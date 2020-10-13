Аферистка выманила 7 млн тенге, обещая трудоустройство в "Казахмысе"

Кызылорда. 12 октября. Kazakhstan Today - В Кызылординской области 55-летняя аферистка обещала трудоустройство в "Казахмысе" за 7 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

55-летняя жительница Кызылординской области, под предлогом того, что поможет устроить сына жительницы областного центра в компанию "Казахмыс", вошла в доверие и завладела деньгами в сумме свыше семи миллионов тенге, сообщает Polisia.kz .

По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество". Обстоятельства происшествия устанавливаются.

С целью профилактики и усиления мер по противодействию мошенничеству, департамент полиции Кызылординской области предупреждает жителей области соблюдать особые меры предосторожности при общении с неизвестными и малознакомыми людьми, быть бдительными при оформлении имущественных и других важных сделок.

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