низшего предела), а также с применением статьи 63 УК (условно) судом не установлено.

Суд назначил наказание Ф. в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Заявленный потерпевшей стороной иск на сумму 334 714 217, 67 тенге удовлетворен в полном объеме.

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