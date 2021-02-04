В Западном Казахстане выявлено хищение 540 млн тенге бюджетных средств, выделенных в рамках госпрограммы

Уральск. 3 февраля. Kazakhstan Today - Агентством РК по финансовому мониторингу выявлено хищение порядка 540 млн тенге бюджетных средств в Западно-Казахстанской области, выделенных в рамках государственной программы "Нурлы жер", передает Kazakhstan Today.

Ведомство установило, что данные средства предназначались для строительства объекта "Электроснабжение ПДП жилого района в Уральске ЗКО". Иные сведения в интересах следствия не подлежат разглашению", - сообщили в агентстве.

В минувшем году Агентством РК по финансовому мониторингу возбуждено 309 уголовных дел по факту хищения бюджетных средств.





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